「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン

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株式会社プレナス


株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年4月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)


このたび「ほっともっと」では、『今治焼豚玉子飯』シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」や、手軽にシワを伸ばせるコンパクトなスチームアイロンの「BRUNO 衣類スチーマー」が当たるキャンペーンを実施いたします。




■『X/Instagramキャンペーン』


「X」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー


２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からおひとつ選んで投稿



賞品：ほっともっと電子マネー500円


当選人数：100名様


期間：5月20日(水)10:00～5月24日(日)23:59



※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。


※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグが必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。




「Instagram」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー


２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」



賞品：BRUNO　衣類スチーマー


当選人数：1名様


期間：5月20日(水)10:00～5月24日(日)23:59



※当選者の方へのみ、5月25日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。




・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)


https://x.com/hottomotto_com



・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)


https://www.instagram.com/hottomotto_official/




■賞品概要



BRUNO 衣類スチーマー




■商品概要


・発売商品



～今治焼豚玉子飯世界普及委員会監修～ 今治焼豚玉子飯　690円



～今治焼豚玉子飯世界普及委員会監修～W今治焼豚玉子飯(肉2倍)　950円



・発売日


2026年5月20日(水)




・発売店舗


全国の「ほっともっと」2,423店舗(4月末現在)




■本キャンペーンに関するお問い合わせ先


ほっともっとお客様センター


https://www.hottomotto.com/contact/


電話対応時間 10:00～17:30





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/