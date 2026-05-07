「EV熱マネージメントシステムの各社各様の開発戦略2026」と題して、Y4ATEC 熱マネコンサルタント 山本 祐司氏によるセミナーを2026年6月3日(水)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


EV熱マネージメントシステムの各社各様の開発戦略2026


～TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD を比較～


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[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26280



[講　師]


Y4ATEC　熱マネコンサルタント　山本　祐司　氏



[日　時]


２０２６年６月３日（水）　午後１時～３時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


EVの熱マネージメントシステム（TMS）は、新しい技術分野であり各方面で進化の模索中。今回2026年現在の最新状況をアップデートする。


TMS対象の3サブシステムは、冷却が必要なモータやインバータ等のパワートレイン冷却システム（PCS）、冷却と加熱が必要なバッテリ熱マネージメントシステム（BTMS）、及び空調システム（ACS）。このTMSの統合アーキテクチャが鍵で、電力消費効率とコストの改善、環境やEV進化への対応が主課題。


そこで、TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD、最適化案（EVTTMS）の例を用いて各社各様TMSを比較評価し、現状を解説する。更に、TMSと構成要素の2026年現在での動向と課題をまとめて示す。専門外の方の概容理解と専門家の方への議論提起を目標とする。



１．EV熱マネージメントシステム（TMS）とは？


２．TMSの進化と現状


３．TMSの比較評価法


４．TMSの評価例（TOYOTA、TESLA、VW、TATA、HYUNDAI、BYD）


５．TMSの動向と課題


６．TMSの構成要素の動向と課題


７．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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