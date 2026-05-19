LAホールディングスが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社LAホールディングス（代表取締役社長：脇田 栄一、東証グロース・名証プレミア・福証本則・札証本則市場：証券コード 2986）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

LAホールディングス適時開示：https://ssl4.eir-parts.net/doc/2986/tdnet/2811821/00.pdf

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/320_1_9e0544c73b6e15fbe9f7f237a99c88c5.jpg?v=202605201251 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/320_2_e4a83bb5360ff8d7cb7ae86d3bcb84bb.jpg?v=202605201251 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp