モンテッソーリクッキング(R)和歌山市愛徳幼稚園にてスプリングスクールを開講しました！

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル（主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）」のコラボレーターとして活動する高橋まゆこが運営するモンテッソーリクッキング(R)︎は、2026年3月27日（金）と4月3日（金）に和歌山市愛徳幼稚園にてスプリングスクールを実施いたしました。

モンテッソーリクッキング(R)とは

外で働くママたちに代わって、子連れで働きたい講師のママたちが、お料理教室と言う名の教育現場を提供することで、子どもたちはままごとではなく、本物経験を増やし、毎日の食を通じ、お料理と言う道具を使いながら大人も子どもも自立へと導くことを目的とし活動をスタートしました。

"子どもも大人もモンテッソーリクッキング(R)を。"コンセプトに、モンテッソーリクッキングを経験することで、自己肯定感、自己効力感、自己有用感を育むことを目的にしています。

どこでもできる！あるもので作る！

キッチンが無ければ、道具が無ければ、材料が無ければ、

「こうなければならない」がないことが売りです。

大人も子どもも自分で考えて行動する。

ない！はある！と言うことを大切にしています。

モンテッソーリクッキング(R)活動実績

全国各地の幼稚園、こども園、発達支援施設にてモンテッソーリクッキング(R)を導入していただいています。子連れで働ける環境を作り続けています。

モンテッソーリクッキング(R)︎代表高橋まゆこコメント

モンテッソーリクッキングはモンテッソーリ教育を軸にしたお料理教室と言う名の教育現場です。代表の私自身が、シングルマザーを経験していることもあり、高価なモンテッソーリ教具を買いそろえることができませんでしたが、その代わりに台所でモンテッソーリ教育を実践してきた内容を2020年に立ち上げました。

私がモンテッソーリ教育を知ったきっかけは、長女がチック症になったことでした。

当時は情報も少なく、スマホもない時代でしたが図書館でマリアモンテッソーリの著書をよみ、子どもを知ることができました。特別なことではなく、毎日の日常生活から子育てを豊かにすることは可能です。教具が無くてもできるモンテッソーリ教育を軸にしたirodorimethod親子幼児教室も関西で開講中です。

モンテッソーリクッキング(R)担当講師杉田祥子先生コメント

『かぼちゃと抹茶の蒸しケーキ』と『いちごパフェ』を作りました。

集団クラスでは役割分担をして、皆で皆のお料理を作ります。

かぼちゃを潰す、卵を割る、いちごを切る、クラッカーを潰す…など、感覚の敏感期を満たすお仕事満載のレシピで、

生地を混ぜるとかぼちゃと抹茶それぞれの色に変わっていく様子やフライパンから湯気が上がること、水切りヨーグルトの水がポタポタ落ちる様子など、沢山の発見にキラキラの表情で！

一から十までお子さんたちだけて作ったお料理を、皆で食べるのもまた楽しい時間となりました。

次は夏休みに、サマースクールを開催出来れば…と考えております。

またご一緒にお料理出来る時を楽しみにしています！

この度はスプリングスクールへのご参加、ありがとうございました。

モンテッソーリクッキング(R)の展望

47都道府県の健常児、障がい児関係なく全ての子どもたちにモンテッソーリクッキング(R)を届けたいため、全国に講師を増やしていくことを目標に活動して参ります。

また、おひるねアート協会との共同企画で、モンテッソーリクッキング(R)監修の野菜はんこアンバサダー養成講座もスタートしました。クッキングの先生になることにためらいがあるママたちにも、今しかできない子育てをより彩り豊かにしてほしく、おひるねアートキットと共に、幼少期に必要な本物体験をプラスし、ママならできる！野菜はんこで子育てを豊かにする思い出作りのお手伝いができるカジュアルな資格となっています。

赤ちゃんにも本物の野菜に触れる機会からモンテッソーリ教育の感覚の敏感期を逃さない環境を整えていただけたらと思います。子連れでイベント出店などもできるお仕事にも繋がりますので是非、新しいことにチャレンジしてみてください！

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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