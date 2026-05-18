ドラゴンボールFW専門店「カメハウス」が5月18日に「カメハウス悟空くじ第2弾」をリリース！
カメハウスは、第1弾完売のご好評を受け、ドラゴンボールフュージョンワールドオリパ「カメハウス悟空くじ第2弾」を2026年5月18日より販売開始いたしました。
今回の主役は価値高騰中の人気カード「孫悟空（SB01-023 R★★）」。
ドラゴンボールFW 今人気のカードが封入してるオリジナルパック。
現在、入手困難なカードを150口限定で封入しました。
5,900円でワクワクをお届けします。
数量限定のくじのため、完売次第終了になります。
くじの内容はこちら：カメハウス 悟空くじ(https://www.kamehouse-db.com/product/1845)
■S賞（1口）
孫悟空（SB01-023 R★★）
■A賞（13口）
以下商品の中からランダム封入！
孫悟空 (FB09-025 L★★)
孫悟空（ミニ）:DA（FP-024 PR）
孫悟空（PROMO FB07-104 SR★）
エナジーマーカー（孫悟空：少年期）（E-46）
孫悟空：少年期（SB01-018 SR★）
ゴジータ（FB09-122 SCR★）
■B賞（37口）
人気商品を中心にランダム封入！
エナジーマーカー（孫悟空vsフリーザ）（E-03）
エナジーマーカー（孫悟空）（E03-02 ★）
孫悟空（FB05-119 SCR★）
孫悟空 (FB09-025 L★)
エナジーマーカー(孫悟空)（E-64★）
エナジーマーカー(孫悟空)（E01-01★）
■C賞（98口）
パラレル確定！
■ラストワン賞（1口）
孫悟空 (FB04-129 SCR★)
■ 商品の特長
S賞には今、価値高騰中の【孫悟空（SB01 SB01-023 R★★）】。
貴重なカードを最良の状態でお客様のもとにお届けします。
カメハウスくじとは？
シンプルなルールで楽しむ大人のオリジナルパック。
カメハウスくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1パック、ランダムでカードが届く抽選型の商品です。
どのカードが届くか分からない__その“開けるまでのワクワク感”が、
日常にささやかな高揚感をもたらしてくれます。
カメハウスのオリパは、人気カードや高レアリティカードが当たるチャンスをご用意しています。
開封するその瞬間から、トレカの楽しさはもっと深く、ワクワクを。
そして、まだ出会ったことのない一枚との巡り合いが、
あなたのトレーディングカードの世界をさらに広げてくれるはずです。
■会社概要と問い合わせ先
ショップ名：カメハウス
宮崎事務所：〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３丁目１－７ プラムビル 5F
MAIL：card.kamehouse1@gmail.com