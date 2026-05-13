オトメイト新作「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV公開！

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アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年7月30日発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「君に惑い、君に溺れる。」のキャラクターPVを公開しました。



本日公開されたキャラクターPVでは、全攻略対象キャラクターをご紹介。


各キャラクターと主人公の関係性や攻略対象キャラクターそれぞれの葛藤を垣間見ることができます。


初公開のキャラクターボイスも含まれていますので、ぜひご覧ください！



▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 棗 陽凪


https://youtu.be/dJTn86XwOKY






▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 瀬尾 叶多


https://youtu.be/AzlRmS5r_Qg






▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 日下部 恭也


https://youtu.be/IlCuKRNEnQ8






▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 露木 理都


https://youtu.be/Ttqn9xnanVE






▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 山科 瑛


https://youtu.be/MndGXsuVJlM






■絶賛予約受付中！


各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。


https://www.otomate.jp/kiminimadoi/product/


※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」プロモーションムービー


https://youtu.be/zYE7PLVY1uo



■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」オープニングムービー


https://youtu.be/cMeccuq-7wI



■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 キャスト発表ムービー


https://youtu.be/hOm-6hyJ-7c



その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。 引き続き、「君に惑い、君に溺れる。」を何卒よろしくお願いいたします。



■「オトメイト・バースプロジェクト」とは







甘い香り(ゆうわく)が呼び寄せる、新しい恋愛の形。



オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った


新プロジェクト 【オトメイト・バースプロジェクト】。



従来のオメガバースとは異なり、オトメイトタイトル用に解釈した、


新しいオメガバース設定を用いたタイトルのプロジェクトです。


男女の大人の恋愛を描いたストーリーで、


時には切なく、時には激しい、胸がしめつけられるような恋愛が楽しめます。



▼公式サイト


https://www.otomate.jp/verse/



▼権利表記


(C)IDEA FACTORY



■「君に惑い、君に溺れる。」とは







――求めたのは、愛の番（つがい）。



オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った


新プロジェクト【オトメイト・バースプロジェクト】第１弾タイトル。



オトメイト初の、男女のオメガバースを題材にした乙女ゲーム作品です。


オメガバースの王道要素と本作独自の要素を織り交ぜながら、


現代を舞台に、甘く、心を揺さぶる恋愛模様をお届けします。



■攻略対象キャラクター


棗 陽凪（なつめ ひなぎ）


CV：千葉 翔也








瀬尾 叶多（せお かなた）


CV：堀江 瞬








日下部 恭也（くさかべ きょうや）


CV：熊谷 健太郎








露木 理都（つゆき りつ）


CV：大塚 剛央








山科 瑛（やましな あきら）


CV：小林 千晃








■「君に惑い、君に溺れる。」ストーリー


ずっとバース性を持たずに生きてきた主人公は、


ある日突然オメガだと告げられた。



『番のいないオメガは２５歳までに死んでしまう』



そんな事実を突きつけられた彼女は、生きるために番となる相手を探すことに。


そして５年ぶりに帰省した地元で、疎遠になっていた友人たちと再会する。



彼らと接するうちに胸の内に湧いてくる淡い恋心、


そして抑えられない本能――


その先に求めるのは、ただひとりの番。



【商品概要】


タイトル　：君に惑い、君に溺れる。


　　　　　（キミニマドイ、キミニオボレル。）


対応機種　：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite


ジャンル　：女性向け恋愛ADV


CERO　　 ：「D」（17才以上対象）


プレイ人数：1人


発売日　　：2026年7月30日発売予定


価格　　　：[通常版・DL版]8,580円（税込）


　　　　　　[特装版]10,780円（税込）



ディレクター：大山 小波


原画　　　　：董火



アシスタントディレクター／シナリオ監修：一ジョー


シナリオ：合同会社Re,AER



主題歌


▼オープニングテーマ


『青が灯る』


歌　　　　：riya（eufonius）


作詞　　　：riya（eufonius）


作曲・編曲：myu


インディビジュアルミュージック株式会社/REAL AKIBA RECORDZ



▼エンディングテーマ


『ここから』


歌　　　　：八木ましろ


作詞　　　：riya（eufonius）


作曲・編曲：酒井祐輝


インディビジュアルミュージック株式会社



公式サイト：https://www.otomate.jp/kiminimadoi/


公式SNS　：https://x.com/KK_otomate


SNSハッシュタグ：#わくでき #オトメイト #オトメイトバース #乙女Switch



発売元 ：アイディアファクトリー


権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください


※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です