オトメイト新作「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV公開！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年7月30日発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「君に惑い、君に溺れる。」のキャラクターPVを公開しました。
本日公開されたキャラクターPVでは、全攻略対象キャラクターをご紹介。
各キャラクターと主人公の関係性や攻略対象キャラクターそれぞれの葛藤を垣間見ることができます。
初公開のキャラクターボイスも含まれていますので、ぜひご覧ください！
▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 棗 陽凪
https://youtu.be/dJTn86XwOKY
▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 瀬尾 叶多
https://youtu.be/AzlRmS5r_Qg
▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 日下部 恭也
https://youtu.be/IlCuKRNEnQ8
▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 露木 理都
https://youtu.be/Ttqn9xnanVE
▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 山科 瑛
https://youtu.be/MndGXsuVJlM
■絶賛予約受付中！
各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。
https://www.otomate.jp/kiminimadoi/product/
※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。
■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」プロモーションムービー
https://youtu.be/zYE7PLVY1uo
■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」オープニングムービー
https://youtu.be/cMeccuq-7wI
■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 キャスト発表ムービー
https://youtu.be/hOm-6hyJ-7c
その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。 引き続き、「君に惑い、君に溺れる。」を何卒よろしくお願いいたします。
■「オトメイト・バースプロジェクト」とは
甘い香り(ゆうわく)が呼び寄せる、新しい恋愛の形。
オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った
新プロジェクト 【オトメイト・バースプロジェクト】。
従来のオメガバースとは異なり、オトメイトタイトル用に解釈した、
新しいオメガバース設定を用いたタイトルのプロジェクトです。
男女の大人の恋愛を描いたストーリーで、
時には切なく、時には激しい、胸がしめつけられるような恋愛が楽しめます。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/verse/
▼権利表記
(C)IDEA FACTORY
■「君に惑い、君に溺れる。」とは
――求めたのは、愛の番（つがい）。
オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った
新プロジェクト【オトメイト・バースプロジェクト】第１弾タイトル。
オトメイト初の、男女のオメガバースを題材にした乙女ゲーム作品です。
オメガバースの王道要素と本作独自の要素を織り交ぜながら、
現代を舞台に、甘く、心を揺さぶる恋愛模様をお届けします。
■攻略対象キャラクター
棗 陽凪（なつめ ひなぎ）
CV：千葉 翔也
瀬尾 叶多（せお かなた）
CV：堀江 瞬
日下部 恭也（くさかべ きょうや）
CV：熊谷 健太郎
露木 理都（つゆき りつ）
CV：大塚 剛央
山科 瑛（やましな あきら）
CV：小林 千晃
■「君に惑い、君に溺れる。」ストーリー
ずっとバース性を持たずに生きてきた主人公は、
ある日突然オメガだと告げられた。
『番のいないオメガは２５歳までに死んでしまう』
そんな事実を突きつけられた彼女は、生きるために番となる相手を探すことに。
そして５年ぶりに帰省した地元で、疎遠になっていた友人たちと再会する。
彼らと接するうちに胸の内に湧いてくる淡い恋心、
そして抑えられない本能――
その先に求めるのは、ただひとりの番。
【商品概要】
タイトル ：君に惑い、君に溺れる。
（キミニマドイ、キミニオボレル。）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向け恋愛ADV
CERO ：「D」（17才以上対象）
プレイ人数：1人
発売日 ：2026年7月30日発売予定
価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）
[特装版]10,780円（税込）
ディレクター：大山 小波
原画 ：董火
アシスタントディレクター／シナリオ監修：一ジョー
シナリオ：合同会社Re,AER
主題歌
▼オープニングテーマ
『青が灯る』
歌 ：riya（eufonius）
作詞 ：riya（eufonius）
作曲・編曲：myu
インディビジュアルミュージック株式会社/REAL AKIBA RECORDZ
▼エンディングテーマ
『ここから』
歌 ：八木ましろ
作詞 ：riya（eufonius）
作曲・編曲：酒井祐輝
インディビジュアルミュージック株式会社
公式サイト：https://www.otomate.jp/kiminimadoi/
公式SNS ：https://x.com/KK_otomate
SNSハッシュタグ：#わくでき #オトメイト #オトメイトバース #乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です