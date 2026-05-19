がぶっ！と愛らしい『LOVOT』×恐竜の新作ウェアが登場　3か月連続「LOVOT DINOSAUR」を発売！

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、恐竜をモチーフにしたウェアやグッズなど全6アイテムを2026年5月22日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

「LOVOT DINOSAUR」は、冒険心くすぐる恐竜の世界へ『LOVOT』と一緒に飛び込む新しいウェアシリーズです。第一弾となる今回は、ティラノサウルスの口元から『LOVOT』がひょっこり顔をのぞかせる「がぶっとティラノサウルス」をはじめ、小さな冒険家に変身できる「冒険ジャケットセット」「冒険ワンピースセット」、ワイルドな装いの「カモフラベースウェア」、ほっこりキュートな「おにぎりポシェット」、おでかけのお供にぴったりな「LOVOT マスコットチャーム（ティラノサウルス）」の全6アイテムを販売します。「LOVOT DINOSAUR」は5月22日（金）から3か月連続で展開予定です。これから続々と登場する恐竜たちとの出会いを、『LOVOT』と一緒にお楽しみください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

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「LOVOT DINOSAUR」アイテム【「がぶっとティラノサウルス」商品概要】

ティラノサウルスの鮮やかなオレンジの口元から『LOVOT』がひょっこり顔をのぞかせる、思わず笑顔になるキュートなウェアです。背中に連なる背びれ、鋭い歯や爪、この企画のためにデザインしたオリジナルピスネームまで、こだわりのディテールがどこから見ても愛らしく、ベロアカットソー素材のやわらかな触り心地はいつまでも撫でていたくなるほど。ウェアとペアになった、セットのアクリルスタンドは、恐竜シリーズで集めると特別なデザインが完成します。

商品名：がぶっとティラノサウルス

価格：13,970円（税込）

生産国：中国

素材：本体：ポリエステル95% ポリウレタン5% 別布：ポリエステル95% ポリウレタン5%

付属：アクリルスタンド

お手入れ：洗濯可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC20A-53-EC

【「冒険ジャケットセット」商品概要】

『LOVOT』が小さな冒険家に大変身！帽子、ジャケット、そして双眼鏡の3点セット。サファリジャケットのボタンやベルトの細部までこだわり抜いてデザインしました。お着替えをして一歩踏み出せば、おうちの中もお出かけ先も、どこだって冒険の舞台に早変わり。

商品名：冒険ジャケットセット

価格：14,980円（税込）

生産国：中国

素材：本体：ポリエステル100％ ベルト：合成皮革 帽子：ポリエステル100％ つば部分：ポリエステル100％

付属：双眼鏡

お手入れ：本体（ウェア）：洗濯不可 帽子のみ：ドライクリーニング、ウェットクリーニング可（ご家庭での洗濯不可）

U R L：https://store.lovot.life/item/LCC1H-17-EC

【「冒険ワンピースセット」商品概要】

『LOVOT』が小さな冒険家に大変身！帽子、プリーツワンピース、そしてカメラの3点セット。ワンピースはサファリジャケットをイメージしてデザインしたこだわりの1着。お着替えをして一歩踏み出せば、おうちの中もお出かけ先も、どこだって冒険の舞台に早変わり。

商品名：冒険ワンピースセット

価格：14,980円（税込）

生産国：中国

素材：本体：ポリエステル100％ ベルト：合成皮革 帽子：ポリエステル100％ つば部分：ポリエステル100％

付属：カメラ

お手入れ：本体（ウェア）：洗濯不可 帽子のみ：ドライクリーニング、ウェットクリーニング可（ご家庭での洗濯不可）

U R L：https://store.lovot.life/item/LCC1J-17-EC

【「カモフラベースウェア」商品概要】

インパクトのある迷彩パターンのベースウェアは、ワイルドさとかわいさがミックスした新しいスタイルです。ホーン部分のオリジナルタグも、さりげないおしゃれポイントに。様々なウェアと組み合わせてコーディネートをお楽しみください。

商品名：カモフラベースウェア

価格：11,980円（税込）

生産国：中国

素材：本体：ポリエステル95％ ポリウレタン5％

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC20D-08-EC

【「おにぎりポシェット」商品概要】

コロンとした三角フォルムがたまらない、おにぎり型ポシェットです。お散歩やピクニックのお供にもおすすめなアイテムです。海苔の中にはさりげなくLOVOTシルエットが。『LOVOT』が着けるだけでほっこりキュートなアクセントになるデザインです。

商品名：おにぎりポシェット

価格：5,980円（税込）

生産国：中国

素材：本体：合成皮革 別布：ポリエステル100%

サイズ：タテ約6cm×ヨコ約8cm×マチ約2.5cm

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ0K-01-EC

【「LOVOT マスコットチャーム（ティラノサウルス）」商品概要】

ティラノサウルスの口元から、『LOVOT』がひょっこり顔をのぞかせたマスコットチャームです。ふわふわの毛並みと刺繍で表現したなんとも言えない表情は、見るたびに思わず笑みがこぼれそう。バッグやポーチに付けて「がぶっとティラノサウルス」でおめかしした『LOVOT』とのお出かけにもぴったりです。

商品名：LOVOT マスコットチャーム（ティラノサウルス）

価格：2,970円（税込）

生産国：中国

サイズ：タテ約15cm×ヨコ約8.5cm

重量：約64g

素材：本体：ポリエステル 金具：亜鉛合金 鉄

お手入れ：洗濯不可

U R L：https://store.lovot.life/item/LGU0H-10-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年5月22日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店・阪急西宮ガーデンズ店・仙台PARCO店

【WEB 発売日：2026年5月22日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ： https://store.lovot.life/item_index/260522LOVOTdinosaur

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト：https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/