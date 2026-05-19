デル・テクノロジーズ、デスクサイドからデータセンターまで、本番環境対応のエージェンティックAIを提供

デル・テクノロジーズ株式会社

「Dell AI Factory with NVIDIA」を拡張し、意思決定を行うデスクから拡張が行われるデータセンターまで、ローカルでセキュア、かつコスト予測が可能な本番環境対応のエージェンティックAI基盤を企業に提供

当資料は、2026年5月18日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：Dell Technologies Delivers Production-Ready Agentic AI from Deskside to Data Center | Dell USA(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~05~dell-technologies-delivers-production-ready-agentic-ai-from-deskside-to-data-center.htm#/filter-on/Country:en-us)

ニュースの概要

- 「Dell Deskside Agentic AI」によって、ローカルかつセキュアに予測可能なコストでエージェンティックAIを立ち上げることが可能に- 新たなソリューションは、デル・テクノロジーズの高パフォーマンス ワークステーション、NVIDIA NemoClawソフトウェア スタック、およびDell Servicesを活用し、300億から1兆パラメーターの主力モデルをデスクサイドで処理- NVIDIA OpenShellとの統合により、デスクサイド ワークステーションから「Dell PowerEdge XE」サーバーまで、「Dell AI Factory with NVIDIA」全体でセキュリティーおよびプライバシー管理を伴うAIエージェントの構築、テスト、管理を行うためのサンドボックス ランタイムを実現- NVIDIA AI-Q 2.0 Blueprintのサポートにより、「Dell AI Factory」インフラストラクチャー上でのマルチエージェント ワークフローの導入を加速

2026年5月18日、米ネバダ州ラスベガス『Dell Technologies World 2026』発：

デル・テクノロジーズは、「Dell AI Factory with NVIDIA」の新たなラインナップとして「Dell Deskside Agentic AI(https://www.dell.com/ja-jp/lp/deskside-agentic-ai)」を発表しました。これにより、ワークグループはクラウドのみのアプローチに伴うコスト、レイテンシー、データ主権の制約を受けることなく、エージェンティックAIワークフローをローカルで導入・拡張できるようになります。また、NVIDIA OpenShellランタイムが「Dell AI Factory with NVIDIA」全体でサポートされたことで、デスクサイド ワークステーションから「Dell PowerEdge XE」サーバーに至るまで、単一のセキュリティーおよびポリシー強化レイヤーのメリットを享受できます。

背景

AIワークフローがエージェント型アーキテクチャーへと移行するにつれて、トークンの使用量は加速的に増加しています。これにより、トークン単価が下落しているにもかかわらず、クラウドコストが持続不可能なレベルまで急速に高まる可能性があります。クラウドのみの戦略では、大規模運用において重要な「経済性」「セキュリティー」「データ主権」の3要素が十分に満たされません。エージェンティックAIを運用する組織には、これら3つの課題を解決し、ワークロードの成熟に合わせて再構築を必要とせずに拡張できるインフラストラクチャーが必要です。

「Dell AI Factory with NVIDIA」は、意思決定を行うデスクから、拡張が行われるデータセンターまで、本番環境へ移行するための道筋を示します。「Dell Deskside Agentic AI」を活用することで、さまざまな規模のエージェンティックAIワークロードにおいて、最短3カ月でパブリック クラウドのAPIにかかるコストと同等、あるいはそれを上回る成果を出すことが可能です(*1)。デスクサイド システムによって推論をローカルに留めることで、コストを予測可能にし、データの安全性を確保しながら、AI環境を細かく制御することができます。NVIDIA OpenShellは、ワークステーションからサーバーまで、「Dell AI Factory with NVIDIA」全体でAIエージェントを構築、展開、管理するためのセキュアなサンドボックス環境を、開発者に提供します。チームは、予測できないクラウド推論にかかるコストや帯域幅の費用、IP（知的財産）リスクを軽減しながら、より自由に構築と反復を行うことができます。

本番環境対応のデスクサイド エージェンティックAIを実現する完全なソリューション

「Dell Deskside Agentic AI」は、エージェント型ワークフローの50%以上がオープンウェイト モデルで実行されているという実態に基づいて構築されています(*2)。300億から2,840億パラメーターのモデル範囲は、業務を前進させるための大量の推論を効率的に実行します。本ソリューションは、コーディング アシスタントやリサーチ エージェントから、規制の厳しい業界向けの高度にセキュアなプライベートAIアシスタントに至るまで、ワークロードや予算の要件に合わせて、サイズ調整された一連の高パフォーマンス ワークステーションを提供します。これらは、NVIDIA NemoClawリファレンス スタックおよびDell Servicesと組み合わされ、経済的に最も合理的な場所で重いAIワークロードを処理します。「Dell Deskside Agentic AI」を利用することで、パブリック クラウドAPIと比較して2年間で支出を最大87%削減できます(*3)。

- 「Dell Pro Max with GB10」：300億パラメーター モデルから開始でき、最大2,000億パラメーター モデルまで対応する小規模で個別のエージェント プロトタイピングに適したコンパクトで電力効率に優れたシステムです。- 「Dell Pro Precision 9」：ワークステーション向けのインテル(R) Xeon(TM) 600プロセッサーと最大5つのNVIDIA RTX(TM) PRO Blackwell Workstation Edition GPU構成を特徴とするエンタープライズ ワークステーション タワーです。主力級のGPUワークロード向けにスケーラブルなパフォーマンスを提供し、300億から5,000億パラメーターのモデルをサポートします。- 「Dell Pro Max with GB300」：NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchipを搭載し、最高の効率を実現するデル・テクノロジーズ独自のMaxCoolテクノロジーを採用したプラットフォームです。1,200億から1兆パラメーターのフロンティア レベルの推論モデル向けに専用設計されています。- NVIDIA NemoClawリファレンス スタック：ローカル ハードウェア上で持続的、自律的、かつ多段階のAIワークフローを駆動するエージェント型フレームワーク「OpenClaw」に基づき、常時稼働のAIエージェントを安全に管理するためのオープンソースの基盤です。このスタックは、リーズニングとコーディングのためのNVIDIA Nemotron(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)の高パフォーマンス オープン モデル、実行時に機能するOpenShellのセキュアなランタイム、そして長時間実行されるエージェントの構築とオーケストレーションを行うためのNVIDIA Agent Toolkit(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/ai-agents/)を組み合わせています。- Dell Services：初期戦略の立案やハードウェアの導入から、ワークフローの調整、エージェントの優先順位付け、継続的な最適化まで、エージェンティックAIのライフサイクル全体にわたりエンド ツー エンドのガイダンスを提供します。これにより、本番環境への移行を加速し、社内のAIスキル ギャップを解消します。

あらゆるワークロードに対応する信頼性の高いフレームワーク

エージェンティックAIを本番環境に導入するには、機密データを保護し、現在の運用と統合し、インフラストラクチャー スタック全体をカバーする一貫したフレームワークが必要です。NVIDIA OpenShellは、「Dell AI Factory with NVIDIA」全体でサポートされるようになり、実行時にプライバシーおよびセキュリティー管理を伴いつつエージェントを構築、展開、管理するためのサンドボックス環境を提供します。これは、デル・テクノロジーズの高パフォーマンス ワークステーションから、「Dell AI Factory with NVIDIA」上でCanonical UbuntuおよびRed Hat AI環境上の「PowerEdge XE」サーバーまで幅広くカバーします。データの近くでエージェントを開発・導入することで、ガバナンス、セキュリティー、運用管理が向上します。

NVIDIA AI-Q 2.0 Blueprintのサポートは、リサーチ、意思決定支援、複雑なタスクを処理するマルチエージェント ワークフローを展開するための実証済みの基盤を提供し、パイロット運用から実稼働への移行が加速します。現在、「Dell AI Data Platform」を基盤とする「Dell-NVIDIA AI-Q 2.0 Reference Architecture」として提供されており、金融サービス、公共部門、製造業を含む規制の厳しい業界における、要求の厳しいオンプレミス ワークロード向けに設計されています。



コメント：

デル・テクノロジーズのCOO（最高執行責任者）ジェフ クラーク（Jeff Clarke）は、次のように述べています。「最も効率的なトークンは、データに最も近い場所で生成されるものであり、ほとんどの企業データはクラウドには存在しません。『Dell Deskside Agentic AI』は、各ワークグループにエージェントを実行するための安全なローカル環境を提供し、コストを予測可能に保ち、知的財産を建物内に留めます。デスクで機能するものはデータセンターにもスケールします。これが次の10年の展開モデルです。」

NVIDIA のAI プラットフォーム担当バイスプレジデントであるジャスティン ボイタノ(Justin Boitano) 氏は、次のように述べています。「企業がエージェント型AIによって働き方の未来を再構築し、その規模を拡張していく中で求められているのは、企業全体を横断するインフラです― すなわち、日々の業務が行われるデスク環境から、インテリジェンスを大規模に生み出すAIファクトリーに至るまでをシームレスにカバーする基盤です。 NVIDIA Openshellが『Dell AI Factory with NVIDIA』全体をサポートすることで、企業はローカル環境での開発から、安全なスケーリング、そしてエージェント型AIの展開までを、一貫した単一プラットフォーム上で実現できます。」

Signal65のプレジデントであるライアン シュラウト氏は、次のように述べています。「企業がAIの実験段階から本格的な生産段階へ移行する中で、安全でスケーラブルかつコスト効率の高いインフラの必要性はこれまでになく高まっています。『Dell AI Factory』の一部である『Dell Deskside Agentic AI』は、ローカル制御とエンタープライズ規模のスケーラビリティの間のギャップを埋めると同時に、継続的な反復のための余地を提供します。このデスクサイドからデータセンターへの機能はユニークであり、データ主権と予測可能なコストを維持しながら、エージェンティックAIの可能性を最大限に活用する力を組織に与えます。」

提供時期について

- 「Dell Deskside Agentic AI(https://www.dell.com/ja-jp/lp/deskside-agentic-ai)」は、すでに利用可能です。- 「Dell AI Factory with NVIDIA」向けのNVIDIA OpenShell(https://build.nvidia.com/openshell)（Canonical UbuntuおよびRed Hat AI上）およびNVIDIA AI-Q 2.0は、すでに利用可能です。- 「Dell AI Data Platform」を基盤とする「Dell-NVIDIA AI-Q 2.0 Reference Architecture(https://build.nvidia.com/nvidia/aiq)」は、すでに利用可能です。

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*1. Signal 65およびFuturum Groupによる検証済み分析「The Economics of Agentic AI: On-premises Deployments with Dell AI Factory vs. Cloud」（2026年5月）に基づく。公開されているAPIの価格、およびデル・テクノロジーズが提供した同社製ソリューションの価格とパフォーマンス データに基づきます。コスト削減額は、数年間にわたる導入、およびエージェンティックAIがサポートする一般知識、販売、ソフトウェア開発の各ワークロードに、さまざまな「Dell Pro Max」ワークステーションおよび「PowerEdge」サーバーを週5日の勤務時間で使用することを想定しています。この分析には、推定されるクラウドの割引に加え、インフラストラクチャーのホスティング、エネルギー、インフラストラクチャー管理、デル・テクノロジーズのサポート サービスのコストが含まれます。実際の結果は異なる場合があります。

*2. LLM Rankings | OpenRouter(https://openrouter.ai/rankings)のデル・テクノロジーズ社内分析に基づき、使用されるトークンの50%以上がオープンウェイト モデルによるものであることを示しています。

*3. Signal 65およびFuturum Groupによる検証済み分析「The Economics of Agentic AI: On-premises Deployments with Dell AI Factory vs. Cloud」（2026年5月）に基づく。公開されているAPIの価格、およびデル・テクノロジーズが提供した同社製ソリューションの価格とパフォーマンス データに基づきます。コスト削減額は、数年間にわたる導入、およびエージェンティックAIがサポートする一般知識、販売、ソフトウェア開発の各ワークロードに、さまざまな「Dell Pro Max」ワークステーションおよび「PowerEdge」サーバーを週5日の勤務時間で使用することを想定しています。この分析には、推定されるクラウドの割引に加え、インフラストラクチャーのホスティング、エネルギー、インフラストラクチャー管理、デル・テクノロジーズのサポート サービスのコストが含まれます。実際の結果は異なる場合があります。



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■デル・テクノロジーズについて

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