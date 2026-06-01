6月は「環境月間」！「食」を通じて持続可能な社会の構築へ貢献。ワタミは森林保全・食品リサイクル・有機農業など環境への取り組みを推進。ミライザカでは「カーボンオフセットドリンク」の販売期間を延長へ

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）は、6月5日（金）の「世界環境デー」に際して、ワタミが展開する国内外食事業での、持続可能な社会の実現へ向けた環境への取り組みをお知らせいたします。

ワタミグループでは、外食店舗を通じて、森林保全、食品リサイクル、生物多様性の保全、再生可能エネルギー活用など、さまざまな取り組みを行っています。外食事業では、店舗運営だけでなく、食材調達・食品廃棄・エネルギー利用など、多くの場面で環境との接点があります。ワタミでは、「食べる」「飲む」といった日常の外食体験を通じて、環境への取り組みに参加できる仕組みづくりを進めています。

※世界環境デー・環境月間とは

6月5日は、国連が制定した「世界環境デー」です。日本では6月の1ヶ月間を「環境月間」とし、地球のためにできるアクションを呼びかけています。ミライザカでは、この期間に合わせて「おいしく、楽しく」地球に貢献できる体験を提案しています。

飲食を通じて森林保全へ

「カーボンオフセットドリンク」の販売を延長

全国に87店舗展開する居酒屋業態ミライザカでは、対象ドリンク1杯につき10円を積み立て、「森林クレジット」を購入する「カーボンオフセットドリンク」を販売しています。

5月27日より、居酒屋業態「ミライザカ」にて季節の特撰メニューとして導入していた2商品を、販売期間を延長し、6月17日よりリニューアルするグランドメニューの中でも販売することが決定いたしました。

購入した森林クレジットは、岩手県陸前高田市の森林整備資金として活用され、1,500杯分で約1t分のCO2をオフセットする仕組みです。本取り組みは、ワタミグループが2011年より継続している陸前高田市での復興支援活動の一環として実施しています。

食品残さを資源として循環

「食品リサイクルループ」を外食店舗で展開

ワタミでは、店舗から排出される食品残さを飼料や肥料として再利用し、生産された農畜産物を再び店舗で提供する「食品リサイクルループ」を構築しています。

2026年4月には、東京都23区の外食25店舗で食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の認定を取得。店舗から出る食品残さを鶏の飼料として再利用し、生産された鶏卵「Reエッグ」を関東・北陸・東北など145店舗で使用しています。

「お店で手づくり！だし巻き玉子」（三代目鳥メロ）「半熟卵の明太ポテトサラダ」（ミライザカ）

また2026年5月には、食品残さを堆肥化して栽培した米「さすてな米」の提供も開始。店舗から出た食品残さを資源として循環させる取り組みをさらに推進しています。

外食店舗でライトダウンを実施

「EARTH HOUR」に2019年から参加

ワタミは、WWF（世界自然保護基金）が主催する世界最大級の環境アクション「EARTH HOUR」に2019年より参加しています。

2026年3月の実施時には、全国の外食159店舗にて、看板のライトダウンや啓発ポスターを掲示。外食・ホテル22社と協働し、気候変動や生物多様性保全への意識啓発に取り組みました。

有機農業・再生可能エネルギー活用も推進

ワタミでは、2002年より有機農業を開始し、現在は全国7カ所にて、有機農業や酪農事業などを526ha（うち有機認証圃場301ha）の規模で展開しております。

また、保有する有機圃場におけるCO2吸収効果は、2025年3月末時点で3,198t-CO2が貯留されていると試算されており、脱炭素社会の実現にも貢献しています。

また、北海道のワタミ美幌峠牧場は、2026年3月に環境省より、牧場としては国内初※1となる「自然共生サイト」に認定されました。

ワタミが展開する基本的に農薬や化学肥料を使用しない農地は、土壌や地下水への負荷低減に加え、多様な生物が生息できる環境づくりにもつながっており、生物多様性の保全にも貢献しています。

※1 自社調べ / 調査年月日：2026年3月17日

公表されている増進活動計画（自然共生サイト）一覧から「牧場」を検索

また、現在国内の22店舗と千葉県のワタミファーム山武農場では、使用電力を実質再生可能エネルギー100%由来の電力へ切り替え、グループ全体でRE100※2達成に向けた取り組みを進めています。

ワタミでは、外食事業を通じて、食品リサイクル、森林保全、再生可能エネルギー活用など、さまざまな環境への取り組みを継続しています。今後も「食べる」「飲む」といった日常の外食体験の中で、環境や資源循環への取り組みに自然に参加できる仕組みづくりを進めてまいります。

※2 RE100について

「RE100」は再生可能エネルギー100％を目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアチブです。再生可能エネルギーの使用は、企業にとってエネルギーコストの抑制だけでなく、CO２の排出削減目標達成などにも寄与が見込めます。加盟企業メンバーはITから自動車製造まで、幅広い業種を含みますが、外食産業ではワタミが唯一の加盟企業です。「RE100」は、「The Climate Group（クライメイト・グループ）」が「CDP（国際環境NGO）」とのパートナーシップの下で主催する、「We Mean Business」連合の一部です。

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/