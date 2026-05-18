「腸いいね！プロジェクト」始動 山形県鶴岡市を”腸”いいまちへ ”食文化”と”腸内細菌”で腸活のまちづくり

メタジェンセラピューティクス株式会社

メタジェンセラピューティクス株式会社（本社：山形県鶴岡市、代表取締役社長 CEO：中原拓）は、2026年5月から始動した、山形県鶴岡市における“腸活のまちづくり”のための「腸いいね！プロジェクト」に協力ならびに協賛いたします。

「腸いいね！プロジェクト」は、山形大学、東北公益文科大学、慶應義塾大学の学生有志チームによる、「腸活」の視点から鶴岡市の魅力を発信する、学生発のまちづくりの試みです。鶴岡市の豊かな食文化と最先端の腸内細菌研究を融合し、新しい地域のブランド形成ならびに観光資源創出を目指します。

山形県鶴岡市は、日本で初めてユネスコの食文化創造都市に認定された食の都です。また、日本の科学技術イノベーションの拠点の一つでもある『鶴岡サイエンスパーク』を有する、最先端の腸内細菌研究の拠点でもあります。メタジェンセラピューティクスは、2025年4月に腸内細菌ドナーによる献便のための「つるおか献便ルーム」を同パーク内に開設し、腸内細菌を活用した医薬品の研究開発を進めています。

しかし、山形県鶴岡市が実施した「つるおか若者意識調査2023」によると、将来鶴岡に住みたいと回答した人は回答者の約3割にとどまり、回答理由のなかには「魅力的な企業・産業・職業が少ないから」、「将来の発展が少ないから」という声もあがっていました。*このような結果を受け、2025年に山形大学、東北公益文科大学、慶應義塾大学の有志の学生が集まり、地域課題解決を目的とした「腸いいね！プロジェクト」を考案しました。

同プロジェクトでは、鶴岡市内の飲食店で提供されるメニューについて、植物性食品を10種類以上用いる等の基準を満たしたものを「腸いいね！」認定し、「腸いいね！マーク」を設置します。また、認定された飲食店の情報やメニュー、鶴岡市の食材に関する情報をSNS等で発信し、関連イベントの開催等を通じて、「腸活」を目的とした観光の促進につなげます。なお、メタジェンセラピューティクスは、腸内環境に関する科学的知識の提供とアドバイスを行うとともに、本プロジェクトに協賛します。

メタジェンセラピューティクスは、山形県鶴岡発の腸内細菌医療のリーディングカンパニーとして、同市の“腸活のまちづくり”に貢献してまいります。

「つるおか献便ルーム」について

「献便」とは、便に含まれる腸内細菌を活用した新たな医薬品開発のために、健康な腸内環境を持つ人が自らの便を提供する新たな社会貢献の取り組みです。メタジェンセラピューティクスは、2025年4月に山形県鶴岡市に日本初の献便施設「つるおか献便ルーム」を開設し、庄内地方在住の「腸内細菌ドナー」から献便を募っています。

メタジェンセラピューティクス株式会社について

メタジェンセラピューティクス株式会社は”マイクロバイオームサイエンスで患者さんの願いを叶え続ける”ことをパーパスとして、腸内細菌研究に基づいた医療と創薬でソーシャルインパクトを生み出す、順天堂大学、慶應義塾大学、東京科学大学発ベンチャーです。

「腸内細菌叢バンク」を基盤とし、腸内細菌叢移植（FMT）の社会実装を目的とした「医療サービス事業」と「創薬事業」を推進しています。現在は、免疫疾患（炎症性腸疾患）、がん、中枢神経系疾患領域の開発に注力しています。

＜会社概要＞

会社名：メタジェンセラピューティクス株式会社（略称 MGTx）

本社所在地：山形県鶴岡市覚岸寺字水上246-2

東京事務所：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル6F Inspired Lab

代表者：代表取締役社長CEO 中原拓

設立日：2020年1月17日

事業内容：マイクロバイオームサイエンスを活用した創薬・医療事業

URL：https://www.metagentx.com

■「腸いいね！プロジェクト」Instagramアカウント

https://www.instagram.com/tsuruokachouiine/ (https://www.instagram.com/tsuruokachouiine/)

*出典： つるおか若者意識調査2023、鶴岡市企画部政策企画課（令和5年10月）

■本プロジェクトへの参加、認定等に関するお問い合わせ先

メタジェンセラピューティクス株式会社

「腸いいね！プロジェクト」担当

Email: contact (at)chomusubi.metagentx.com

※ (at) は @ に置き換えて下さい