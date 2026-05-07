【ホテル ラ ヴィーニュ 白馬】サミットで各国首脳をもてなした盟友が再会。日本のワイン「古今東西」ディナーイベント開催 | 2026年6月20日（土）

株式会社温故知新左：ワインコンシェルジュ 吉田浩之 / 右：シニアソムリエ 金子猛雄氏

旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新」（所在地：長野県北安曇郡白馬村、支配人：林 旭、以下：ラ ヴィーニュ 白馬）は、2026年6月20日（土）、個性豊かな風土を映した日本ワインを堪能する、「古今東西」ディナーイベントを開催いたします。当日は、シニアソムリエの金子猛雄氏を特別ゲストとして招聘。東から西まで日本各地の”テロワール”に触れるひとときを、地元信州の食材を使用したフレンチとともに体験いただけるイベントです。

イベントの核となる「古今東西」の日本ワイン

本イベントのテーマは、日本ワインの歩みを紐解く「古今東西」。「古今」は黎明期から現在に至る日本ワインの歴史を、「東西」は日本各地の多様なテロワールを意味します。今回は、日本ワインがまだ黎明期にあった頃から、その可能性に着目してきたシニアソムリエ 金子猛雄氏を招聘。当ホテルのワインコンシェルジュ 吉田浩之とともに、日本各地の個性が息づくワインをお届けします。当日は東日本のワインを吉田が、西日本を金子氏が、それぞれ「今、味わうべき4アイテム」をセレクト。計8種のワインを通じて、日本の大地が育んだ歴史と物語を辿ります。

20年来の盟友、日本ワインへの情熱が白馬で再び交差する

金子氏と吉田の交流は、約20年前まで遡ります。2008年の「北海道洞爺湖サミット」では、各国首脳へのワインサービスをともに担いました。最高峰の舞台を経験した二人は、日本ワインの発展を見守り続けてきた盟友でもあります。それぞれが抱き続けてきた日本ワインに対する真摯な情熱が、このたび「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬」の地で再び交わる一夜限りのワインイベントです。

料理から導き出す、当日までシークレットのワイン

料理イメージ

当日の料理は、生産者の顔が見える素材を厳選し、地産地消を大切にした季節のフレンチをご用意いたします。特に、チーズには、日本の風土を生かして手造りされる酪農家の逸品にこだわります。この特別なメニューに合わせ、金子氏と吉田が東西それぞれのワインをセレクト。提供される銘柄は、当日まで一切明かされないシークレットワインです。2人のプロフェッショナルが語るワインの背景や、お互いのセレクトに対する想いとともに、この日限りのマリアージュをご堪能ください。

スターワインリスト金賞受賞のラ ヴィーニュ 白馬だからこそ開催する意義

当館は、国際的なワインアワード「Star Wine List of the Year Japan 2026」にて、日本ワインリスト部門の金賞を受賞いたしました。この評価の礎となっているのは、ワインコンシェルジュ 吉田が北海道から沖縄まで自ら足を運び、築き上げた1,000本を超える日本ワインのコレクションです。私たちは、単に希少な銘柄を揃えるだけでなく、その土地のテロワールや造り手の情熱を届けることを大切にしています。全国各地のワイナリーで受け取った造り手たちの想いを、一本のボトル、一杯のグラスを通じて直接お客様へお伝えしたい。今回のディナーイベント「古今東西」は、まさにそうした私たちの想いを形にする場として企画いたしました。

イベント概要

1,000本以上の日本ワインを取り揃えるワインセラーイベントイメージ

日 時：2026年6月20日（土）18:00～

会 場：長野県北安曇郡白馬村北城3020-1116

「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬」併設レストラン

「LA VIGNE DINING FÛDO（ラ ヴィーニュ ダイニング フウド）」

人 数：限定30名様

内 容：8種のワインペアリング付きディナーコース

■ワイン：計8種類（当日までシークレット）

- 東日本セレクト：4アイテム

- 西日本セレクト：4アイテム

■コース料理

アミューズ、前菜、魚介料理、肉料理、チーズ&デザート

※当日のメニューは、5月20日に公式HPにて公開予定

備 考：送迎をご希望の方は、予約ページまたはお電話にてお問合せください。

※JR白馬駅 または 白馬八方バスターミナル への無料送迎あり

【宿泊付き】ワインイベントのご予約

料 金：税込 57,200円/人～（1泊2食付）

※8種のワインペアリング付きディナーコースが含まれます。

※部屋タイプにより料金は変動いたします。

【宿泊付き】ワインイベントのご予約 :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=019734b3-b80f-7f4a-bfd4-1465527d62dc&checkin=2026%2F06%2F20&checkout=2026%2F06%2F21&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=Event20260620&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

ワインイベントのご予約

料 金：税込 36,300円/人

※8種のワインペアリング付きディナーコースが含まれます。

※飲酒を伴うイベントとなります。

日帰りでご参加の方は、運転でのご来場はお控えください。

ワインイベントのご予約 :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=019734b3-b80f-7f4a-bfd4-1465527d62dc&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=Eventdayuse20260620&checkin=2026/06/20&checkout=2026/06/20

シニアソムリエ 金子 猛雄（かねこ たけお）氏シニアソムリエ 金子猛雄氏

日本ワインがまだ黎明期にあった頃からその可能性に着目し、普及に心血を注いできた第一人者。東京や那須のリゾートホテル、大阪、志摩など各地のホテルでの経験を重ねるほか、2008年の北海道洞爺湖、2016年の伊勢志摩、2019年のG20大阪と、三度のサミットにおいて各国首脳へのワインサービスを務めるなど、その活動は多岐にわたる。

ワインコンシェルジュ 吉田 浩之（よしだ ひろゆき）ワインコンシェルジュ 吉田浩之

長野冬季オリンピック開催を前にした1996年頃よりフランス料理と日本の素材、日本ワインのマリアージュの魅力に取り憑かれ、全国各地のワイナリーやチーズ酪農家などを訪ね歩きそのご縁を重ね、長年に渡りその魅力を白馬の地から発信している。2008年には北海道洞爺湖で開催された「第34回主要国首脳会議」で、提供する国産ワインの選定とサービスを担う。また現在、GI長野のワインの味覚を審査する官能審査委員の一員として活動している。

「LA VIGNE DINING FÛDO」についてレストランイメージレストランイメージ

北アルプスの雄大な自然に包まれ、信州の風土を味わう。長野県産を中心とした1,000本以上の厳選した日本ワインと、旬の信州食材を使用したフレンチ＆鉄板焼き。豊かなテロワールと繊細な職人技が織りなす、この地ならではの美食体験をご堪能ください。

レストラン詳細を見る :https://lavigne.by-onko-chishin.com/dining/

ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新についてホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新

国際山岳リゾート・長野県白馬村の中心街「エコーランド」に位置する、全38室のアルパインリゾートホテル。すべての客室が角部屋で、プライベート感あふれるひとときをお過ごしいただけます。また、北アルプスをはじめとする雄大な自然を望む、開放的なマウンテンビューをご満喫いただけます。さらに、長期滞在に適したキッチンや、各寝室に備えられたバスルーム・シャワールーム、乾燥機付き洗濯機を完備し、快適な滞在を提供しています。

＜概要＞

施設名：ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新（LA VIGNE HAKUBA by Onko Chishin）

開業日：2024年12月19日（木）

所在地： 長野県北安曇郡白馬村北城3020-1116

部屋数： 全38室

アクセス：JR大糸線白馬駅より車で約5分、白馬八方バスターミナルより車で約3分

※白馬駅、八方バスターミナルからホテルまでの送迎サービスあり（要予約）

Email：lavigne@okcs.co.jp

電話番号：0261-85-5166

公式サイト： https://lavigne.by-onko-chishin.com

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_lavigne_hakuba

株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より3年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HHJeMDe0JME ]

温故知新｜ブランドフィルム｜地域の光の、小さな伝道者

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter)：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/