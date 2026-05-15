2026年6月開業の『ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC』26階メインレストラン「Anchor Osaka」を発表、本日5月15日（金）より予約開始。

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

ヒューリックホテルマネジメント株式会社（所在地：東京都中央区日本橋小舟町13-8）は、「THE GATE HOTEL」ブランドの関西旗艦店として、2026年6月15日（月）に「THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC」（大阪府大阪市中央区南船場）を開業いたします。開業に際し、26階にメインレストラン「Anchor Osaka（アンカー オオサカ）」をオープンします。なお、本日5月15日（金）より、レストラン予約の受付を開始いたします。「Anchor Osaka」は、宿泊のお客様のみならず、地域の方々にとっても日常や社交の拠点（＝錨、Anchor）となる場所を目指しております。心斎橋を見下ろす開放的な空間で、四季折々の恵みとワインに合う料理を提供し、心からくつろげる食の時間をお届けいたします。

「Anchor Osaka」が提供する多彩なアラカルトメニュー（イメージ）■ 「Anchor Osaka」の由来とロゴタイプ

店名の「Anchor」には、地域に根ざした場所でありたいという願いを込めています。一つ一つ丁寧に手書きされたロゴタイプは、料理やサービス、空間、そしてそこで過ごす時間のすべてに、心を込めたおもてなしをお約束する気持ちを表現しています。

■朝から夜まで楽しむ「天空の食体験」：メニューのポイント

時間帯に合わせ、大阪の魅力を五感で愉しめる多彩なメニューをご用意いたします。

朝食メニュー イメージランチメニュー イメージディナーメニュー イメージ朝食メニュー 関西だしの季節野菜薬膳スープランチメニュー イメージディナーメニュー イメージ

・朝食：店舗限定「関西だしの季節野菜薬膳スープ」

メイン料理を3種類から選べるスタイルで、出来たてを提供いたします。シグネチャーメニュー「エッグベネディクト」、「フレンチトースト」に加え、「関西だしの季節野菜薬膳スープ」はザ・ゲートホテル大阪限定のオリジナルメニューです。関西だしの旨味と素材を活かした薬膳スープが、心地よい一日を演出します。

料金 4,400円（ご宿泊者様：3,800円）

・ランチ：四季を味わうシェフズランチ

季節ごとに変わる旬の素材を活かしたメニューをご用意いたします。前菜はサラダステーションより、

お好きなだけお愉しみいただけます。

料金 シェフズランチ 4,200円 GATEランチ 5,500円

・ディナー：夜の移ろいを感じる空間で、厳選された一皿と個室での語らいを

厳選された素材が織りなすディナーコースに加え、フリーフロー付きでワインを愉しめる「大阪ワイン会」の2種類をご用意します 。移りゆく心斎橋の夜景を眺めながら、こだわりの料理をご堪能いただけます。また、店内には個室を完備しており、特別な記念日からビジネスでの会食まで、様々なシーンに合わせて 上質なプライベート空間を提供いたします。

料金 ディナーコース 8,800円 大阪ワイン会 7,300円

・アラカルト例

グラスに閉じ込めたサーモンの瞬間スモーク（1,650円）

季節野菜の鉄板焼き盛り合わせ（1,980円）

ホタテの鉄板焼き チュミチュリソース（3,300円）

国産牛のサーロインステーキ 150g （4,800円）

関西だしのきいたひもかわうどんの和風カルボナーラ（1,870円）

ホタテの鉄板焼き チュミチュリソース国産牛のサーロインステーキ 150g関西だしのきいたひもかわうどんの和風カルボナーラ■ 開放感あふれる多彩な空間構成

全108席の店内は、記念日やビジネス、日常使いまで、様々なシーンに対応する構成となっています。

・テーブル席（74席）： 窓の外に広がる心斎橋のパノラマを眺めながら、ゆったりとお食事いただけます。

・ライブカウンター（10席）： 温製料理の仕上げなど、目の前で繰り広げられるシェフの技を楽しみながら、 出来たての味をご堪能いただけます。

・個室（3室）： 最大12名様まで利用可能な個室を完備しており、大切な会食やビジネスシーンにも最適です。

レストラン内観 イメージ

【店舗概要】

店舗名：Anchor Osaka（アンカー オオサカ）

予約開始日：2026年5月15日（金）

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC 26階

営業時間：朝：6:30 - 10:00 昼：11:30 - 16:00 （L.O. 15:00）

夜：17:30 - 22:00 （L.O. 21:30）

利用対象：ご宿泊のお客様はもちろん、ご宿泊以外のお客様も広くご利用いただけます。

席数：テーブル 74席、ライブカウンター 10席、個室 3部屋（6名様定員×2部屋、12名様定員×1部屋）

電話番号：06-6606-9407（開業準備室 受付時間 10:00～17:00 土日を除く）

予約方法：公式ホームページ、またはお電話にて承ります。

URL：https://www.gate-hotel.jp/osaka/rb/aosaka.html

備考: 全席禁煙

■地上120mの絶景を愉しむルーフトップバー＆ラウンジ「PEAKS」、

同じく本日5月15日（金）より予約受付を開始

ホテルの最上階28階、地上120mに位置する「PEAKS（ピークス）」は、「天空の遊び場」をコンセプトとしたルーフトップバー＆ラウンジです 。本日5月15日（金）より、メインレストラン「Anchor Osaka」と共に予約受付を開始。圧倒的な眺望を誇るテラス席やバーカウンターを備えます。

アフタヌーンティーPEAKSハイティーPEAKS ルーフトップイメージ

【店舗概要】

店舗名：PEAKS（ピークス）

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC 28階

営業時間：6:30 ～ 23:30（L.O. 23:00）

提供メニュー例：アフタヌーンティー 6,600円 PEAKSハイティー 8,800円

電話番号：06-6606-9371 （開業準備室 受付時間 10:00～17:00 土日祝を除く）

予約方法：公式ホームページ、またはお電話にて承ります。

URL: https://www.gate-hotel.jp/osaka/rb/peaks.html

THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC 施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46726/table/27_1_73d58052522e93e1dcac14e581cf6027.jpg?v=202605150251 ]

ザ・ゲートホテルとは

「大人」に対して、「本物の価値」を提供するホテル

ザ・ゲートホテル大阪 by HULICでは、大阪の中心地でありながら、安らげる空間を創出いたします。ホテル内に自然の外気を感じ、街の気配を感じ、時には街の喧騒をも取り込む工夫が施されています。非日常を体感できる空間で、唯一無二のひとときを提供します。

ザ・ゲートホテル一覧

2012年8月開業 ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC（東京都台東区雷門2-16-11）

2018年12月開業 ザ・ゲートホテル東京 by HULIC（東京都千代田区有楽町2-2-3）

2020年7月開業 ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC

（京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2）

2020年11月開業 ザ・ゲートホテル両国 by HULIC（東京都墨田区横網1-2-13）

2025年2月開業 ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC（神奈川県横浜市中区山下町11-3）

2025年4月開業 ザ・ゲートホテル福岡 by HULIC（福岡県福岡市中央区天神2-8-49）

2025年12月開業 ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC（北海道札幌市中央区北三条西3-1-44）

2026年6月15日開業予定 ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC（大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14）