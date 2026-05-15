【再登場!!平日はサクっとお得に至福の45分食べ放題!!】5/29迄!!『THE BUFFET（ザ・ブッフェ） 大丸札幌』で大人気の『エキスプレスコース』がランチは11:00～、更にディナータイムにも登場！
ザ ブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/store/39
札幌駅直結の好立地！最上階2層吹き抜けのダイナミックな空間で、バラエティー豊かな和洋中のお料理が食べ放題で楽しめる「THE BUFFET(ザ・ブッフェ) 大丸札幌店」。
この度、ショートタイムでサクッと気軽に♪リーズナブルな価格で食べ放題が堪能できる『エキスプレスコース』が、2026年5月14日（木）～ 2026年5月29日（金）の期間限定にて、ご提供時間を拡大！よりお得にご利用いただけます！
平日ランチタイム：エキスプレスコースの提供時間を拡大！
通常、14:00以降のご提供ですが、同期間は11:00からご利用いただけます！！！
【平日ランチタイム限定：エキスプレスコースのご紹介】
=== 料金 ===
・税込1,490円
=== 概要 ===
・オプションメニュー、デザート、ローストビーフ、ローストポークを除く、ブッフェ料理が食べ放題！
=== 制限時間 ===
・45分制となります。
=== 実施期間 ===
・2026年5月14日（木）～ 2026年5月29日（金）※平日ランチ限定
更に！！
平日ディナータイムもお得に食べ放題！
通常、ランチタイムのみでのご提供となっている『エキスプレスコース』ですが、期間限定にてディナータイムにも登場！
【平日ディナータイム限定：エキスプレスコースのご紹介】
=== 料金 ===
・税込1,990円
=== 概要 ===
・オプションメニュー、ローストビーフ、ローストポークを除く、ブッフェ料理が食べ放題！
=== 制限時間 ===
・65分制となります。
=== 実施期間 ===
・2026年5月14日（木）～ 2026年5月29日（金）※平日ディナー限定
※ディナータイムは17:00～となります。
=== 注意事項 ===
※その他割引との併用はできません。
※画像はイメージです。
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。
メニューのご紹介
「THE BUFFET(ザ・ブッフェ) 大丸札幌」は、和洋中のバラエティー豊かなお料理がもりだくさん！
カラッとジューシーな「から揚げ」や、定番人気の「パスタ」や「ピザ」、更に『クロッフル』などのセルフメイクスイーツ！
世代を超えて、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！
是非この機会に、サクッとお得に心ゆくまで食べ放題を満喫しませんか？
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【店舗情報】
・店舗名：THE BUFFET(ザ・ブッフェ) 大丸札幌店
・住所：〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西4丁目7 大丸札幌店 8Ｆ
・電話番号：011-828-1263
・予約サイト：https://x.gd/MS5Ns
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務