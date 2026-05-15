【再登場!!平日はサクっとお得に至福の45分食べ放題!!】5/29迄!!『THE BUFFET（ザ・ブッフェ） 大丸札幌』で大人気の『エキスプレスコース』がランチは11:00～、更にディナータイムにも登場！

ニラックス株式会社

ザ ブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/store/39

札幌駅直結の好立地！最上階2層吹き抜けのダイナミックな空間で、バラエティー豊かな和洋中のお料理が食べ放題で楽しめる「THE BUFFET(ザ・ブッフェ) 大丸札幌店」。

この度、ショートタイムでサクッと気軽に♪リーズナブルな価格で食べ放題が堪能できる『エキスプレスコース』が、2026年5月14日（木）～ 2026年5月29日（金）の期間限定にて、ご提供時間を拡大！よりお得にご利用いただけます！

平日ランチタイム：エキスプレスコースの提供時間を拡大！

通常、14:00以降のご提供ですが、同期間は11:00からご利用いただけます！！！

【平日ランチタイム限定：エキスプレスコースのご紹介】

=== 料金 ===

・税込1,490円

=== 概要 ===

・オプションメニュー、デザート、ローストビーフ、ローストポークを除く、ブッフェ料理が食べ放題！

=== 制限時間 ===

・45分制となります。

=== 実施期間 ===

・2026年5月14日（木）～ 2026年5月29日（金）※平日ランチ限定

更に！！

平日ディナータイムもお得に食べ放題！

通常、ランチタイムのみでのご提供となっている『エキスプレスコース』ですが、期間限定にてディナータイムにも登場！

【平日ディナータイム限定：エキスプレスコースのご紹介】

=== 料金 ===

・税込1,990円

=== 概要 ===

・オプションメニュー、ローストビーフ、ローストポークを除く、ブッフェ料理が食べ放題！

=== 制限時間 ===

・65分制となります。

=== 実施期間 ===

・2026年5月14日（木）～ 2026年5月29日（金）※平日ディナー限定

※ディナータイムは17:00～となります。

=== 注意事項 ===

※その他割引との併用はできません。

※画像はイメージです。

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

メニューのご紹介

「THE BUFFET(ザ・ブッフェ) 大丸札幌」は、和洋中のバラエティー豊かなお料理がもりだくさん！

カラッとジューシーな「から揚げ」や、定番人気の「パスタ」や「ピザ」、更に『クロッフル』などのセルフメイクスイーツ！

世代を超えて、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！

是非この機会に、サクッとお得に心ゆくまで食べ放題を満喫しませんか？

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【店舗情報】

・店舗名：THE BUFFET(ザ・ブッフェ) 大丸札幌店

・住所：〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西4丁目7 大丸札幌店 8Ｆ

・電話番号：011-828-1263

・予約サイト：https://x.gd/MS5Ns



【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務