6/16開催｜製造業企業向けセミナー「製造業分野での外国人材雇用-特定技能受入判定はじめの一歩-」開催のお知らせ

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.（本社：フィリピン、代表取締役：三浦 一生）は、2026年6月16日（火）15:00～17:00、製造業企業向けオンラインセミナー「製造業分野での外国人材雇用-特定技能受入判定はじめの一歩-」を開催いたします。

■ 開催背景

製造業における人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用に関心を持つ企業は増えています。

一方で、実際に受入れを検討する段階では、

「自社が特定技能の受入対象になるのか分からない」

「製造業分野の受入判定が複雑で判断できない」

「制度面・コンプライアンス面で何に注意すべきか整理できていない」

といった声も多く聞かれます。

そこで、本セミナーでは、

外国人雇用法務に精通する杉田昌平弁護士を講師にお招きし、

製造業分野における外国人材受入れの基本、

特定技能制度での受入判定の考え方、

法務・コンプライアンス上の留意点を分かりやすく解説します。

また、当社代表取締役の三浦一生より、

グローバルサプライチェーン時代におけるフィリピン人材の優位性や、

製造業との親和性についても事例を交えてご紹介します。

製造業分野で外国人材の採用を検討している企業様はもちろん、

製造業企業を支援する人材派遣会社、登録支援機関、監理団体、

自治体、金融機関等の皆様にもご参加いただきたい内容です。

■ このような方におすすめ

■ 本セミナーで学べること

■開催概要：

- 製造業分野で外国人材採用を検討している方- 特定技能の受入対象になるか確認したい方- 受入判定や制度上の注意点を整理したい方- フィリピン人材の特徴や活用可能性を知りたい方- 製造業企業を支援する人材会社、支援機関、自治体・金融機関等の方- 製造業分野における外国人雇用制度の基礎- 特定技能の受入判定ポイント- 法務・コンプライアンス上の留意点- フィリピン人材の強みと製造業との親和性- グローバルサプライチェーン時代の人材活用の考え方

開催日：2026年 6月16日（火）

時 間：15:00～17:00

形 式：オンライン

参加費：無料

対 象：製造業企業、登録支援機関、監理団体、人材派遣・人材紹介会社、

自治体、金融機関、外国人材受入れに関わる企業・団体 等

アーカイブ配信について：

本セミナーは、お申込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。

当日ご都合が合わない方や、復習として再度視聴されたい方にもご活用いただけます。

※視聴方法および配信期間の詳細は、申込者の方へ別途ご案内いたします。

■プログラム：

第1部 15:05～16:15

「製造業分野での外国人材雇用 受入判定はじめの一歩」

登壇者：弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士 杉田昌平

第2部 16:15～16:40

「製造業分野でのグローバルサプライチェーンでのフィリピン人材の優位性」

登壇者：ICHIGOICHIE CONSULTING,INC 代表取締役 三浦 一生



第3部 16:40～16:55 質疑応答

■詳細・お申込み：

以下のURLよりお申込みください。

▶詳細・お申込みはこちら◀(https://www.ichigoichie-jp.com/20260616-seminar-ssw/?organizationId=2956&utm_source=prtimes&utm_medium=0515)

■登壇者情報：

杉田 昌平 氏

弁護士法人Global HR Strategy代表社員弁護士

弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師／名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師／ハノイ法科大学客員研究員／アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務／／独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用、労働関係法令及び出入国管理関係法令)等を経て、現在は弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士

◆ 主催：

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

2018年設立。本社をフィリピン・セブ島、日本支店を広島県福山市に置き、フィリピンに特化した人材育成から日本での人材紹介、またフィリピン特有の申請手続きのサポートを行うコンサルティング会社。特定技能制度等の実務運用に精通し、採用から就労後フォローまでを一貫して支援することで、定着率の高さに対し多くの受入企業から高い評価を得ています。フィリピン送り出し機関約100社と提携し、そのフィリピン現地との強固なネットワークを活かし、在留資格問わず、介護・宿泊・外食・製造など幅広い業界を支援しています。

◆ 後援

株式会社UNECT（登録支援機関）

山口県・福岡県を拠点とするフィリピンに特化した登録支援機関、フィリピン人スタッフが多数在籍

母体は建設業であり、建設業の専門性が高く、フィリピン（セブ＆マニラ）にCADのグループ企業あり

■本件に関する問い合わせ先

ICHIGOICHIE CONSULTING,INC

担当：池田・戸梶

メール：info_ichigoichie@tsuneishi.com

TEL：084-987-1527