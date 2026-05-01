大反響！でっかわ！おっきい愛があふれる、オメガバース・BL！ 下田エヌ『あなたは俺の運命でしょ!!』が5月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年5月1日にコミックス『あなたは俺の運命でしょ!!』（著：下田エヌ）を発売いたします。

振り回されてもド一途な新人俳優α × 無防備でピュアすぎるカフェ店員Ω

下田エヌ『あなたは俺の運命でしょ!!』

■あらすじ

新人俳優の青木馬（あおきば）はαだがΩのフェロモンで具合が悪くなる体質に悩まされ、いつしか『運命の番』という言葉が嫌いになっていた。

ある日、カフェで休憩していると、ヒート中のフェロモンを垂れ流している店長・久保（くぼ）と出会う。

青木馬は思わず注意するが、当の本人は「初めてΩだと気づかれました」とびっくり。

フェロモンが薄く、見た目もΩらしくない久保は、ずっとβとして生きてきたらしい。



彼の無防備さに最初は腹が立っていたはずなのに、久保の匂いは不思議と嫌じゃない。

それどころか――この人、なんか…いちいちかわいいんだけど！？！？



運命なんて、信じてなかったはずなのに。

この気持ちはもしかして――？

■コミックス情報

Bivy comic

『あなたは俺の運命でしょ!!』

著者 ：下田エヌ

発売日：2026年5月1日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1054-7

詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260501_02)

■著者情報

下田エヌ（しもだ えぬ）



本作が初商業BL連載＆紙コミックス。

キュートでハッピーなラブコメと、むっちり感満載な筋肉に定評がある。

20代～50代の幅広い層に支持される、読者の心を掴む求心力を持った注目の作家。

著者SNS：@simoda_enu(https://x.com/simoda_enu)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/374_1_7f28614a0214460510d9f18c6f7cbfd1.jpg?v=202605011051 ]

詳細はこちら :https://bivy-comic.com/line-up/20260501_02

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

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「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

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魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式サイト：https://bivy-comic.com/- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic