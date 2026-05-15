6/16開催｜製造業企業向けセミナー「製造業分野での外国人材雇用-特定技能受入判定はじめの一歩-」開催のお知らせ
ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.（本社：フィリピン、代表取締役：三浦 一生）は、2026年6月16日（火）15:00～17:00、製造業企業向けオンラインセミナー「製造業分野での外国人材雇用-特定技能受入判定はじめの一歩-」を開催いたします。
■ 開催背景
製造業における人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用に関心を持つ企業は増えています。
一方で、実際に受入れを検討する段階では、
「自社が特定技能の受入対象になるのか分からない」
「製造業分野の受入判定が複雑で判断できない」
「制度面・コンプライアンス面で何に注意すべきか整理できていない」
といった声も多く聞かれます。
そこで、本セミナーでは、
外国人雇用法務に精通する杉田昌平弁護士を講師にお招きし、
製造業分野における外国人材受入れの基本、
特定技能制度での受入判定の考え方、
法務・コンプライアンス上の留意点を分かりやすく解説します。
また、当社代表取締役の三浦一生より、
グローバルサプライチェーン時代におけるフィリピン人材の優位性や、
製造業との親和性についても事例を交えてご紹介します。
製造業分野で外国人材の採用を検討している企業様はもちろん、
製造業企業を支援する人材派遣会社、登録支援機関、監理団体、
自治体、金融機関等の皆様にもご参加いただきたい内容です。
■ このような方におすすめ- 製造業分野で外国人材採用を検討している方
- 特定技能の受入対象になるか確認したい方
- 受入判定や制度上の注意点を整理したい方
- フィリピン人材の特徴や活用可能性を知りたい方
- 製造業企業を支援する人材会社、支援機関、自治体・金融機関等の方
■ 本セミナーで学べること- 製造業分野における外国人雇用制度の基礎
- 特定技能の受入判定ポイント
- 法務・コンプライアンス上の留意点
- フィリピン人材の強みと製造業との親和性
- グローバルサプライチェーン時代の人材活用の考え方
■開催概要：
開催日：2026年 6月16日（火）
時 間：15:00～17:00
形 式：オンライン
参加費：無料
対 象：製造業企業、登録支援機関、監理団体、人材派遣・人材紹介会社、
自治体、金融機関、外国人材受入れに関わる企業・団体 等
アーカイブ配信について：
本セミナーは、お申込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。
当日ご都合が合わない方や、復習として再度視聴されたい方にもご活用いただけます。
※視聴方法および配信期間の詳細は、申込者の方へ別途ご案内いたします。
■プログラム：
第1部 15:05～16:15
「製造業分野での外国人材雇用 受入判定はじめの一歩」
登壇者：弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士 杉田昌平
第2部 16:15～16:40
「製造業分野でのグローバルサプライチェーンでのフィリピン人材の優位性」
登壇者：ICHIGOICHIE CONSULTING,INC 代表取締役 三浦 一生
第3部 16:40～16:55 質疑応答
■詳細・お申込み：
以下のURLよりお申込みください。
▶詳細・お申込みはこちら◀(https://www.ichigoichie-jp.com/20260616-seminar-ssw/?organizationId=2956&utm_source=prtimes&utm_medium=0515)
■登壇者情報：
杉田 昌平 氏
弁護士法人Global HR Strategy代表社員弁護士
弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士
慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師／名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師／ハノイ法科大学客員研究員／アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務／／独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用、労働関係法令及び出入国管理関係法令)等を経て、現在は弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士
◆ 主催：
ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.
2018年設立。本社をフィリピン・セブ島、日本支店を広島県福山市に置き、フィリピンに特化した人材育成から日本での人材紹介、またフィリピン特有の申請手続きのサポートを行うコンサルティング会社。特定技能制度等の実務運用に精通し、採用から就労後フォローまでを一貫して支援することで、定着率の高さに対し多くの受入企業から高い評価を得ています。フィリピン送り出し機関約100社と提携し、そのフィリピン現地との強固なネットワークを活かし、在留資格問わず、介護・宿泊・外食・製造など幅広い業界を支援しています。
◆ 後援
株式会社UNECT（登録支援機関）
山口県・福岡県を拠点とするフィリピンに特化した登録支援機関、フィリピン人スタッフが多数在籍
母体は建設業であり、建設業の専門性が高く、フィリピン（セブ＆マニラ）にCADのグループ企業あり
■本件に関する問い合わせ先
ICHIGOICHIE CONSULTING,INC
担当：池田・戸梶
メール：info_ichigoichie@tsuneishi.com
TEL：084-987-1527