レイバン｜スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー コレクションを発売

ルックスオティカジャパン株式会社

レイバン（Ray-Ban）は「レイバン｜スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー コレクション」を発売します。

ファンに人気の2人のキャラクターからインスピレーションを得た新作コレクションは、 メタリックなラップアラウンドスタイルと星空を思わせる色合いのクラシックなスタイルのサングラス、そして冒険心あふれる子どもたちのためのサングラスとオプティカルの計4型が揃います。キャラクターたちの存在感とインパクトを表現し、冒険へ踏み出すすべての人のためにデザインされました。

2種類のサングラス、ザ マンダロリアン オリンピアン デラックス（The Mandalorian(TM) Olympian Deluxe）とグローグー メガ ウェイファーラー II（Grogu(TM) Mega Wayfarer II）は、銀河に存在する二面性、つまり闘う力と無垢の光を体現しています。鎧に身を包んだ者と、フォースに導かれた存在。強さと心を結びつける絆を描く、二人の氏族を表現しています。

レイバン｜スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー コレクションは、2026年5月22日に公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に合わせ、レイバン公式オンラインストアにて発売中、レイバンストアとレイバン取り扱い店舗では５月中旬より発売予定です。

THE MANDALORIAN(TM) OLYMPIAN DELUXE

ガンメタルカラーを纏った存在感のあるシルエットが、揺るぎない決意を物語る「 ザ マンダロリアン オリンピアン デラックス」サングラス。このキャラクターを象徴する鎧からインスピレーションを得たこのモデルは、タフで精緻、かつ鮮烈なオリジナリティを放ちます。ラップアラウンドフレームとミラーレンズを採用し、静かに人を惹きつける存在感と、揺るぎない自分らしさを胸に、確かな意思を持ってあらゆる世界を進む人のために作られました。

GROGU(TM) MEGA WAYFARER II

静かなる強さが力強く表現された「グローグー メガ ウェイファーラー II」サングラス。透明感のあるソフトなベージュのフレームは、グローグーの穏やかで好奇心旺盛な精神を彷彿とさせます。グリーンレンズと組み合わせることで、優しさと内なる強さの絶妙なバランスを表現。声高に語らずとも、存在が際立つ人のためのスタイルです。

GROGU(TM) MINI NEW WAYFARER

小さいながらも力強いヒーローのためにデザインされた「グローグー ミニ ニュー ウェイファーラー」サングラス。太陽の下で楽しむあらゆるシーンに、快適さと個性をもたらします。グレーまたはブラウンの洗練されたアセテートフレームにグリーンレンズを組み合わせ、テンプルにグローグーのアイコンをあしらったデザインで、グローグーの静謐な強さを表現しています。

GROGU(TM) MINI NEW WAYFARER OPTICAL

小さなヒーローに力強いビジョンを。「グローグー ミニ ニュー ウェイファーラー オプティカル」フレームは、色彩と個性、そして揺るぎない内なる強さを融合させています。象徴的なスクエアシルエットのこのモデルは、柔らかなピンクとクールなペトロールブルーの2色展開で登場。銀河を思わせるデザインに、テンプルのグローグーアイコンがアクセントを添えています。独自の視点で世界を見つめる、冒険心あふれる子どもたちのために作られたモデルです。

STAR WARSおよび関連作品は、米国およびその他の国において、Lucasfilm Ltd.およびその関連会社に帰属する商標および著作権です。 (C) & TM Lucasfilm Ltd.

Ray-Banについて

1937年、Ray-Banは誕生しました｡「光を遮断する」という、サングラスの機能そのものに由来する意味を持つRay-Banは、1923年に米国陸軍航空のパイロットが､太陽の眩しさや紫外線からパイロットの眼を保護するサングラスの開発を依頼したことが始まりです。6年の歳月を経て「アビエーター」が誕生し、市販化されると同時にRay-Banブランドが誕生しました。誕生当時から変わらないスタイルを保ちながらも、アビエーターは現在でも伝統的なスタイルとなっています。音楽や映画のシーンにたびたび登場し、いつの時代においてもカルチャーの象徴となり、決して一トレンドに流されず独特のスタイルを貫いています。 80年前にアメリカのパイロットの新たな境地への挑戦をサポートしてからずっと、オーセンティックであり、自由なブランドとして存続し続けています。多くのミュージシャンやセレブリティーに愛され、時代の先端を行くブランドとして世界中の多くの人々に愛され続けています。Ray-Banはエシロールルックスオティカグループの一員です。

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