【愛知県半田市】6月6日は″楽器の日″ 音楽に触れる楽しさを肌で感じられる屋外イベント『音楽マルシェ』～音楽のあるまちづくり～

半田市役所

6月6日は「楽器の日」。「芸事の稽古は6歳の6月6日から始めると上達する」という言い伝えに由来しています。まさに音楽を始めるのにぴったりな日で、新たな一歩を踏み出すには最高のタイミング。この特別な日に、音楽の魅力を全身で感じ、楽しんでいただけるイベント「音楽マルシェ」を開催します。

ドラムサークルの様子楽器製作ワークショップの様子

イベント概要

第3回音楽マルシェ in 瀧上工業雁宿ホール ～6月6日は「楽器の日」今日があなたの音楽はじめ～

日時 2026年6月6日（土）11時～16時

場所 瀧上工業雁宿ホール（半田市雁宿町1-22-1）

内容

■楽器体験ワークショップ

・ドラムサークル

・楽器演奏体験

インストラクターがレクチャーするので、初めての方でも安心して楽しめます。

【楽器一覧】ハープ、バイオリン、三味線、アコーディオン、ギター、ベース

■楽器製作ワークショップ

エイサー締めだいこお絵かきレインスティック木で作る動物カスタネットカリンバウクレレサンポーニャ

■「半田ジュニアブラスバンド＆サキソフォックス」コンサート

半田ジュニアブラスバンドサキソフォックス

■市内の音楽活動者によるミニコンサート

■キッチンカーの出店

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.city.handa.lg.jp/bunka/bunkagejutsu/1002571/1007058/1010995/1010996.html

イベント担当者のコメント

半田市では、「子どもの頃から多様な文化芸術に触れられるまち」を目指し、子どもも大人も楽しめるさまざまな事業を展開しています。「音楽マルシェ」は、音楽体験を通じて誰もが気軽に参加できる場をつくりたいという想いから屋外会場で開催しています。普段なかなかコンサートに足を運べない子どもたちにも、このイベントをきっかけに音楽の楽しさや感動を感じていただけたら嬉しいです。

本件に関するお問い合わせ

半田市 教育部 生涯学習課

電話：0569‐23‐7341