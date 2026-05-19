美容サロンの「時間」と「利益」を最大化するAI活用。株式会社and US、経営を加速させる実践型AIセミナーを2026年5月21日（木）に開催

株式会社andUS

サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（富山県／代表取締役社長：廣岡伸那）は、2026年5月21日（木）、サロンオーナー・経営者を対象とした無料オンラインセミナー「美容サロン経営を加速させるAI活用の本質」を開催いたします。

本セミナーは、日々進化するAI技術を「単なる流行」で終わらせず、集客・採用・業務効率化の「実利」に直結させるための実践型プログラムです。

■ 開催の背景：AIは「魔法の杖」ではなく「最強の右腕」

現在、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及していますが、美容業界の現場からは「どう使えばいいか分からない」「試してみたが、実務に繋がらない」という声が多く聞かれます。

株式会社and USは、自社サロン「eyedeal BEAUTY LABORATORY」でのテストマーケティングを通じ、AIを導入も実施。小手先のテクニックではなく、サロン経営者が本来向き合うべき「接客」や「戦略立案」に時間を創出するための「正しいAIの使い所」を伝授すべく、本セミナーを企画いたしました。

■ 本セミナーの3つの特徴

１）美容サロンに特化した「具体的事例」を公開

サロンワークで活用できる「自動化」やAIスキルについてお伝えします

２）「センス」を「仕組み」に変える

目的・ブランド・媒体に応じて内容が変わり得るクリエイティブ業務についても、AIを活用しながら進め方を整理し、再現性のあるプロセスに近づけていきます。

３）ワークシートで「AI導入ロードマップ」を作成

講義を聞くだけでなく、自店のどの業務にAIを導入すべきかをその場で整理。セミナー終了時には、無駄な作業を削ぎ落とすための具体的な計画が完成します。

■ セミナー概要

タイトル： 美容サロン経営を加速させるAI活用の本質

日時： 2026年5月21日（木） 19:00～20:00

形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料（サロスタ会員限定）

登壇者： andUS株式会社 常務取締役 浅川 海嵐（Miran Asakawa）

詳細・申込： https://saloai-semi-fzveqns9.manus.space/

■ タイムスケジュール

00:00： オープニング・AI活用チェックリスト配布

00:05： 【講義】美容業界でAI活用に成功するサロン・失敗するサロン

00:15： 【ワーク１.】業務の棚卸し（AIに任せられる作業の選別）

00:30： 【事例紹介】集客・採用・物販での具体的なAI活用プロンプト公開

00:45： 【ワーク２.】自店専用のAI導入優先順位の策定

00:50： まとめ・Q&A

■ 登壇者プロフィール

andUS株式会社 常務取締役 浅川 海嵐（Miran Asakawa）

旧TABI LABO（現NEW STANDARD）にてメディアマーケティングに従事。

その後、リカバリーウェアブランド「BAKUNE」の商品開発を主導し、月次売上を約100倍規模へ成長させることに貢献。

現在はandUS株式会社の常務取締役として、美容サロン向けプラットフォーム「サロスタ」を運営。最新テクノロジーと現場の泥臭い課題を繋ぐマーケティング支援を行う。

青山学院大学大学院 MBA修了。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit