【“プロが愛用する商品”を、あなたの日常へ】北海道日本ハムファイターズ・山崎福也選手×VALX特別キャンペーン開催！「プロが選ぶ本物」を体感できる限定セットが登場

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、北海道日本ハムファイターズ所属・山崎福也選手のVALXアスリート就任を記念し、2026年5月12日(火)より期間限定のキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、日々の積み重ねを大切にしながら第一線で活躍し続ける山崎選手の姿勢と「プロが愛する、本物を。」というVALXの価値を、より多くの方に体感いただくことを目的としています。

特に今回は「これから身体づくりを始めたい」「今まで試したことのなかったプロテインやサプリメントを取り入れてみたい」という方でも気軽に手に取れるよう、低容量の商品を中心に特別価格でご用意いたしました。



山崎選手が日々のコンディショニングの中で取り入れているVALX商品を、より身近に体感いただける本キャンペーン。

“プロが選ぶ本物”を、あなたの日常のスタンダードとして取り入れていただくきっかけとなる内容となっています。

さらに、対象商品をご購入された方全員に「VALXオリジナルマスク(BK)」と「VALXスマートフォンリング」をセットでお届け。山崎選手も愛用しているVALXアイテムを、さりげなく感じていただける特典をご用意しました。

これまでVALXを利用したことのない方にも、“まずは試してみる”きっかけとしてご活用いただけるこの機会に、山崎福也選手が体現する、積み重ねることの大切さを、ぜひご自身でも体感してください。

VALXは今後も、山崎福也選手とともに、身体づくりや挑戦することの価値を発信してまいります。

【キャンペーン概要】

開催場所：VALXメンバーズストア（https://x.gd/BQ9XX）

期間：2026年5月12日(火)～5月27日(水)10:59まで

【キャンペーン対象商品】

・VALXホエイプロテイン個包装セット＋クリアシェイカー

迷ったらこれ！VALX人気No.1の定番プロテインを、手軽にお試しいただけるセットです。



・EAA9個包装セット＋BlenderBottle Classic V2 45oz（1300ml）

トレーニング時のコンディショニングをサポート。運動習慣のある方はもちろん、美容意識の高い方にもおすすめです。

※上記の商品に、特典として「VALXオリジナルマスク(BK) / VALXスマートフォンリング」が付属します。

【VALXアスリート とは】

「VALXアスリート」とは、結果を求められる極限の世界で自らを磨き続け、トレーニング・栄養・コンディショニングと真摯に向き合いながら、自身のパフォーマンスを高め続ける存在です。

フィットネスブランドVALXは、「POWER OF HUMAN.（無限の躍動を、人類に。）」をパーパスに掲げ、人が本来持つ可能性やパフォーマンスを引き出すことを目指しています。

本気で自分の身体と向き合うプロフェッショナルに選ばれる存在でありたい――そんな想いから掲げている「プロが愛する、本物を。」というコピーのもと、VALXは”VALXアスリート”とともに価値を発信していきます。

【山崎福也選手】

埼玉県所沢市出身のプロ野球選手（投手）。

1992年9月9日生まれ。左投左打。日大三高、明治大学を経て2014年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。先発・リリーフの両面で安定した投球を見せ、2024年より北海道日本ハムファイターズに移籍。着実に実績を積み重ねてきた左腕投手。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/