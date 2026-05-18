ドラゴンボールFW専門店「カメハウス」が5月18日に「カメハウス悟空くじ第2弾」をリリース！

スパイラル産業株式会社

カメハウスは、第1弾完売のご好評を受け、ドラゴンボールフュージョンワールドオリパ「カメハウス悟空くじ第2弾」を2026年5月18日より販売開始いたしました。

今回の主役は価値高騰中の人気カード「孫悟空（SB01-023 R★★）」。

ドラゴンボールFW 今人気のカードが封入してるオリジナルパック。

現在、入手困難なカードを150口限定で封入しました。

5,900円でワクワクをお届けします。

数量限定のくじのため、完売次第終了になります。

くじの内容はこちら：カメハウス 悟空くじ(https://www.kamehouse-db.com/product/1845)

■S賞（1口）

孫悟空（SB01-023 R★★）

■A賞（13口）

以下商品の中からランダム封入！

孫悟空 (FB09-025 L★★)

孫悟空（ミニ）:DA（FP-024 PR）

孫悟空（PROMO FB07-104 SR★）

エナジーマーカー（孫悟空：少年期）（E-46）

孫悟空：少年期（SB01-018 SR★）

ゴジータ（FB09-122 SCR★）

■B賞（37口）

人気商品を中心にランダム封入！

エナジーマーカー（孫悟空vsフリーザ）（E-03）

エナジーマーカー（孫悟空）（E03-02 ★）

孫悟空（FB05-119 SCR★）

孫悟空 (FB09-025 L★)

エナジーマーカー(孫悟空)（E-64★）

エナジーマーカー(孫悟空)（E01-01★）

■C賞（98口）

パラレル確定！

■ラストワン賞（1口）

孫悟空 (FB04-129 SCR★)

■ 商品の特長

S賞には今、価値高騰中の【孫悟空（SB01 SB01-023 R★★）】。

貴重なカードを最良の状態でお客様のもとにお届けします。

カメハウスくじとは？

シンプルなルールで楽しむ大人のオリジナルパック。

カメハウスくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1パック、ランダムでカードが届く抽選型の商品です。

どのカードが届くか分からない__その“開けるまでのワクワク感”が、

日常にささやかな高揚感をもたらしてくれます。

カメハウスのオリパは、人気カードや高レアリティカードが当たるチャンスをご用意しています。

開封するその瞬間から、トレカの楽しさはもっと深く、ワクワクを。

そして、まだ出会ったことのない一枚との巡り合いが、

あなたのトレーディングカードの世界をさらに広げてくれるはずです。



■会社概要と問い合わせ先

ショップ名：カメハウス

宮崎事務所：〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３丁目１－７ プラムビル 5F

MAIL：card.kamehouse1@gmail.com