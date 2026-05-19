MBKデジタル、Google Cloud Next Tokyo にシルバースポンサーとして協賛

株式会社MBKデジタル

株式会社MBKデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 新、以下「MBKデジタル」、三井物産100％子会社）は、来たる 2026 年 7 月 30 日（木）~ 31 日（金）に東京ビッグサイトにて開催される Google Cloud Next Tokyo 26 (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) にシルバースポンサーとして協賛いたします。

Google Cloud Next Tokyo 開催概要

- 日程：2026 年 7 月 30 日（木）- 31 日（金）- 会場：東京ビッグサイト南展示棟 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１(アクセスマップ(https://www.bigsight.jp/visitor/access/))- 参加申し込み（無料・招待コード NxT26_pt142）：https://goo.gle/NxT26_pt142 (https://goo.gle/NxT26_pt142)- Google Cloud の展示テーマ、ゾーニング (予定)：AI と機械学習、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ クラウド、生産性とコラボレーション、セキュリティ、Google Map Platform- ソリューション テーマ ：生成 AI & ML, App modernization, Data Cloud, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)- 対象：CxO, ビジネスや IT 部門の意思決定者やリーダー、開発者、システム管理者、エンジニア、マーケティング、教育関係者など

MBKデジタルのセッション

- セッション日時：7月31日（金）13:00～13:30- セッション会場：南展示棟４階- セッション番号：Room11 （D2-SIL-04）

タイトル：

Gemini Enterpriseを阻む「品質・コスト・浸透」の壁、先行事例が突破した実装の定石

内容：

神Excel・稟議・縦割り、企業がAIエージェント導入で直面するのは技術以前の壁です。

Gemini Enterpriseにより、AIは自律的に動く同僚へと進化しました。しかし現場が突き当たるのは、ハルシネーションの恐怖、見えないROI、拒絶反応です。本セッションでは、これらを突破した先行2社の苦闘と克服を公開します。

大手エネルギー企業がいかに不信感を共創に変えたか、大手教育機関がいかにデータ分断の壁を越えたか。工数削減の裏側にある、最新の勝ち筋と意思決定基準をお持ち帰りください。

MBKデジタルのブース

- ブースエリア：南展示棟１階- ブース番号：S9

展示内容：当日ブースでは、Gemini Enterprise関連の展示をはじめ、生成AIの実務活用を具体的にイメージいただける内容をご用意しています。あわせて、データ・AI活用に関するご支援事例をご紹介予定です。

ぜひこの機会にご登録の上、Next Tokyo にご来場賜りますようお願い申し上げます。

参加申し込み：https://goo.gle/NxT26_pt142 (https://goo.gle/NxT26_pt142)





【株式会社MBKデジタル概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160977/table/29_1_df1402373fa0649c864da024918f6971.jpg?v=202605190251 ]