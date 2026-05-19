【大丸梅田店7階】～画業35周年記念展～　６日間だけの ”笹倉鉄平 ミュージアム”　5月27日（水）→ 6月1日（火） まで 開催 !!

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸梅田店では、 5月27日から開催される「第4回Osaka Art & Design (アートに触れる周遊型・エリアイベント) 」のオープニング企画として、「～画業35周年記念展～ ６日間だけの ”笹倉鉄平 ミュージアム”」を開催します。

長年にわたり、観る者の心に幸福感と癒しを届けてきた画家・笹倉鉄平が描く “心やすらぐ光” の情景の数々。82 点もの肉筆原画を一堂に展観します。ミュージアムのような内容での展示を意識した、

画業35周年記念に相応しい企画展です。

笹倉鉄平、画業35周年の記念展について やすらぎの光に、心癒される――

画業35周年記念作品「印象・オンフルール」最新作「ジェルブロワ」「ウインドラッシュ川のほとり」「空よ、光よ」「モンマルトル」「光めざして」「プリンス・エドワード島の入江」「その朝、南仏の港は霧につつまれていたー」

何かと心騒がしい世情のなか、今、人々が求めるのは "心安らげる時間" ではないでしょうか。

会場には、日常では意識しづらい “普段着の幸福” の情景が並び、癒しのひと時が流れます。

今展では、画業35周年を意識しつつ・・・ 画家の中期作品～最新作まで、油彩画、スケッチ、

自画像などをはじめ、画家になる前のイラストレーター時代の作品 (見る機会の少ない、国民的

人気菓子のパッケージ・イラスト原画含む) や、当時の資料なども展示いたします。

そうした82点もの肉筆画を、”ミュージアム”のように取りそろえ・・・

沢山の絵画をゆっくりと興味深くご観賞いただきつつ、優しい絵画世界を旅するような気分で、

心和む時間としてお過ごしいただく展示を目指します。

【 開催情報 】

展覧会名 ：～画業35周年記念展～ 6日間だけの ” 笹倉鉄平 ミュージアム ”

《 入場無料 / 作品・アートグッズ販売あり 》

開催期間 ：’26年5月27日(水) から 6月1日(月) 10時～20時／最終日は18時閉場

開催場所 ：大丸梅田店 7階 特設会場

+ 版画作品 約70点 展示と販売のエリアを併設 .

画歴35年の間に、”版画”として世にリリースされた作品は、200作を越え… デビュー当時より人気を

博してまいりました。会場には、その様々な技法による版画を、近年の作品を中心に約70種類 展示し

販売を行うエリアもございます。そちらでは、「光の情景画家」と称され多くの支持を得ている版画

作品の数々を、併せてお楽しみいただけます。

― 画家 笹倉鉄平の絵画世界とは ―

画家・笹倉鉄平が、35年間、ぶれることなく追い続け、描き続けてきたのは・・・

希望を宿した「光」が照らし出す、やすらぎの情景の数々でした。

旅することで出会う、笹倉にとっては非日常の風景と、その地に暮らす人々の、普段は意識することもない平和や幸福を、あたたかな彩りと柔らかな筆致や、独自の光の表現で描き出して・・・

観る者の心までも優しく温める作品に、老若男女を問わず多くのファンを生み出し続けています。

特にその光の表現は、 画家が愛して止まないという、フランス印象派から多大な影響を受けたそうで…限りなく優しく透明な ”やすらぎの光” として、鑑賞する側の心の琴線にふれるのでしょう。

本展にて初展示される、記念大作「印象・オンフルール」は、仏印象派へのリスペクトや彼らの創作への長年の思いを込めながら、画家が延べ一年をかけ大切に制作した力作。この代表作足り得る一枚を、是非直にご覧いただき、その見応えを感じていただけましたら幸いです。

日々心落ち着かないニュースが溢れる昨今。本展が、一人でも多くの方の心に安らぎや平穏をもたらす機会となりますことを祈りつつ・・・。

■画業35周年記念した笹倉鉄平画集やアートグッズも販売

本展に向けて製作された「画業35周年記念・笹倉鉄平画集」の他、レゾネ画集、ポストカード・セット、クリアファイルなどのアート・グッズを販売するコーナーも、併設いたします。

■ イラスト原画の展示コーナーには、画家本人所持の貴重な資料も。

イラストレーター時代に描いた森永製菓の菓子パッケージへのイラスト（キョロちゃん、チョコモナカ・アイス、つくんこ、等）をはじめ、その後画家活動への礎となった作品等々・・・ 現在の制作へと繋がるような意欲的な作風の原画まで・・・ 興味深い資料を選んで展示を行う予定です。

大阪の街を巡りながら未知のアートやデザインに出会う周遊型イベント「Osaka Art & Design 2026」。今年は、5月27日（水）～6月23日（火）の期間、開催します。

大丸梅田店６階～8階の特設会場や＜ART GALLERY UMEDA＞にて、「笹倉鉄平」をはじめ「silsil」「ごまん」「佐藤紘子」など、独特の世界観で全国でも精力的に活動する注目作家、想像力を掻き立て感性を揺さぶる、アート作品が集結します。ぜひ、お楽しみくださいませ！