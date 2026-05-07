「EV熱マネージメントシステムの各社各様の開発戦略2026」と題して、Y4ATEC 熱マネコンサルタント 山本 祐司氏によるセミナーを2026年6月3日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

EV熱マネージメントシステムの各社各様の開発戦略2026

～TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD を比較～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26280

[講 師]

Y4ATEC 熱マネコンサルタント 山本 祐司 氏

[日 時]

２０２６年６月３日（水） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

EVの熱マネージメントシステム（TMS）は、新しい技術分野であり各方面で進化の模索中。今回2026年現在の最新状況をアップデートする。

TMS対象の3サブシステムは、冷却が必要なモータやインバータ等のパワートレイン冷却システム（PCS）、冷却と加熱が必要なバッテリ熱マネージメントシステム（BTMS）、及び空調システム（ACS）。このTMSの統合アーキテクチャが鍵で、電力消費効率とコストの改善、環境やEV進化への対応が主課題。

そこで、TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD、最適化案（EVTTMS）の例を用いて各社各様TMSを比較評価し、現状を解説する。更に、TMSと構成要素の2026年現在での動向と課題をまとめて示す。専門外の方の概容理解と専門家の方への議論提起を目標とする。

１．EV熱マネージメントシステム（TMS）とは？

２．TMSの進化と現状

３．TMSの比較評価法

４．TMSの評価例（TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD）

５．TMSの動向と課題

６．TMSの構成要素の動向と課題

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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