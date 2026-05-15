KPMG、「Ivalua Partner of the Year」をAPAC部門で受賞

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、AIを活用した支出管理ソリューションを提供するIvalua（本社：フランス・パリ）が開催した「Ivalua NOW 2026」で発表されたパートナーアワードにおいて、KPMGが「APAC Partner of the Year」を受賞しましたので、お知らせします。

「Ivalua NOW」はIvaluaが年次で開催しているグローバル・フラッグシップイベントで、2026年は世界各国・地域から1,500人以上の調達・サプライチェーン分野のリーダーが集まり、「Shaping New Horizons」をテーマに、AIを活用した次世代の調達モデルや、データを基盤としたレジリエントで持続可能なサプライチェーンの実現に向けた最新の知見や実践事例が発表されました。

「Partner Awards」は、Ivaluaおよび顧客企業の成功に寄与したパートナー企業を対象に、共同ビジネスの推進、導入・展開実績、Ivalua認定コンサルタントの育成などの観点から、特に優れた取組みを示した企業を表彰するものです。

この度KPMGは、アジア太平洋地域（APAC）において、Ivaluaのソリューションを活用した調達・購買変革および支出管理の高度化に向けた支援を通じ、顧客企業の価値創出に貢献してきた点が評価され、本受賞に至りました。

KPMGコンサルティングは、これまで蓄積した「調達・購買改革のノウハウ」やグローバルネットワークを活用し、調達領域におけるコスト削減や業務効率化、ガバナンス強化をはじめ、さまざまな経営課題の解決を支援します。

KPMGについて

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する、独立したプロフェッショナルファームによるグローバルな組織体です。世界138の国と地域のメンバーファームに276,000人以上の人員を擁し、サービスを提供しています。KPMGの各ファームは、法律上独立した別の組織体です。

KPMG International Limitedは英国の保証有限責任会社（private English company limited by guarantee）です。KPMG International Limitedおよびその関連事業体は、クライアントに対していかなるサービスも提供していません。

日本におけるメンバーファームは、次のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。