総合家電メーカー・ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、5月15日(金)より、ブランドアンバサダー横浜流星氏を活用した新製品プロモーションを展開しています。





Hisnese_TV_横浜流星





5月15日発表のRGB搭載の新商品テレビに合わせた新ビジュアルを公開いたします。

ハイセンスが世界に先駆けて発売した「RGB MiniLED」という革新的技術。テレビの従来技術であるMiniLEDは、LEDの光を量子ドットシートやカラーフィルターに通すことで三原色を作り出します。これに対し、RGB MiniLEDはバックライトそのものに赤(R)・緑(G)・青(B)の独立したMiniLEDチップを配置。この方式の最大の利点は「究極の色彩表現」と「圧倒的な発光効率」にあります。





今回、横浜流星氏を活用した新ビジュアルは、この「究極の色彩表現」を具現化する形で訴求しました。多彩な花々と光の表現を用いた圧倒的な色の量と、コントラストを際立たせるような白い衣装で凛として立つ横浜流星氏。撮影にはアーティスト 蜷川実花氏を起用し、世界初の技術を、鮮やかな色彩美で表現していただきました。

また、テレビだけでなく、ハイセンスの総合家電メーカーという強みを生かし、冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった各商品カテゴリーのキービジュアルも、蜷川氏の色彩表現をいかした撮影を展開して、5月13日(水)より新ビジュアルを公開しています。









【制作】

広告代理店 ： 株式会社CIRCUS

クリエイティブディレクター： 浅田学

フォトグラファー ： 蜷川実花





Hisnese_冷蔵庫_横浜流星

Hisnese_洗濯機_横浜流星

Hisnese_エアコン_横浜流星









■横浜流星(よこはまりゅうせい)

俳優。1996年生まれ、神奈川県出身。2011年、俳優デビュー。

ドラマ・映画・舞台と幅広く活動し、2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で主演を務める。同年3月、主演映画『正体』で「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞、6月には映画『国宝』にてメイン出演。2026年には主演映画『汝、星のごとく』の公開が決定している。









■ハイセンスジャパン株式会社 概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/









■お問い合わせ先

ハイセンスジャパン株式会社

広報 ： 家倉 宏太郎

E-mail： k.iekura@hisense.com

URL ： https://www.hisense.co.jp/