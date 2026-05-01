オンライン瞑想と問いで、自分を“ほどく”実践プログラム『Hodoc Practice Lab』を提供開始

Hodoc

コーチング及びガイド瞑想を提供するHodoc（代表：時田真奈／東京都中央区）は、オンライン瞑想と問いを通じて自分を“ほどく”実践プログラム『Hodoc Practice Lab』を、2026年5月1日より、提供開始します。

本プログラムは、ガイド瞑想と内側への問いを組み合わせた独自アプローチにより、思考の整理やジャーナリングだけでは捉えきれない「体感覚からの気づき」を促すものです。月額4,980円（税込）で、瞑想会や対話会、音声ワークを通じて、仲間とともに継続的に実践できる場を提供し、習慣化を支援します。

サービス開発の背景

Hodoc Practice Lab サービスページ【ストレス社会とセルフケア需要の高まり】

厚生労働省の調査によると、仕事に関して強いストレスを感じている労働者は82.7％にのぼります（※1）。また、ビジネスパーソンの約半数はストレスによる不安を抱えていると自認しており（※2）、世の中的なウェルビーイングへの関心が広がる一方で、働く人の実感はむしろ悪化しています（※3）。

【β版から見えたニーズ】

2026年3月に実施したβ版プログラムでは、「体感覚に意識を向けることで本音に気づけた」「自己対話の深さが変わった」「感情をジャッジしないことで、心の緊張が緩んだ」などの共通体験が得られました。（※4）また、「本音を共有できる場の維持」や「習慣化に向けて継続できる環境」への強いニーズが顕著に見られています。

これらの結果を受け、継続的に自分の内側とつながる実践の場として、本サービスを開発しました。

サービスの特徴

【特徴１.】ガイド瞑想 × 問いによる独自アプローチ

呼吸を整え思考を手放すガイド瞑想と、内側にひらく問いを組み合わせることで、言語化だけでは届かない体感覚レベルの気づきを促します。「ジャーナリングだけでは届かない、もう一段深い気づき」を求める層に特化したアプローチです。

【特徴２.】月のリズムを活用した実践設計

サンスクリット文化に伝わるekadashi（新月と満月から数えて11番目の日）をもとに、瞑想会と対話会を配置。月の自然リズムと人間の内面の変化を重ねながら、実践を深めます。

【特徴３.】継続しやすい仕組み

β版参加者からプログラム終了後に出た「自分一人では続かない」という課題に対し、月額制と定期的なライブセッションにより、無理なく実践を継続できる環境を提供します。

【特徴４.】心理的安全性の高い対話の場

対話会は録画を行わず、アドバイス禁止・秘密厳守を徹底。β版参加者からの「自分の本音を共有し合えた」という価値を大切に、安心して本音を共有できる環境を整えています。

■ 月ごとのテーマ（2026年5月～12月）

毎月変わるテーマに沿って、内省ワーク・瞑想・対話の時間を重ねていきます。

■ サービス概要

- 5月：研ぎ澄ます- 6月：観察し、再定義する- 7月：鎮めて、ケアする- 8月：引いて、調える- 9月：完了させる- 10月：兆しを感じる- 11月：補い、留める- 12月：鎮座し、転換する[表: https://prtimes.jp/data/corp/182699/table/1_1_e85f969ac91719e09b0b563d8b6e15c4.jpg?v=202605010551 ]

■ 主宰者プロフィール

時田 真奈 / Mana Tokita

大企業にて約12年間、ヘルスケアを中心とする新規事業開発に従事。コロナ禍を契機に自身の生き方を見直し、コーチとして独立。これまでに250名以上、累計1,000時間以上のセッションを実施。

スリランカ渡航をきっかけに瞑想実践を深め、現在は日々の実践をベースに国内外で瞑想会を開催。

■ 出典

※1 厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査（実態調査）の概況」（2024年公表）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_gaikyo.pdf

※2 チューリッヒ生命「2024年 ビジネスパーソンが抱えるストレスに関する調査」（2024年10月公表）

https://www.zurichlife.co.jp/aboutus/pressrelease/2024/20241008

※3 パーソル総合研究所「はたらく人のウェルビーイング実態調査2025」（2025年10月公表）

https://rc.persol-group.co.jp/news/release-20251016-1000-1/

※4 β版プログラム実施期間：2026年3月19日～3月26日。参加者8名／うち6名にデプスインタビューを実施。

Hodoc

代表者：時田 真奈

所在地：東京都中央区

事業内容：コーチング、ガイド瞑想、月額制オンラインプログラムの運営

ホームページ：https://hodoc.jp