魔法のパスタ伊集院店で「日置市くらし応援商品券」が利用可能に。地域店対象で500円ごとに50円キャッシュバックも

有限会社ナチュラルスマイル魔法のパスタ伊集院店、ならびに隣接するナチュラルスマイルピザ伊集院店で「日置市くらし応援商品券」をご利用いただけます。

有限会社ナチュラルスマイル（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役：浜 大祐）が運営する「魔法のパスタ伊集院店」は、2026年5月1日（金）より「日置市くらし応援商品券（2026年度）」の取扱店舗として対応を開始しました。

同店では、石焼生パスタやアヒージョ、包み焼きピザ、ピザセットなどのお食事に商品券をご利用いただけます。

また、魔法のパスタ伊集院店は「地域店」対象店舗のため、商品券500円ごとに50円がその場でキャッシュバックされます。

さらに、有限会社ナチュラルスマイルの4店舗共通ポイントカードも併用可能です。税込1,000円以上のお会計で1ポイントが付与され、40ポイントで「魔法のパスタ伊集院店のお好きなパスタ」または「ナチュラルスマイルピザのMサイズピザ1枚」と交換できます。

日置市くらし応援商品券について

「日置市くらし応援商品券」は、エネルギー価格や食料品価格の高騰を受けた市民生活支援として、日置市民を対象に配布されている商品券です。

対象者は、令和8年（2026年）2月1日時点で日置市の住民基本台帳に登録されている方です。

1人につき10,000円分、500円券20枚が配布されています。

利用期間は、2026年5月1日（金）から8月31日（月）までです。

30種類以上の石焼生パスタを提供。商品券を利用してランチやディナーを楽しめます。

魔法のパスタ伊集院店で使えるメニュー

魔法のパスタ伊集院店では、30種類以上の石焼生パスタをはじめ、アヒージョ、包み焼きピザ、ピザセットなどで商品券をご利用いただけます。

パスタ・アヒージョは全品ドリンクバー付きです。

また、隣接するナチュラルスマイルピザ伊集院店のピザを店内で楽しめる点も特徴です。

ソファ席中心の店内。ご家族でのお食事やママ会にも利用しやすい空間です。

ご家族で利用しやすい店内

店内はソファ席中心で、ゆっくりお食事を楽しめます。

赤ちゃん椅子やおむつ交換台もあり、小さなお子さま連れのご家族にも利用しやすい店舗です。

また、日置市伊集院町でランチやディナーをお探しの方にも利用しやすい環境を整えています。

駐車場は17台分を完備しており、日置市内はもちろん、鹿児島市方面からの来店にも便利です。

パスタまたはアヒージョご注文で包み焼きピザをプレゼントしています。

平日ランチ限定「包み焼きピザプレゼント」も実施中

平日11:00～15:00は、パスタまたはアヒージョをご注文のお客様へ「包み焼きピザ」をプレゼントしています。

日置市くらし応援商品券とあわせて、よりお得にランチを楽しめます。

隣接するナチュラルスマイルピザ伊集院店でも利用可能

隣接するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ伊集院店」でも、「日置市くらし応援商品券」をご利用いただけます。

利用できるのは、店頭注文・電話注文のみです。

※モバイルオーダーは対象外です。

ナチュラルスマイルピザ伊集院店でも、4店舗共通ポイントカードをご利用いただけます。

魔法のパスタ伊集院店では、「日置市くらし応援商品券」をご利用いただけます。地域店対象のため、500円ごとに50円キャッシュバックも実施されています。ナチュラルスマイルピザ伊集院店でも、「日置市くらし応援商品券」をご利用いただけます。店頭注文・電話注文のみ対象です。

【店舗情報】

魔法のパスタ伊集院店

住所：〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3515

営業時間：

平日：11:00～15:00／17:30～22:00

土日祝：11:00～22:00

最終入店：21:00

駐車場：17台

全席禁煙

赤ちゃん椅子あり

おむつ交換台あり

【会社概要】

有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容

ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、

ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営