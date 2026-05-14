Kingston、最新ワークロードおよびエンタープライズ用途向け高性能製品ポートフォリオを拡充

Kingston Technology International Limited

台北 - 5月14日, 2026 - メモリ製品およびテクノロジーソリューションの世界的リーダーであるKingston Technologyは本日、「Kingston FURY Renegade レネゲード Pro DDR5 RDIMM ヒートスプレッダモデル」および「Kingston IronKey(TM) Locker+ 50 G2 USB フラッシュドライブ」の発売に加え、「Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD」の新容量モデルを発表し、製品ポートフォリオを拡充したことを発表しました。「Built on Commitment（コミットメントの上に構築）」 の理念のもと、今回拡充されたラインアップは、最新のワークロードや進化するセキュリティ要件に対応するため、高性能コンピューティング、エンタープライズ環境での拡張性、そして強化されたデータ保護の提供に継続して注力する同社の姿勢を反映しています。

「現在のユーザーは、ミッションクリティカルなワークロードを運用する企業、機密データを扱うプロフェッショナル、あるいは極限のパフォーマンスを追求するクリエイターであるかを問わず、単なる高速性だけでなく、信頼性、セキュリティ、そして長期的に安定した性能を提供するソリューションを求めています」と、アジア太平洋地域セールス・マーケティングおよび事業開発担当VPであるKevin Wu氏は述べています。「今回の新製品追加により、Kingstonは、実用環境に合わせて設計された専用ソリューションの提供を継続していきます。Built on Commitment（コミットメントの上に構築）の理念のもと、性能、セキュリティ、エンタープライズインフラストラクチャの各分野において、お客様を支える信頼性の高いソリューションの提供に引き続き注力してまいります。」

Kingston FURY Renegade レネゲード Pro DDR5 RDIMM ヒートスプレッダモデル

Intel XMPまたはAMD EXPOに対応したワークステーションおよびハイエンドデスクトップ向けに設計された、オーバークロック対応のKingston FURY DDR5 RDIMMは、最大7600MT/秒の高速動作を実現します。7200MT/秒および7600MT/秒モデルには、新たに改良されたアルミニウム製ヒートスプレッダを採用し、要求の厳しいワークロード環境でも優れた冷却性能を発揮します。ECC対応オーバークロックにより、データ整合性を維持しながらDDR5パフォーマンスの限界をさらに引き上げることが可能です。オンプレミスAI、エンジニアリングシミュレーション、データサイエンス、ハイエンドなプロフェッショナル用途向けに設計されており、通常はゲーミングプラットフォーム向けとされる高性能メモリ性能を提供しながら、Registered DIMMに求められる信頼性、安定性、高品質基準も兼ね備えています。

Kingston IronKey(TM) Locker+ 50 G2 USB フラッシュドライブ

業界をリードするKingstonのセキュアストレージ製品ラインアップに新たに加わったKingston IronKey(TM) Locker+ 50 G2 USBフラッシュドライブは、FIPS 197認証およびXTSモードのAES 256ビットハードウェア暗号化に対応した、エンタープライズグレードのセキュリティを提供する暗号化USBフラッシュドライブです。さらに、デジタル署名済みファームウェアによるBadUSB攻撃対策や、ブルートフォース攻撃対策機能も備えています。セキュリティと使いやすさの両立を追求した設計により、管理者パスワードとユーザーパスワードの両方に対応。複数の文字種を使用する6～16文字の「複合モード」と、文章やPINなど10～64文字を設定できる「パスフレーズモード」をサポートしています。管理者はユーザーパスワードのリセットが可能で、パスワード入力時にはパスワード表示機能により入力ミスを軽減します。また、ユーザーパスワードの入力失敗が10回続くと自動ロックが作動し、管理者パスワードの失敗が規定回数に達するとCrypto-Erase機能により暗号化消去を実行します。さらに、キーロガー対策として仮想キーボードを搭載し、耐久性を高める指紋防止コーティングも採用しています。

Windows(R)および macOS(R)の両環境に対応し、ソフトウェアのインストール不要で、安全かつ便利にファイルへアクセスできます。

Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD

DC3000MEは、高速なPCIe 5.0 NVMeインターフェースを採用し、新たに最大30.72TB¹の大容量モデルを追加しました。最大14GB/s²のシーケンシャルリード速度と、最大280万IOPS²のランダムリード性能を実現し、高負荷なコンピューティング用途におけるデータアクセスを高速化します。また、PCIe 4.0との完全な後方互換性を備えているため、将来的なプラットフォームアップグレードを見据えつつ、混在するサーバー環境への柔軟な導入が可能です。エンタープライズクラスの信頼性を追求して設計されたDC3000MEは、3D eTLC NANDを採用し、予期しない電源断時のデータ保護を実現するオンボード電源喪失保護（PLP）機能を搭載しています。また、AES 256ビット暗号化およびTCG Opal 2.0対応の自己暗号化ドライブ（SED）機能をサポートし、厳格なセキュリティ要件やコンプライアンス要件への対応を支援します。

DC3000MEには、Kingstonの定評ある高品質な技術サポートと5年間の限定保証³が付帯しており、企業およびデータセンター環境において長期的な安心感を提供します。

製品特長および仕様

Kingston FURY Renegade レネゲード Pro DDR5 RDIMM ヒートスプレッダモデル

- オーバークロック対応ワークステーション向けメモリ： Intel XMPおよびAMD EXPOに対応したハイエンドデスクトップ／ワークステーション向けに設計。オンプレミスAI、エンジニアリングシミュレーション、データサイエンス、高度なプロフェッショナルワークロードにおいて、優れた速度と応答性を実現します。- 刷新された熱設計： 一部モデル（7200MT/秒以上）には高品質アルミニウム製ヒートスプレッダを採用し、高負荷環境下でも効率的な放熱性能を発揮します。- ECC対応オーバークロック： DDR5の性能を最大限に引き出しながら、ECCによるデータ整合性を維持します。- 速度： 5600MT/秒～7600MT/秒- 容量¹： 16GB～256GB

Kingston IronKey(TM) Locker+ 50 G2 USB フラッシュドライブ

- 高度なセキュリティを備えたハードウェア暗号化USBフラッシュドライブ： FIPS 197認証取得のAES 256ビットXTS暗号化を採用し、BadUSB攻撃やブルートフォース攻撃への対策機能を搭載。安全なデータ保存を実現します。- 強化されたアクセス制御：管理者パスワードとユーザーパスワードに対応し、複合モードおよびパスフレーズモードに加え、自動ロックやCrypto-Eraseなどの保護機能を備えています。- 規格/速度²： USB 3.2 Gen 1, 読み取り速度 145MB/秒、書き込み速度 115MB/秒- 容量¹： 32GB, 64GB, 128GB, 256GB- 互換性： USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1- 保証/サポート³：5 年限定保証、無料技術サポート- 以下と互換 ： Windows(R) 11, macOS(R) 13.x -26.x

Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD

- 高性能PCIe 5.0 NVMe SSD：データセンターおよび高負荷コンピューティング用途向けに設計されており、超高速性能と低レイテンシを実現します。- エンタープライズクラスの高信頼性：3D eTLC NANDを採用し、電源喪失保護（PLP）機能を搭載。さらに、AES 256ビット暗号化およびTCG Opal 2.0に対応し、高度なデータ保護を提供します。- 速度⁴：最大14GB/秒の読み取り速度、最大280万IOPSの性能を実現- 容量¹：3.84TB～30.72TB- 保証/サポート³：5 年限定保証、無料技術サポート

詳細は、kingston.com(http://www.kingston.com?utm_source=pr)をご覧ください。

¹ フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他機能用に使われるため、データ保管には使用できません。実際に使用可能なデータストレージの容量は、製品に記載されている容量よりも少なくなります。詳細については、Kingstonの「Flash Memory Guide」をご参照ください。

² ホストハードウェア、ソフトウェア、使用状況により速度は異なります。最適な速度を得るには USB 3.2 Gen 1 ホストデバイスが必要です。

³ 5年、あるいは NVME SSDの使用量がKingstonが導入した「使用率」ヘルス属性で示される正規化値100以上に達するまでの限定的保証の内容は、KingstonSSDマネージャでご確認になれます。NVMe SSDの場合、新しい未使用の製品の使用率の値に0が表示され、保証限度に達した製品の使用率の値に100以上の値が表示されます。

⁴ SNIA Solid State Storage Performance Test Specification Enterprise v1.1 で定義されたパフォーマンス測定。ドライブ書き込みキャッシュが有効。NVMe 電源状態0。キュー深度32のFIOを使用して測定されたシーケンシャルワークロード。4Kセクター サイズに基づいてキュー深度128のFIOを使用して測定されたランダム読み取りワークロード。キュー深度128のFIOを使用して測定されたランダム書き込みワークロード。レイテンシ値は、FIO、4KB転送、キュー深度 = 1を使用してランダムワークロードで測定されました。

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Kingston Technologyについて

ビッグデータからIoTデバイス、ノートPC、デスクトップPC、ウェアラブル技術に至るまで、Kingston Technologyは最高品質の製品ソリューション、サービス、サポートを提供することに専念しています。世界中の主要なPCメーカーやクラウドプロバイダーから信頼される当社は、長期的なパートナーシップを大切にし、進化と革新を続けています。品質と顧客対応を最優先に考え、すべてのソリューションが最高基準を満たすことを保証します。常にお客様やパートナーの声に耳を傾け、学び、協力し、長期的な影響を与えるソリューションを提供することを目指しています。Kingston Technologyと当社の「Built on Commitment」ビジョンの詳細は、Kingston.com(https://www.kingston.com/jp)をご覧ください。

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KingstonおよびKingstonのロゴはKingston Technology Corporationの登録商標です。IronKeyはKingston Digital、Inc.の登録商標です。Kingston FURYおよびKingston FURYのロゴはKingston Technology Corporationの商標です。権利はすべて留保されています。すべての商標はそれぞれの所有者に所有権があります。