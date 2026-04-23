そのテレビ、本当に必要ですか？

自宅で過ごす時間が増えた今、映像体験にも"快適さ"と"自由さ"を求める人が増えています。 リビングで家族と映画を楽しむ。寝室でベッドに横になりながら動画を見る。好きな場所をシアター空間へ変える――。そんな新しいライフスタイルに応える、次世代スマートプロジェクターが登場しました。 本製品は、Android TV搭載により、Wi-Fi接続だけで多彩なエンタメコンテンツを楽しめる高機能モデル。 壁・天井・スクリーンなど、好きな場所に映せる自由さと、置くだけで使える手軽さを兼ね備えた、いま注目の家庭用プロジェクターです。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z700024/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z700024.html

Android TV搭載。観たい作品が、これ1台ですぐ始まる

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z700024/

本製品はAndroid TV搭載プロジェクターとして、さまざまな動画アプリやオンラインコンテンツに対応。 YouTube、Prime Video、Netflixなど、人気サービスを大画面で楽しめます。 外部プレーヤーや複雑な配線は不要。 電源を入れてWi-Fiにつなぐだけで、すぐに映画・ドラマ・アニメ・スポーツ観戦をスタートできます。 「テレビは置きたくないけれど、大画面で楽しみたい」 そんな方にもぴったりの、テレビ代わりになる新時代の一台です。

天井投影で、寝ながら映画館体験

最大の魅力は、画面が270°回転する天井投影対応設計。 壁面投影だけでなく、天井にも映せるため、ベッドで寝転びながら映画や動画を楽しめます。 スマホを持つ必要もなく、目線を落とす必要もない。 一日の終わりに、心からリラックスできる新しい視聴スタイルです。 寝室での利用を想定した天井投影対応モデルとして、人気が高まっています。

自動台形補正で、置くだけ簡単

本製品は自動台形補正機能を搭載。 本体を少し斜めに置いても、映像のゆがみを自動で整え、見やすい長方形へ補正します。 さらに、手動フォーカス機能で細かなピント調整も可能。 プロジェクター初心者でも、届いたその日からすぐに使えます。 面倒な設定に時間をかけず、観たい瞬間にすぐ楽しめる。 それが、今選ばれている理由です。

コンパクトなのに大画面。最大4K対応

本体は省スペース設計。 ワンルームや寝室にも置きやすく、持ち運びしやすいモバイルプロジェクターとしても活躍します。 解像度は1280HD画質、さらに最大4K映像入力対応。 映画の迫力あるシーン、ライブ映像の臨場感、アニメの鮮やかな色彩まで、美しく再現します。 スマホやタブレットでは味わえない、没入感あふれる大画面での視聴体験を楽しめます。

2.4G＋5G Wi-Fi対応でストレスフリー視聴

本製品は2.4GHz＋5GHzデュアルバンド通信に対応。 通信環境に応じて快適な接続ができ、動画視聴もスムーズです。 高画質動画の再生、ライブ配信、オンライン学習、ゲーム利用まで、幅広いシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。

こんなシーンにおすすめ

・ 寝室で 天井に映して、毎晩の映画時間をもっと贅沢に。 ・リビングで家族みんなで映画・アニメ・スポーツ観戦。 ・一人暮らしでテレビ代わりとして、省スペースで大活躍。 ・子ども部屋で知育動画や学習コンテンツを大画面で。 ・仕事・店舗で会議資料の投影や店内演出にも対応。

映像体験は、"置く"から"自由に映す"時代へ

テレビの場所に縛られず、好きな空間で、好きな姿勢で、好きな作品を楽しむ。 それが、これからの映像体験です。 Android TV搭載でコンテンツも充実。 天井投影でくつろぎ時間も進化。 このスマートプロジェクターが、あなたの毎日をもっと豊かで楽しいものへ変えていきます。

商品概要

主な仕様 商品名：SOPPYスマートプロジェクター OS：Android 12 重量：約530g 明るさ：20000ルーメン 光源：LED Wi-Fi：Wi-Fi6（2.4G / 5G） Bluetooth：BT5.0 投影距離：約1.2m～4m 推奨投影サイズ：30～100インチ アスペクト比：16:9 / 4:3 スピーカー：内蔵 対応画像形式：JPG / BMP / PNG 対応音声形式：MP3 / WMA / ACC 対応動画形式：HEVC / VP9 / AVS2 / AVC ほか 今こそ、おうち時間をアップグレード テレビでは味わえない自由さ。 スマホでは味わえない迫力。 好きな場所が、あなた専用の映画館になる。 このスマートプロジェクターで、新しい映像体験を始めてみませんか？ 数量限定販売中。人気商品のため、在庫があるうちにぜひご検討ください。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z700024/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z700024.html

会社概要

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L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/