【小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップ】新作スイーツを公開！瑞々しい果実と濃厚な抹茶の贅沢。初夏を優雅に彩るスイーツをお届けします。

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、小樽洋菓子舗ルタオ公式オンラインショップは、旬の果実を主役にした初夏の新作スイーツを販売開始いたしました。

今回のテーマは、「初夏を優雅に彩る、瑞々しい果実の贅沢。」

瑞々しくきらめく旬の果実をたっぷりと。愛され続ける味わいをエレガントに堪能する、特別なケーキをご用意いたしました。

【新商品】初夏の夜風が運ぶ、ブルーベリーとレアチーズのマリアージュ

ミルティーユソワレ

ブルーベリーとレアチーズムースが織りなす、初夏を代表する爽やかな味わい。スイーツに名付けた「ソワレ」は「夜会」を意味し、ドレスのフリルのような繊細なクリームと星空のように輝く銀箔をあしらい、エレガントな装いに仕上げました。天面には瑞々しくジューシーな果実を贅沢に盛り付け、主役のブルーベリーを最大限に引き立てるため、ムースやクリームは軽やかな口当たりに。隠し味のカシスピューレが、奥深いコクと美しい色合いをもたらしています。初夏の穏やかな夜風を感じながら、心がほどける特別な一品をお届けします。

【商品名】ミルティーユソワレ

【価 格】2,970円（税込）

【直 径】12cm

詳細を見る :https://www.letao.jp/ext/myrtille_soir%C3%A9e.html

はちみつレモネード

天面の艶やかなはちみつレモンジュレは、瀬戸内レモンとカナダ産はちみつを使用し、爽やかでやさしい甘さに仕上げました。ジュレの下には大粒のアロエを乗せ、瑞々しく楽しい食感をプラス。北海道産マスカルポーネのコクを活かしたはちみつレモンムースと重なり合うことで、初夏にぴったりの清涼感あふれる美味しさが広がります。瑞々しい食感と濃厚なコクが溶け合う、初夏のティータイムを華やかに彩るとっておきの一品です。

【商品名】はちみつレモネード

【価 格】2,592円（税込）

【直 径】12cm

詳細を見る :https://www.letao.jp/item/R535.html

パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶＆北海道小豆

宇治抹茶のほろ苦さと、餡子の上品な甘さが溶け合う和洋折衷のテリーヌ。 オーストラリア産クリームチーズに、北海道産のマスカルポーネとカマンベールを合わせた3種のチーズを使用し、香り高い宇治抹茶と一体感のある深い味わいに仕上げました。中にしのばせた北海道産えりも小豆餡子の優しい甘みがアクセントとなり、抹茶の芳醇な余韻を引き立てます。大切な方への贈り物や自分へのご褒美に。心満たされる、贅沢な味わいをお届けします。

【商品名】パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶＆北海道小豆

【価 格】2,376円（税込）

【内容量】235g

ルタオ本店限定ロールケーキを特別販売！

詳細を見る :https://www.letao.jp/item/J923.htmlドゥ フロマージュロール

北海道産のクリームチーズを贅沢に使ったチーズクリームと、コクのあるベイクドチーズケーキをふわふわのスポンジで巻き上げました。チーズの魅力がたっぷり詰まったルタオ本店でしか味わえない一品を、ぜひこの機会にご自宅でお楽しみください。

【商品名】ドゥ フロマージュロール

【価 格】1,944円（税込）

【長 さ】10.5cm

期間限定キャンペーンも実施中

詳細を見る :https://www.letao.jp/item/R569.html

この期間だけの特別キャンペーンも実施いたします。初夏を告げるスイーツとともにぜひお見逃しなく。

［１］ 5/11-5/31までのご注文で、商品代金12,000円（税込）ごとに

エビとトマトのシーフードカレー（約190g）1袋プレゼント

※12,000円（税込）以上のご注文（同一配送先・同日お届け）で同梱対象となります。

※アイス商品は対象外となります。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

［２］ 対象の夏ギフトおすすめ商品 5/11-7/5までのご注文でポイント５倍

※ルタオ公式オンラインショップにて「ポイント5倍」のマークが付いた商品が対象です。

※ポイントの特典は対象商品のみ適用されます。

ページをめくるたび、心がほどける。ルタオが贈る ”デジタルカタログ” もご用意

詳細を見る :https://www.letao.jp/category/SMILEWEEK/

ルタオの「美味しい」を、いつでも、どこでも。

これまでご自宅にお届けしていたカタログの美しさはそのままに、デバイスを選ばず閲覧できるデジタルカタログ。カフェでのひとときや、仕事の合間のリフレッシュタイムに、ルタオのスイーツを眺めながらギフトを選ぶ。場所を選ばずルタオのスイーツと出会えるデジタルカタログもぜひご覧ください。

「小樽洋菓子舗ルタオ」について

デジタルカタログ表紙デジタルカタログ 商品ページ１.デジタルカタログ 商品ページ２.▶デジタルカタログ :https://www.letao.jp/client_info/LETAO/html/catalog/index.html?gclid=EAIaIQobChMIv-yKvIPtiQMVmdZMAh2rjiNsEAAYASAAEgLe9_D_BwEリピーターの方だけにお送りしている最新カタログをデジタル版でご覧いただけます。

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

会社概要

公式オンラインショップ :https://www.letao.jp/%20%20%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%9A%E3%80%80https://www.letao-brand.jp/%20%20Instagram%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%9A%20%20https://www.instagram.com/letao_official/ブランドサイト :https://www.letao-brand.jp/Instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/letao_official/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。