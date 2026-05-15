28卒採用イベント「JOB HUNT」東京対面開催レポート。早期優秀層と125件の選考希望を創出、次世代の採用マッチングを実現

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）は、2026年4月23日、28卒学生を対象とした対面型マッチングイベント「JOB HUNT」を東京にて開催いたしました。

昨今の採用市場において「早期化」と「質の確保」が課題となる中、本イベントでは企業の採用効率を最大化する独自のプログラムを展開。

参加企業からはイベント全体評価で10点満点中8.6点という極めて高い満足度をいただきました。

■ イベント概要と実績

HRteamは、2026年4月23日に28卒学生を対象とした対面型マッチングイベント「JOB HUNT」を東京にて開催いたしました。

本イベントは、単なる企業説明会ではなく、「学生の資質を見極めるワーク」と「その場でのマッチング」を凝縮。

参加企業からはイベント全体評価で8.6、学生からも9.0という極めて高い満足度をいただきました。

■ 「JOB HUNT」独自のコンテンツ構成

■ 参加企業様の評価

- アイスブレイク初対面の学生と企業担当者がリラックスした状態でスタート。本音で話しやすい空気を作ります。- 就活セミナー最新の市場動向を伝えることで、学生の就活モチベーションを高め、イベントへの参加姿勢を前向きにします。- 企業プレゼン各社のビジョンや社風を凝縮して発信。短時間で学生の興味を惹きつけます。- グループワーク実際のビジネスシーンを模したワークを実施。人事は学生の論理的思考力やコミュニケーション能力を直接評価できます。- オファー面談・座談会ワークでの活躍を踏まえ、その場でオファーや深い対話を実施。アンケートでは「個別面談でじっくり話せた」との声を多数いただきました。グループワークの様子

現場で学生と向き合った人事担当者様からは、特に「質の高さ」と「運営の熱量」について評価をいただいています。

「意欲的な学生が多く、インターンシップの案内がスムーズにできた」（IT系/M社）

「グループディスカッションで学生の素の様子が見れたのが大きな収穫」（不動産系/N社）

「司会（運営）の迫力があり、会場の熱量が高かった」（不動産系/O社）

■ 早期採用の課題を解決します

「早期から動きたいが、学生と接点が持てない」「ナビサイトだけでは学生の質が見えない」という課題に対し、JOB HUNTは「対面だからこそ見える本質」を提供します。

■ 会社概要

採用のご相談はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：384名（※2026年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業