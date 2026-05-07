「EV熱マネージメントシステムの各社各様の開発戦略2026」と題して、Y4ATEC 熱マネコンサルタント 山本 祐司氏によるセミナーを2026年6月3日(水)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
EV熱マネージメントシステムの各社各様の開発戦略2026
～TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD を比較～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26280
[講 師]
Y4ATEC 熱マネコンサルタント 山本 祐司 氏
[日 時]
２０２６年６月３日（水） 午後１時～３時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
EVの熱マネージメントシステム（TMS）は、新しい技術分野であり各方面で進化の模索中。今回2026年現在の最新状況をアップデートする。
TMS対象の3サブシステムは、冷却が必要なモータやインバータ等のパワートレイン冷却システム（PCS）、冷却と加熱が必要なバッテリ熱マネージメントシステム（BTMS）、及び空調システム（ACS）。このTMSの統合アーキテクチャが鍵で、電力消費効率とコストの改善、環境やEV進化への対応が主課題。
そこで、TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD、最適化案（EVTTMS）の例を用いて各社各様TMSを比較評価し、現状を解説する。更に、TMSと構成要素の2026年現在での動向と課題をまとめて示す。専門外の方の概容理解と専門家の方への議論提起を目標とする。
１．EV熱マネージメントシステム（TMS）とは？
２．TMSの進化と現状
３．TMSの比較評価法
４．TMSの評価例（TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD）
５．TMSの動向と課題
６．TMSの構成要素の動向と課題
７．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
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