大反響！でっかわ！おっきい愛があふれる、オメガバース・BL！ 下田エヌ『あなたは俺の運命でしょ!!』が5月1日発売！

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株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年5月1日にコミックス『あなたは俺の運命でしょ!!』（著：下田エヌ）を発売いたします。


振り回されてもド一途な新人俳優α × 無防備でピュアすぎるカフェ店員Ω



下田エヌ『あなたは俺の運命でしょ!!』

■あらすじ

新人俳優の青木馬（あおきば）はαだがΩのフェロモンで具合が悪くなる体質に悩まされ、いつしか『運命の番』という言葉が嫌いになっていた。
ある日、カフェで休憩していると、ヒート中のフェロモンを垂れ流している店長・久保（くぼ）と出会う。
青木馬は思わず注意するが、当の本人は「初めてΩだと気づかれました」とびっくり。
フェロモンが薄く、見た目もΩらしくない久保は、ずっとβとして生きてきたらしい。

彼の無防備さに最初は腹が立っていたはずなのに、久保の匂いは不思議と嫌じゃない。
それどころか――この人、なんか…いちいちかわいいんだけど！？！？

運命なんて、信じてなかったはずなのに。
この気持ちはもしかして――？
















■コミックス情報

Bivy comic


『あなたは俺の運命でしょ!!』


著者 ：下田エヌ


発売日：2026年5月1日


価格　：880円（税込）


判型　：B6


ISBN ：978-4-8236-1054-7



詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260501_02)



■著者情報

下田エヌ（しもだ えぬ）

本作が初商業BL連載＆紙コミックス。


キュートでハッピーなラブコメと、むっちり感満載な筋肉に定評がある。


20代～50代の幅広い層に支持される、読者の心を掴む求心力を持った注目の作家。



著者SNS：@simoda_enu(https://x.com/simoda_enu)


■新刊購入特典

書店特典一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/374_1_7f28614a0214460510d9f18c6f7cbfd1.jpg?v=202605011051 ]


詳細はこちら :
https://bivy-comic.com/line-up/20260501_02


※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



【お問い合わせ先】


info-got@gotbb.co.jp



■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル


『ボーイズファン』


『spicomi（スピコミ）』


『NuPu（ヌプ）』


『MooiComics（モーイコミックス）』


上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。


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- Bivy comic 公式サイト：https://bivy-comic.com/
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