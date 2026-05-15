【無料】「CXって結局、何をすればいいの？」その答えを90分で体感するイベントを6月11日（木）東京・赤坂にて開催

株式会社mct

CXデザインコンサルティングファームの株式会社mct(https://mctinc.jp/)（東京都渋谷区、以下mct）は、2026年6月11日（木）に東京・赤坂のインターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京ミッドタウン・タワー内）にて、体験型CX学習イベント「みんなのCX研究室 ～レクチャー・動画・ワークで体感する実践プログラム～」を開催します。参加費は無料、定員は先着順です。

イベントに参加する :https://mctinc.jp/cxmlab_ws26#entry詳細もこちらからご確認ください

■ 開催の背景：「CXが大事」はわかる。でも、何から始めればいい？

「CXが重要」という認識は広まりつつある一方で、「自分の業務とどう結びつくのか分からない」「社内でどう広めればよいか分からない」という声は、現場でまだ多く聞かれます。

CXは概念を知るだけでは前に進みません。日々の業務の中で「どう活かすか」まで落とし込んで初めて意味を持ちます。

本イベントは、そのギャップを埋めるために設計された90分の実践プログラムです。mctがこれまでのコンサルティング知見をもとに開発したCX学習Podcast『あつまれ！CX研究室』を教材として活用し、レクチャー・動画視聴・ワークを組み合わせることで、"知識"を"自分の視点"へと変えていきます。

■ こんな方におすすめ

- CXに興味はあるが、何から始めればいいか分からない方- CXを知るだけでなく、自分の仕事への落とし込み方まで腹落ちさせたい方- CXの社内推進・研修設計に悩んでいる人事・推進担当の方

📣 CXをこれから学ぶ方でも安心してご参加いただける内容です。基礎から丁寧に整理します。

✍️ 人事・推進担当者の方には、本プログラム自体を「社内研修の参考事例」としてご覧いただけます。

■ 当日のプログラム概要

◎ PROGRAM 1：CXって何？基礎を理解するはじめの45分

mctのCXMコンサルティング・リーダーであるジョナサン・ブラウンによる基礎レクチャー。「顧客視点とは何か」「体験とは何か」を、豊富な事例を交えながら整理します。日々の業務とCXの関係性を捉え直し、自分ごとして考えるための土台をつくるパートです。

登壇者：ジョナサン・ブラウン（取締役／CXMコンサルティング・リーダー）

ロンドン出身。ケンブリッジ大学日本学科卒業。2000年にフォレスター・リサーチのジャパン・オフィスを設立し、日本にペルソナやカスタマージャーニーマップのノウハウを紹介。その後ロンドンオフィスにてCX戦略コンサルティングを牽引。2019年よりmctに参画。英・仏・独・日の4言語に対応。

◎ PROGRAM 2：CXを"知識"から"自分の視点"へ変えていく、体感の45分

CX学習Podcast『あつまれ！CX研究室』を教材として視聴し、内容に沿ったワークを実施。「顧客思考」の視点を自分の業務に当てはめ、他社参加者とのシェアを通じて多様な視点に触れながら考えを深めていきます。

※教材として使用するPodcastは全編無料公開中です。事前視聴も大歓迎です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhOy0c0D_Ow ]

◎ 懇親会（～20:30）

プログラム終了後は、ドリンク片手に参加者同士でざっくばらんに交流できる懇親会を開催。業界・会社を越えたリアルな情報交換や、CX推進の「あるある」「ぶっちゃけ」を共有できるオフラインならではの機会です。

■ 開催概要

開催日時：2026年6月11日（木） 18:00 - 20:30（プログラム90分＋懇親会）

参加費：無料

開催形式：会場・対面

開催場所：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京都港区赤坂９丁目７－１ ミッドタウン・タワー(https://www.designhub.jp/access))

主催：株式会社mct

定員：先着順（上限に達し次第、受付終了）

申し込み：https://mctinc.jp/cxmlab_ws26#entry

イベントに参加する :https://mctinc.jp/cxmlab_ws26#entry

会社概要

株式会社mctは、新鮮なインサイトで一緒にビジネスを変革する、デザインコンサルティングファームです。皆さんと伴走しながら、新鮮なインサイトとアイデアを導き出し、ビジネスの変革と持続的な成長をお手伝いしています。

株式会社mct ／ mct Inc.

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〒542-0076 大阪府 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ17階

Contact: hello_mct@mctinc.jp

URL: https://mctinc.jp/