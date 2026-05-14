株式会社GOAT食品ECで「なんとなく運営」は地獄の一丁目…売上・CVR・リピート率を毎月追う最小KPIテンプレを無料公開！

株式会社GOATは、「食品EC「なんとなく運営」は地獄の一丁目…売上・CVR・リピート率を毎月追う最小KPIテンプレ」を無料公開しました。難しい分析ツールは不要。毎月5つの数字を入力するだけで自動計算される、食品EC初心者向けの最小KPI管理スプレッドシートテンプレートです

■ 「なんとなく売れている」は、問題が見えていないだけ

「先月より売上が下がった気がする」--この一言で運営判断をしている食品EC事業者が多い。感覚で運営していると、「アクセスが落ちたのか・CVRが落ちたのか・リピートが落ちたのか」が特定できず、打つ施策がすべて的外れになります。

KPI管理が「難しそう」「続かない」と敬遠される理由の多くは、追う指標が多すぎることです。このテンプレートは食品EC初心者でも毎月5分で完了できる「最小5指標」に絞っています。数字が変化したとき「何が原因か」を即答できる状態が、感覚経営からの唯一の脱出口です。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 最小5指標の定義と読み方

１.月間売上２.アクセス数３.転換率（CVR）４.客単価５.F2転換率。この5つだけで「売上の方程式」のどこが崩れているかが特定できる理由

📊 スプレッドシート自動計算テンプレート

5指標を入力するだけで前月比・前年同月比・改善優先度が自動表示。コピーしてすぐ使えるシートをそのまま配布

📊 指標ごとの異常値アラートと打ち手

CVRが下がったらLP改善・アクセスが下がったらSEO/広告・F2転換率が下がったら同梱物/フォローメール。数字と施策を直結する判断フロー

📊 月次PDCAの運用サイクル毎月の確認

タイミング・RMSとの連携方法・「数字を見る習慣」を3ヶ月で定着させる運用設計

代表コメント

「GOATが支援している食品EC事業者で、売上改善が早い店舗に共通しているのは「問題の所在を数字で即答できる」ことです。CVRが下がっているのかアクセスが下がっているのかで、取るべき施策はまったく変わります。追う指標は多くなくていい。この5つを毎月確認するだけで、施策の的中率は格段に上がります。まず今月の5指標を入力することから、今日始めてください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ このシートが今すぐ必要な食品EC事業者

「売上が下がった」と感じても、原因が数字ベースで特定できない

KPI管理を始めようとしたが、何を追えばいいかわからず結局続かなかった

毎月RMSを確認しているが、どの数字をどう判断すればいいかが曖昧なまま

【お申し込みはこちら】

「食品ECで「なんとなく運営」は地獄の一丁目…売上・CVR・リピート率を毎月追う最小KPIテンプレを無料公開！」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

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楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします。

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