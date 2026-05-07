原作連載10周年記念に「ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Reprise」が上演決定！チケプラにて公式リセール実施中！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 RepriseにてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。

■ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Reprise、記念すべき原作連載10周年に東京で上演決定！

原作は2016年から「ジャンプSQ.」（集英社刊）で大好評連載中の漫画『憂国のモリアーティ』。ミュージカル『憂国のモリアーティ』は、2019年5月の初演以来「ピアノとヴァイオリンの生演奏」が生み出す熱量で、観客を物語の世界へ深く引き込み、大きな感動と熱狂を巻き起こしてきました。そして、記念すべき原作連載10周年を迎える2026年に、シリーズの原点である「始まりの物語」、Op.1を『緋色の研究 Reprise』として2チーム体制で上演することが決定！ “犯罪卿”ジェームズ・モリアーティと“名探偵”シャーロック・ホームズ誕生の物語を、ぜひ劇場でご覧ください。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

【公演詳細】

ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Reprise

⚫︎公演日程

2026年6月27日（土）～ 2026年7月19日（日）東京｜天王洲 銀河劇場

⚫︎チケット料金（税込／全席指定）

・S席（1～2階） 13,000円

・A席（3階） 9,800円

・2階BOX席 13,000円

・3階BOX席 9,800円

・注釈付きS席 13,000円

・注釈付きA席 9,800円

・立見券 9,800円

※その他、チケットの詳細は公式サイトをご確認ください。

⚫︎リセール実施期間

2026年5月2日（土）12:00 ～ 各公演日5日前 11:59

▶︎出品・申込はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/14089

▶︎公式サイト

https://www.marv.jp/special/moriarty/

▶︎公式X（旧Twitter）

https://x.com/mu_moriarty

▶︎公演に関するお問い合わせ

マーベラス ユーザーサポート

https://www.marv.jp/support/st/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。