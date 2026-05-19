洋服の青山『初』、夏の新たな正装として「ハーフパンツ」を提案！スーツのプロが企画したビジネスでも安心なデザイン

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、近年の記録的な猛暑やクールビズのウエアリングの変化といった社会背景から、ビジネスでも安心して着用できる「ハーフパンツ」を5月19日（火）より洋服の青山限定100店舗および、公式オンラインストアで発売します。

洋服の青山からビジネス向けハーフパンツを発売するのは初めてです。

商品ページ： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006039059222/

現在、夏のビジネススタイルは転換期を迎えています。東京都が「東京クールビズ」を拡充し、都庁でもハーフパンツ着用が容認されているほか、各地方自治体でも冷房効率を上げるため、ビジネスウエアのカジュアル化が加速しています。しかし、ビジネスシーンにおいてハーフパンツは、まだ“正解”が確立されておらず、いざ取り入れるとなると「オフィスで浮いてしまわないか」「身だしなみとして相応しいか」といった不安の声が多くあります。そこで、数多くのビジネスアイテムを手掛けてきた当社から、社内での打ち合わせやデスクワークでも気兼ねなく着用できるビジネス向けハーフパンツを夏の新たなビジネススタイルとして提案します。

本商品は、ビジネスシーンに相応しいきちんと感と清潔感が特徴です。丈感はミリ単位で調整を重ね、立ち姿はもちろん、座った際にも過度な露出を抑える絶妙な長さに設計。周囲に不快感を与えないようこだわりました。また、裾に向かって緩やかに細くなるテーパードシルエットを採用することで、足元をすっきりと見せ、上品な印象に。ローファーからスニーカーまで幅広いスタイルに馴染むスマートなビジネススタイルを演出します。「酷暑の通勤」「リラックスしたい内勤日」「長時間の出張移動」など、現代のビジネスパーソンが直面する多様なシーンに対応するアイテムです。さらに本商品は、共生地のジャケット、半袖シャツ、Tシャツ、ロングパンツをそろえた「カセット服」として展開。忙しい朝の服選びを時短する「タイパ」と、オンオフ問わず着回せる「コスパ」を両立しました。

【商品概要】品番：ACHP6301-01、33

商品名 ハーフパンツ＜セットアップ着用可＞

素材 ナイロン88%、ポリウレタン12%

サイズ S～LL（計4サイズ）

販売価格 税込 5,489円

カラー ブラック、チャコール

販売店舗 洋服の青山限定100店舗、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■ハーフパンツ商品詳細

・膝が程よく見える丈感に加えて、スラックス同様の前立てを施したドレス仕様で、ビジネスに相応しいきちんと感を演出

・縦横2WAYのストレッチ性に加えて、ウエストゴムでリラックスした着心地

・接触冷感、吸汗速乾、UVカットと暑い季節に嬉しい機能が満載

■カセット服着回しコーディネート

同素材のジャケット、半袖シャツ、Tシャツ、ロングパンツの全5アイテムを自由に組み合わせられる『カセット服』として展開。商談時はジャケット×ロングパンツ、内勤時はシャツ×ハーフパンツなど、シーンに合わせてさまざまな着こなしが可能です。

販売価格：ジャケット 9,889円、半袖シャツ 5,489円

Tシャツ 4,389円、ロングパンツ 6,589円

※全て税込価格

■担当者コメント

商品第一部 マネジャー 佐藤宏樹

ハーフパンツの企画は、洋服の青山にとっても大きなチャレンジとなります。しかし、記録的な酷暑や省エネ意識の高まりを受け、ビジネスウエアを販売する当社だからこそ提案すべきアイテムだと考えました。スーツ作りで培った技術を注ぎ、節度と品格を保った自信作です。夏の新たな選択肢になれば幸いです。