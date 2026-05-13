オトメイト新作「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年7月30日発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「君に惑い、君に溺れる。」のキャラクターPVを公開しました。

本日公開されたキャラクターPVでは、全攻略対象キャラクターをご紹介。

各キャラクターと主人公の関係性や攻略対象キャラクターそれぞれの葛藤を垣間見ることができます。

初公開のキャラクターボイスも含まれていますので、ぜひご覧ください！

▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 棗 陽凪

https://youtu.be/dJTn86XwOKY

▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 瀬尾 叶多

https://youtu.be/AzlRmS5r_Qg

▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 日下部 恭也

https://youtu.be/IlCuKRNEnQ8

▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 露木 理都

https://youtu.be/Ttqn9xnanVE

▼Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」キャラクターPV 山科 瑛

https://youtu.be/MndGXsuVJlM

■絶賛予約受付中！

各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。

https://www.otomate.jp/kiminimadoi/product/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。

■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」プロモーションムービー

https://youtu.be/zYE7PLVY1uo

■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」オープニングムービー

https://youtu.be/cMeccuq-7wI

■Nintendo Switch「君に惑い、君に溺れる。」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 キャスト発表ムービー

https://youtu.be/hOm-6hyJ-7c

その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。 引き続き、「君に惑い、君に溺れる。」を何卒よろしくお願いいたします。

■「オトメイト・バースプロジェクト」とは

甘い香り(ゆうわく)が呼び寄せる、新しい恋愛の形。

オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った

新プロジェクト 【オトメイト・バースプロジェクト】。

従来のオメガバースとは異なり、オトメイトタイトル用に解釈した、

新しいオメガバース設定を用いたタイトルのプロジェクトです。

男女の大人の恋愛を描いたストーリーで、

時には切なく、時には激しい、胸がしめつけられるような恋愛が楽しめます。

▼公式サイト

https://www.otomate.jp/verse/

▼権利表記

(C)IDEA FACTORY

■「君に惑い、君に溺れる。」とは

――求めたのは、愛の番（つがい）。

オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った

新プロジェクト【オトメイト・バースプロジェクト】第１弾タイトル。

オトメイト初の、男女のオメガバースを題材にした乙女ゲーム作品です。

オメガバースの王道要素と本作独自の要素を織り交ぜながら、

現代を舞台に、甘く、心を揺さぶる恋愛模様をお届けします。

■攻略対象キャラクター

棗 陽凪（なつめ ひなぎ）

CV：千葉 翔也

瀬尾 叶多（せお かなた）

CV：堀江 瞬

日下部 恭也（くさかべ きょうや）

CV：熊谷 健太郎

露木 理都（つゆき りつ）

CV：大塚 剛央

山科 瑛（やましな あきら）

CV：小林 千晃

■「君に惑い、君に溺れる。」ストーリー

ずっとバース性を持たずに生きてきた主人公は、

ある日突然オメガだと告げられた。

『番のいないオメガは２５歳までに死んでしまう』

そんな事実を突きつけられた彼女は、生きるために番となる相手を探すことに。

そして５年ぶりに帰省した地元で、疎遠になっていた友人たちと再会する。

彼らと接するうちに胸の内に湧いてくる淡い恋心、

そして抑えられない本能――

その先に求めるのは、ただひとりの番。

【商品概要】

タイトル ：君に惑い、君に溺れる。

（キミニマドイ、キミニオボレル。）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：「D」（17才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2026年7月30日発売予定

価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）

[特装版]10,780円（税込）

ディレクター：大山 小波

原画 ：董火

アシスタントディレクター／シナリオ監修：一ジョー

シナリオ：合同会社Re,AER

主題歌

▼オープニングテーマ

『青が灯る』

歌 ：riya（eufonius）

作詞 ：riya（eufonius）

作曲・編曲：myu

インディビジュアルミュージック株式会社/REAL AKIBA RECORDZ

▼エンディングテーマ

『ここから』

歌 ：八木ましろ

作詞 ：riya（eufonius）

作曲・編曲：酒井祐輝

インディビジュアルミュージック株式会社

公式サイト：https://www.otomate.jp/kiminimadoi/

公式SNS ：https://x.com/KK_otomate

SNSハッシュタグ：#わくでき #オトメイト #オトメイトバース #乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です