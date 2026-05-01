デジタルプラットフォーマー、Slash Vision Labs、Fore-が次世代ステーブルコイン統合インフラ構築プロジェクトを始動

Digital Platformer 株式会社

デジタルプラットフォーマー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松田一敬、以下「当社」）は、Slash Vision Labs（本社：シンガポール、CEO：佐藤伸介）および株式会社Fore-（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中悠斗）と共同で、ステーブルコインの発行・運用・決済を一体化する「次世代ステーブルコイン統合基盤」の構築に向けた共同検討プロジェクトを始動しました。

本基盤は、金融機関、前払い式決済事業者、フィンテック企業、プラットフォーム事業者等、既存の決済システムを運用する幅広い事業者を対象としています。

背景と課題：AI脅威の顕在化とレガシーシステムの限界

近年、高度なAIモデルの進化により、サイバー攻撃は自動化・高度化し、その規模と頻度は飛躍的に増加しています。国際機関や各国政府においても、金融システムに対するAI起点のサイバーリスクは、今後の重要課題として認識されています。

特に、サーバー上で残高やデータを集中管理する従来型システムは、単一障害点（Single Point of Failure）を持つ構造的な弱点を抱えており、一度侵害されると大規模な改ざんや不正流出に直結するリスクを内包しています。

この課題は、金融機関に限らず、前払い式決済、ポイント、電子マネーなど、各種プラットフォーム事業者に広く共通するものです。万が一サーバーが侵害された場合、残高データの改ざんや大規模な不正流出に直結する危険性が、構造的に増大しています。

このような背景のもと、従来の集中管理型システムが抱える構造的課題を抜本的に解決するためには、単一障害点を持たず、改ざん耐性に優れた分散型台帳技術（ブロックチェーン）を活用したステーブルコイン決済基盤への移行が不可欠です。

また、2023年の改正資金決済法施行以降、日本国内でもメガバンクによる実証実験や円建てステーブルコインの発行が進み、ステーブルコインは投機的資産から「次世代の金融インフラ」へと位置付けが変化しつつあります。

解決アプローチ：「発行 × 安全な運用 × 決済活用」を一元化する統合基盤

本プロジェクトは、企業がステーブルコインを安全かつ簡便に発行・運用・決済できる統合基盤の構築を目的としています。



従来、個別に構築する必要があった「発行・認証基盤」「安全な運用（AML・コンプライアンス）」「決済活用」の3領域を一体化し、単一のインターフェースから利用可能とすることで、金融機能の導入における複雑性を大幅に低減します。



そうすることで、事業者は高度な金融機能を自社で個別に実装することなく、安全性と開発スピードを両立した形でサービスに組み込むことが可能となります。

3社は、それぞれの専門領域における技術と実績を持ち寄り、既存の金融システムと競合するのではなく、共存・協調する「インフラハブ」として機能する統合基盤の実現を目指します。

3社が提供する「発行 × 安全な運用 × 決済活用」を一元化する統合基盤

3社の役割：なぜこの3社なのか

デジタルプラットフォーマー株式会社 ── 発行基盤：MPC技術と分散型IDによる「安全な発行・認証基盤」

当社は、国内初のトークン化預金基盤の提供および自治体給付モデルの実装実績をもとに、MPC（Multi-Party Computation）および分散型ID（DID/VC）を活用した認証基盤「MySov」を提供します。

個人情報を分散的に管理することで、厳格な本人確認（eKYC）とプライバシー保護を両立し、AIエージェント時代における人間の真正性を確認し、不正アクセスを根本から抑止します。

株式会社Fore- ── 安全な運用：アドレス・IP・行動シグナルを横断した「リアルタイムAML・不正検知基盤」

ステーブルコインの発行後、それを安全に運用し続けるためには、「その取引主体が信用できるか」をリアルタイムに判断する基盤が不可欠です。

Fore-は、実際のサイバー攻撃手法および侵害パターンを前提に設計されたリスク制御エンジンを提供します。

ブロックチェーン上のアドレス、IP、行動シグナルを横断的に解析し、トランザクションごとにリスクを判定するだけでなく、攻撃の成立条件そのものをリアルタイムに分解・遮断します。

さらに、攻撃や異常なトランザクションから得られるシグナルを継続的に反映することで、システム全体の判定精度を進化させ、結果として「攻撃を受けるほど強化される」構造を実現します。

これにより、AML対応にとどまらず、不正利用対策およびトランザクション制御までを一体化し、金融機能をアンチフラジャイル構造──すなわち「実装できるもの」から「攻撃に耐えながら進化するもの」へと変革します。

Slash Vision Labs ── 決済活用：特許取得済みのノンカストディアルアーキテクチャによる「柔軟な決済基盤」

安全に発行・運用されたステーブルコインを、実際の経済活動で活用するための決済基盤を提供します。Slash Vision Labsは、特許取得済みのノンカストディアルアーキテクチャを活用し、ユーザーが資産の管理権を保持したまま決済・清算を可能とするUSDC担保型Visaカード「Slash Card」の基盤技術を提供します。また、関連会社であるVision Financial Services株式会社は、電子決済手段等取引業ライセンスの取得に向けた準備を進めており、将来的には法定通貨とステーブルコインのシームレスな交換（オンランプ/オフランプ）の実現を目指しています。

今後の展望

本統合基盤は、既存の決済システムに構造的なリスクや限界を抱える金融機関、前払い式決済事業者、フィンテック企業、プラットフォーム事業者を中心に提供を目指します。

事業者はステーブルコインの発行・運用・決済といった一連の機能を個別に構築することなく、統合された基盤として迅速に導入することが可能となります。結果として、金融機能の実装におけるセキュリティ水準と開発スピードの両立が実現されます。

また、本基盤は既存の金融インフラを代替するものではなく、それらと共存・連携しながら機能することを前提としており、段階的な導入と拡張が可能な設計を志向しています。

3社は本プロジェクトを通じて、分散型台帳技術を基盤とした、安全かつ持続可能な次世代金融インフラの実装を推進し、ステーブルコインの社会実装を加速してまいります。

Digital Platformer株式会社：https://digitalplatformer.co.jp/

Slash Vision Labs：https://slash.vision/

株式会社Fore-：https://www.fore-co.ltd/ja/