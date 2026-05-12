スペースデータ、ＡＣＳＬと防衛・防災・社会インフラ分野における無人システム運用の高度化に向けた共同検討を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、国産産業用ドローンの開発・製造を手がける株式会社ＡＣＳＬ（本社：東京都江戸川区、代表取締役Co-CEO：早川研介・寺山昇志、東証グロース：6232、以下「ＡＣＳＬ」）と、防衛・防災・社会インフラ維持の分野で求められる無人システム運用の高度化を視野に、AI・デジタルツイン技術と自律制御ドローン技術を融合した共同検討を開始します。

■ 共同検討の背景

近年、防衛・安全保障環境の急速な変化、自然災害の激甚化・頻発化、社会インフラの老朽化を背景に、人が立ち入ることが困難または危険な環境においても、迅速かつ高精度な状況把握と意思決定を可能にする無人システムの活用に対する社会的要請が急速に高まっています。この要請に応えるためには、機体そのものの性能だけでなく、現実世界を仮想空間上に再現し、AIによる事前検証・シミュレーションを通じて運用を高度化するデジタルツイン基盤との緊密な連携が不可欠となっています。

スペースデータは、「惑星規模のデジタルツイン×フィジカルAI」を融合した統合技術基盤「PROVIDENCE（プロヴィデンス）」を開発・提供しています。衛星データや各種センサーデータを起点に、地球・都市・インフラ環境を高精度に再現し、その仮想空間上でのシミュレーションや、AIの学習・検証を可能にする技術基盤です。

一方、ＡＣＳＬは独自開発の自律制御技術を核とした国産産業用ドローンを開発・製造し、防災、インフラ点検、防衛など幅広い分野で運用実績を積み重ねてきました。

ＡＣＳＬの自律制御ドローンによる実環境でのデータ取得能力と、スペースデータのデジタルツイン技術およびフィジカルAIによる事前検証・学習機能を連携させることで、無人システム運用の高度化が可能であるとの認識のもと、両社は本共同検討を開始するに至りました。

■ 主な共同検討項目

1. ドローン取得データを活用したデジタルツイン環境の構築

ＡＣＳＬのドローンが取得する画像データや各種センサーデータを、スペースデータの統合技術基盤「PROVIDENCE」に取り込み、防衛・災害対応・社会インフラ維持の対象となる環境をデジタルツイン上に再現する技術について検討します。

2. デジタルツイン上でのシミュレーションを活用した運用・計画検討

デジタルツイン上に再現された環境において、フィジカルAIを活用した飛行経路や運用方法のシミュレーションを行い、任務計画、災害対応計画、インフラ点検計画などの検討を支援する活用方法について検討します。

3. シミュレーション結果を活用した実運用の高度化

デジタルツイン上で得られたシミュレーション結果を実機ドローンの運用に反映することで、防衛・防災・社会インフラ分野における無人システム運用の安全性・効率性向上に資する仕組みについて検討します。

■ 今後の展望

両社は本共同検討を通じて、防衛・防災・社会インフラ分野における無人システム運用の高度化に貢献するとともに、デジタルツインと実機運用を連携させた新たなソリューションの社会実装を視野に検討を進めてまいります。スペースデータは、統合技術基盤「PROVIDENCE」を中核に、信頼あるパートナー企業や関係省庁との連携を深めながら、物理世界の課題解決に貢献するデジタル基盤の実装と展開を加速してまいります。

株式会社ＡＣＳＬについて

ＡＣＳＬは、「技術を通じて、人々をもっと大切なことへ」をミッションに、国産の産業用ドローンを開発・量産するメーカーです。独自の自律制御技術と高い信頼性を備えた機体を提供し、空撮・点検・物流・防災など多様な領域で社会インフラの維持管理や安全・安心に貢献しています。

HP：https://www.acsl.co.jp/

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

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https://spacedata.jp/contact