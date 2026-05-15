日本一の旨辛・激辛商品を決定！「辛・オブ・ザ・イヤー2026」エントリー受付開始（6/15締切）

辛メーター株式会社

自分にピッタリの辛さに出会えるアプリ・WEBサービス『辛メーター』は、日本国内で販売されている旨辛・激辛商品の魅力を広く発信し、市場の活性化と業界の発展を目的としたアワード「辛・オブ・ザ・イヤー2026 / KARA OF THE YEAR 2026」を開催いたします。

2026年は、2024年以来2年ぶり2回目となる「商品部門」を開催。

食品メーカー各社より、こだわりの旨辛・激辛商品のエントリーを募集いたします。

本アワードでは、辛い食品の専門家や辛メーター評議員、さらに今年から新設される「ユーザー審査員」とともに、“辛いだけではない、美味しさと辛さのバランス”を重視した審査を行います。

「辛・オブ・ザ・イヤー」とは

『辛・オブ・ザ・イヤー』は旨辛・激辛に特化したフードアワードです。

単に刺激の強さを競うのではなく、

- 辛さと美味しさのバランス- 商品としての完成度- オリジナリティ- 話題性- コンセプト性

など、多角的な視点から“本当に魅力ある旨辛・激辛商品”を表彰します。

辛いもの好きのユーザーとともに、旨辛・激辛市場をさらに盛り上げていくことを目指しています。

エントリー概要

■名称

辛・オブ・ザ・イヤー2026

（KARA OF THE YEAR 2026）

■エントリー期間

2026年5月1日（金）～6月15日（月）24時まで

■エントリー方法

特設ページ内エントリーフォームより応募

辛・オブ・ザ・イヤー2026 特設ページ（https://karameter.com/kara-of-the-year）

■エントリー対象

2024年4月1日～2026年3月31日までの間に、日本国内で販売された旨辛・激辛商品。

期間中に販売実績があれば、発売開始時期は問いません。

※飲食店で調理・提供されるメニューは対象外。

※エントリーは食品メーカー、または対象商品の事業主体者より承認を受けた方に限ります。

募集部門

- ラーメン部門- カレー部門- 調味料部門- スナック部門- オールジャンル（その他）部門

※少しでも辛さがあればエントリー可能です。

各賞・賞品について

【商品部門】

- グランプリ（辛・オブ・ザ・イヤー）- 準グランプリ- 特別賞- 部門賞- 入選

【賞品】

- 表彰盾- 認証マーク付与- 辛メーター特設ページでの商品紹介

さらに、一次審査を通過した商品には、審査員による評価レポートを提供いたします。

エントリー費用

- 一次審査まで無料- 二次審査以降：エントリー商品1点につき33,000円（税込）

※1事業者あたり何点でもエントリー可能です。

審査について

審査は、辛い食品の専門家・辛メーター評議員・辛メーターズに加え、2026年より新設される「ユーザー審査員」によって行われます。

特別審査員には、激辛料理専門家として活動する金成姫（きむ そんひ）氏を迎え、辛さだけではなく“旨さ”も含めた総合的な審査を実施します。

結果発表

2026年9月25日（金）

辛メーター公式サイトにて発表予定。

2024年受賞企業コメント

2024年のグランプリ受賞企業からは、受賞後の反響について高い評価の声が寄せられています。

華豊フード 濱 龍一郎氏辛・オブ・ザ・イヤー2024グランプリ受賞(https://karameter.com/kara-of-the-year/2024)

「受賞の効果は非常に大きく、商品の認知度が一気に高まりました。販路の拡大やブランドイメージの向上にもつながり、受賞後にはECサイトでの売上が約10倍に伸びるなど、大きな反響がありました。旨辛・激辛食品の分野で、自社商品を広く知っていただく大きなきっかけになったと感じています。ぜひ多くの企業の皆さまに挑戦していただきたいです。」

特別審査員の紹介

2024グランプリ商品：華豊フードの「辣子鶏（ラーズーチー）」1.95KM ／痺れる辛さが、やみつきと一同絶賛！金成姫（きむ そんひ）氏

日頃食べ歩きやおうちでのアレンジレシピ、お取り寄せグルメを楽しみ､フードライター､テレビのコメンテーター､料理やイベントやドラマ（ゲキカラドウ）の激辛監修などを手掛ける。保有資格：調理師､1級フードアナリスト､ワインエキスパート､チーズプロフェッショナル､香辛料ソムリエ等

『辛メーター』について

『辛メーター』は、みんなの“辛ジャッジ”によって辛さを数値化し、自分にピッタリの辛さに出会えるアプリ・WEBサービスです。

全国の辛いもの好きユーザーが、旨辛・激辛グルメや商品情報を投稿・共有し、辛い食文化を盛り上げています。

◆辛いもの好き10万人がダウンロードしているアプリ

◆辛いもの好きが月間50万人訪れるWEBサイト

公式サイト：https://karameter.com/

【辛メーター株式会社 会社概要】

会社名 辛メーター株式会社

設立 2018年12月26日

所在地 〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル5F

資本金 9,990,000円

代表者 代表取締役CEO 江口 カン

事業内容 『辛メーター』（https://karameter.com/）の運営

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

株式会社ワンダーリューキュー内事務局

Email：okinawa_office@karameter.com