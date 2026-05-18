六甲高山植物園 高山植物が続々開花！ 伝説の恋の花 クロユリが見頃です！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲高山植物園では、「クロユリ」が見頃です。

黒紫色の花が特徴的な「クロユリ」は、アイヌの恋の伝説に登場し、ロマンチックな花として知られています。一方で、佐々成政の哀史や東北地方に残る数多くの悲しい言い伝えから、「呪いの花」と呼ばれる事もあります。黒い鳥のように凜と、艶やかに咲く姿は、来園者の人気を集めています。

◆クロユリ（ユリ科）

高山帯の草地に生える多年草です。高さは約15cm、長卵形の葉を3、4枚ずつ何段か輪生してつけ、先端に黒紫色の直径3cmほどの花を1、2輪下向きに咲かせます。アンモニアのような匂いをただよわせ、ハエに花粉を運ばせています。当園に咲くクロユリは、園内に点在しており、5月下旬頃までお楽しみいただける見込みです。

■イベント情報 「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開園中～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/562104bec4fd9ffff0c8c1b5aa0731c0e57a5dfd.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1