“かけるだけ”の新習慣「かけトマ」がアツいぜ！「サルサ」「基本のトマトソース」「アンナマンマ 冷製パスタソース」を活用した店頭プロモーションを開始

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信 本社：愛知県名古屋市）は、全国のスーパーマーケット等において、「サルサ」「基本のトマトソース」「アンナマンマ 冷製パスタソース」を活用した店頭コミュニケーション『かけトマ』を展開します。あわせて、トマト好きとして知られるお笑い芸人・狩野英孝さんとのコラボレーション企画を実施いたします。

近年、夏の暑さが一層厳しくなり、その期間も長期化する中で、「火を極力使わず、簡単に調理したい」というニーズが高まっています。こうした背景を受け、カゴメはトマト調味料を“かけるだけ”で、料理を手軽においしく、さらに見た目にも華やかに仕上げる新しい食の楽しみ方として、「かけトマ」という新習慣を提案します。

本施策では、5月1日以降、全国の店頭展開およびYouTubeタイアップ動画を通じたプロモーションを行います。店頭では、販促物を活用し、「サルサ」「基本のトマトソース」「アンナマンマ 冷製パスタソース」を使った“かけトマ”メニューの提案を実施します。

また、YouTube【公式チャンネル】EIKO!GO!!では、実際に狩野英孝さんに“かけトマ”を体験いただき、ユーモアあふれる演出と掛け合わせることで、視聴者が思わず試したくなるような楽しさとインパクトを創出します。

▼狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!! チャンネルTOP

https://www.youtube.com/channel/UCDn8Lqf-x0zD8hmFUg08f6w

■狩野英孝 プロフィール

お笑い芸人。1982年2月22日生まれ、宮城県出身。

日本映画学校（現・日本映画大学）を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA 名義）や YouTubeでも幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

■商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831（土日祝日・年末年始を除く）