大反響！でっかわ！おっきい愛があふれる、オメガバース・BL！ 下田エヌ『あなたは俺の運命でしょ!!』が5月1日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年5月1日にコミックス『あなたは俺の運命でしょ!!』（著：下田エヌ）を発売いたします。
振り回されてもド一途な新人俳優α × 無防備でピュアすぎるカフェ店員Ω
下田エヌ『あなたは俺の運命でしょ!!』
新人俳優の青木馬（あおきば）はαだがΩのフェロモンで具合が悪くなる体質に悩まされ、いつしか『運命の番』という言葉が嫌いになっていた。
ある日、カフェで休憩していると、ヒート中のフェロモンを垂れ流している店長・久保（くぼ）と出会う。
青木馬は思わず注意するが、当の本人は「初めてΩだと気づかれました」とびっくり。
フェロモンが薄く、見た目もΩらしくない久保は、ずっとβとして生きてきたらしい。
彼の無防備さに最初は腹が立っていたはずなのに、久保の匂いは不思議と嫌じゃない。
それどころか――この人、なんか…いちいちかわいいんだけど！？！？
運命なんて、信じてなかったはずなのに。
この気持ちはもしかして――？
■コミックス情報
Bivy comic
『あなたは俺の運命でしょ!!』
著者 ：下田エヌ
発売日：2026年5月1日
価格 ：880円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1054-7
詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260501_02)
■著者情報
下田エヌ（しもだ えぬ）
本作が初商業BL連載＆紙コミックス。
キュートでハッピーなラブコメと、むっちり感満載な筋肉に定評がある。
20代～50代の幅広い層に支持される、読者の心を掴む求心力を持った注目の作家。
著者SNS：@simoda_enu(https://x.com/simoda_enu)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/374_1_7f28614a0214460510d9f18c6f7cbfd1.jpg?v=202605011051 ]
詳細はこちら :
https://bivy-comic.com/line-up/20260501_02
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
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