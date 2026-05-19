尼崎市塚口のパーソナルジム 結果が出るまで追加料金なしの新モデルを5月開始

セミパーソナルジム ファシーノ通いやすさと成果を両立するセミパーソナルトレーニング

兵庫県尼崎市の女性専用【セミパーソナルジム ファシーノ】

は、最大3名までの少人数制トレーニングと「結果が出るまで追加料金なし」という独自の料金設計により、継続しやすい運動環境の提供に取り組みます。



2020年3月の開業以降、地域の女性を中心に支持を集めてきた同ジムが、“通いやすさと成果の両立”という新たなフィットネスの形を提案します。

■高額すぎて続かないパーソナルジムという課題

短期集中だけではなく、無理なく継続出来る環境が課題



近年、パーソナルジムは一般的になった一方で「料金が高く継続できない」という課題も指摘されています。

特に主婦層では、家計とのバランスを考えながら通う必要があり「身体のために運動したいけれど、継続が難しい」という課題もあります。

、“短期集中だけ”ではなく、無理なく継続できる運動習慣づくりが今後のパーソナルジムの課題だと感じています。

同ジムは少人数制を取り入れることで、一人ひとりへのサポートを行いながらも継続しやすい価格設定、環境づくりを目指しています。

■最大3名の少人数制で“質と価格”を両立

最大3名の少人数制を採用



ファシーノ では、トレーナー1人に対して最大3名までのセミパーソナル形式を採用しています。

・ 一人ひとりに目が届く指導体制

・ 通いやすい価格設定

・ 継続しやすい環境づくり



を同時に実現しています。

■医療系国家資格者による“安全性重視”のトレーニング

KOBA式体幹トレーニングを導入



同ジムは、医療系国家資格を持つトレーナーが指導を行い「怪我をさせない」「無理をさせない」ことを重視しています。

単に負荷をかけるトレーニングではなく、体幹や姿勢といった身体の土台を整えることで、長く続けられる運動習慣をサポートしています。

またKOBA式体幹トレーニングを採用しており、保育園での体幹教室の開催や高齢者のロコモ予防にも力を入れているトレーニングジムで知られています。

現在は30代～50代の女性を中心に、幅広い世代が通っています。

「無理なく続けられること」を重視した環境が、年齢を問わず支持されている理由のひとつです。

■結果が出るまで追加料金なしという新しい仕組み

成果にコミットする料金設計を実現



同ジムの大きな特徴のひとつが、「結果が出るまで追加料金なし」という料金設計です。

従来のように期間終了後に再契約が必要になる仕組みではなく、成果にコミットすることで利用者の不安を軽減しています。

「結果が出るまで追加料金なし」は利用者の不安を軽減するだけではなく私たちトレーナーが責任を持って成果まで導く意思でもあります。

1人では続かない。成果を得れない。けれどパーソナルジムは高額で通い続けるには負担が大きい。

物価高で家計の状況が厳しい中、パーソナルトレーニングをもっと身近に手軽に利用出来る制度が今後のパーソナルジム業界にとっての課題だと私は感じでいます。

■今後の展望

安心して運動が出来る環境作りを提供します

2020年3月から新型コロナウイルスの影響が広がる中で開業しました。

厳しい環境の中でも地域の利用者に支えられながら運営を続けてきた経験から、「運動を習慣にできる場所をつくる」という想いを大切にしています。

今後の展望として、女性が安心して通い続けられるジムとして地域に根ざしたサービスの提供を目指していきます。

地域の皆さまが安心して運動に取り組める環境づくりを通じて、健康維持・運動習慣のサポートに取り組んで参ります。



■店舗概要

セミパーソナルジム外観写真





・屋号：セミパーソナルジム ファシーノ（FASCINO）

・代表者：堺 優也

・所在地：兵庫県尼崎市口田中2丁目2-23

・開業：2020年3月

・URL：https://www.gym-fascino.com/