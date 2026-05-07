アトピッコハウス株式会社は、フロアタイル仕上げに対応した床遮音材「フロアタイル応援マット」を開発し、2026年6月上旬より発売します。本製品は、マンションリフォームにおいて求められる遮音等級L40に対応し、従来は難しかった硬質床材での遮音性能確保を可能にします。









■ 開発背景

マンションリフォームでは管理規約により遮音等級(L45～L40)が求められるケースが多く、床仕上げ材の選定は設計上の大きな制約となっています。特にフロアタイルは意匠性や耐久性の高さから需要が拡大している一方で、硬質でクッション性が低いため、床衝撃音を吸収しにくいという特性があり、遮音性能の確保が難しいとされてきました。





フロアタイル応援マット構成図





■ 製品の特長

・フロアタイルでL40性能を実現

・硬質仕上げ×遮音の両立

・既存遮音技術の応用

・リノベーション設計の自由度向上









■ 試験データ

L40相当の性能を第三者機関試験で確認。

https://www.atopico.com/product/floortile2.php









■ 製品概要

製品名： フロアタイル応援マット

発売 ： 2026年6月上旬予定

用途 ： フロアタイル用床遮音材

URL ： https://www.atopico.com/product/floortile.php









■ 会社概要

アトピッコハウス株式会社

所在地 ：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-6-5

事業内容：フローリングと塗り壁専門の企画・販売





AI生成イメージ画像