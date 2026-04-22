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Media OutReach Newswire、東南アジア担当マネージングパートナーにPamela Phuaを任命、シンガポールおよび東南アジアのブランドのグローバル市場への進出を支援
シンガポール -Media OutReach Newswire- 2026年4月21日 - アジア太平洋地域初にして唯一の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、東南アジア担当マネージングパートナーにPamela Phuaを任命しました。このリーダー職は、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピンにおいて当社の成長を推進し、グローバル市場で企業としての評判とブランドとしての信頼性を構築したい東南アジアのブランドの高まる需要に対応するために新設されました。
Media OutReach Newswire、東南アジア担当マネージングパートナーにPamela Phuaを任命
PamelaはPRや統合コミュニケーションの分野で20年以上の経験を有しています。Media OutReach Newswireのグローバルプレスリリース配信を利用してきたPamelaは、ドメインオーソリティ―を持つ実在のメディアへのプレスリリース掲載保証、独自の国際メディアデータベースによる20万人超の実在するジャーナリストや編集者との直接的な接点を活用したアーンドメディア露出の獲得、配信後のデータインサイト付きレポート機能、そしてクライアントが施策の効果を明確かつ測定可能な形で把握できる、経営層向けの先駆的なPR施策分析インテリジェンスレポートなど、当社の中核的な取り組みを直接的に実感してきました。
「私は、ブランドが国外に広報活動を展開し、ジャーナリストとつながり、国境を超えたメディアリレーションを構築し、アーンドメディア露出を獲得するあり方を、Media OutReach Newswireが本当の意味で変革するのを見てきました。ドメイン信頼性の高い権威あるニュースサイトへの原文転載を保証することで、今や世界中の人々のブランド認知を左右するAIモデルに、重要なメッセージが引用されるようになります。これは、PR、広報、マーケティングの担当者が今非常に求めている機能です」とPamelaは述べています。
さらに「実在のニュースサイトへの掲載を保証し、キャンペーンのキーメッセージ配信を完全にコントロールしてPRのインパクトを最大化し、さらに、質の高いアーンドメディアへの露出を実現します。東南アジアの最も志の高い企業や戦略広報担当者が地域の成長のストーリーを発信するうえで、当社が主要なパートナーであることに感銘を受けています」と付け加えました。
この任命に先立ち、Media OutReach Newswireでは大中華圏担当マネージングパートナーにKitty Leeを任命するなど、アジアのブランド、企業、政府を世界のジャーナリストや読者とつなぐ戦略的な取り組みを進めています。
「東洋からグローバルへ」のストーリーをSEO、GEO、AI引用、アーンドメディアにより推進
東南アジアでは、地域で自信を得て、世界に目を向ける新世代のブランドが誕生しています。同時に、大中華圏と東南アジアの貿易・投資の連携が深まり、アジア域内におけるコミュニケーションが広がるとともに、アジアから世界に向けた展開も拡大しています。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「アジアがグローバルな革新の推進力として構造的に変化する中で、アジアのブランドは東南アジア全域、ASEAN、アジア太平洋、そして国際市場へと事業を拡大しています。Media OutReach Newswireの総合的なPR・広報ソリューションでは、これらのブランドが、ジャーナリスト、編集者、投資家、顧客と信頼関係を構築できるような企業メッセージやブランドメッセージを創出できるよう支援することに注力しています。」
AI引用を重要視するMedia OutReach Newswireでは、クライアントのプレスリリースの技術インフラストラクチャーを強化し、AIに認識されやすくするため、先日、JSON-LD（JavaScript Object Notation for Linked Data）スキーママークアップを導入しました。当社は今後もプレスリリース配信ネットワーク、ワークフロー、配信後レポート機能の全体でAIの採用を進めます。
AIアルゴリズムが信頼するのは実在メディアに掲載されたニュースであり、Media OutReach Newswireのリリース掲載保証により、AIに発見される可能性が高くなります。当社がシンガポールおよびアジア太平洋（APAC）地域でリリースの掲載を保証するパートナーには、Asia News Network (ANN)、AsiaOne、CNA、Vulcan Post、MoneyFM89.3、Malay Mail、The Sun Daily、Dagang News、MySinchew、Vietnam News、Vietnam Plus、The Manila Timesその他多くの主力メディアが含まれます。
Jenniferは、加えて次のように述べました。「APAC、米国、カナダ、英国、欧州、そして中南米、中東、アフリカに広がるグローバルなプレスリリース配信ネットワークを展開する当社は、東南アジアの企業や政府が長く続くブランドエクイティと信頼を世界的に構築できるよう支援できる独自の立場にあります。Pamelaを迎えることで、SEOとGEOの双方に加え、国際的なアーンドメディアの獲得を推進できる当社独自の強みをクライアントが活用できるよう支援していきたいと考えています。」
この8年間、PamelaはRuder Finn、Ogilvy PR、Omnicom PR Groupなどのコンサルティング会社で上級管理職を歴任し、その前は社内の立場において、航空会社のHK Expressでマーケティング・PRの責任者を、航空会社のScoot（SIA Group傘下）で広報・ゲストリレーションズの責任者を務めました。
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、そして企業や代理店、行政機関のPR担当者に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信、そしてデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによるレポートの新たな形を提示し、PR担当者に総合広報ソリューションを提供しています。
20万人のジャーナリストや編集者、7万を超えるメディア媒体、1,500社のメディアパートナー、40以上の言語をカバーするグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、実在のニュースサイトへの原文転載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーです。実在のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルに信頼され、SEOやAI検索のGEOが強化され、ブランドがLLMに引用されやすくなります。
当社は香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、ASEAN、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/
Media OutReach Newswire、東南アジア担当マネージングパートナーにPamela Phuaを任命
PamelaはPRや統合コミュニケーションの分野で20年以上の経験を有しています。Media OutReach Newswireのグローバルプレスリリース配信を利用してきたPamelaは、ドメインオーソリティ―を持つ実在のメディアへのプレスリリース掲載保証、独自の国際メディアデータベースによる20万人超の実在するジャーナリストや編集者との直接的な接点を活用したアーンドメディア露出の獲得、配信後のデータインサイト付きレポート機能、そしてクライアントが施策の効果を明確かつ測定可能な形で把握できる、経営層向けの先駆的なPR施策分析インテリジェンスレポートなど、当社の中核的な取り組みを直接的に実感してきました。
「私は、ブランドが国外に広報活動を展開し、ジャーナリストとつながり、国境を超えたメディアリレーションを構築し、アーンドメディア露出を獲得するあり方を、Media OutReach Newswireが本当の意味で変革するのを見てきました。ドメイン信頼性の高い権威あるニュースサイトへの原文転載を保証することで、今や世界中の人々のブランド認知を左右するAIモデルに、重要なメッセージが引用されるようになります。これは、PR、広報、マーケティングの担当者が今非常に求めている機能です」とPamelaは述べています。
さらに「実在のニュースサイトへの掲載を保証し、キャンペーンのキーメッセージ配信を完全にコントロールしてPRのインパクトを最大化し、さらに、質の高いアーンドメディアへの露出を実現します。東南アジアの最も志の高い企業や戦略広報担当者が地域の成長のストーリーを発信するうえで、当社が主要なパートナーであることに感銘を受けています」と付け加えました。
この任命に先立ち、Media OutReach Newswireでは大中華圏担当マネージングパートナーにKitty Leeを任命するなど、アジアのブランド、企業、政府を世界のジャーナリストや読者とつなぐ戦略的な取り組みを進めています。
「東洋からグローバルへ」のストーリーをSEO、GEO、AI引用、アーンドメディアにより推進
東南アジアでは、地域で自信を得て、世界に目を向ける新世代のブランドが誕生しています。同時に、大中華圏と東南アジアの貿易・投資の連携が深まり、アジア域内におけるコミュニケーションが広がるとともに、アジアから世界に向けた展開も拡大しています。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「アジアがグローバルな革新の推進力として構造的に変化する中で、アジアのブランドは東南アジア全域、ASEAN、アジア太平洋、そして国際市場へと事業を拡大しています。Media OutReach Newswireの総合的なPR・広報ソリューションでは、これらのブランドが、ジャーナリスト、編集者、投資家、顧客と信頼関係を構築できるような企業メッセージやブランドメッセージを創出できるよう支援することに注力しています。」
AI引用を重要視するMedia OutReach Newswireでは、クライアントのプレスリリースの技術インフラストラクチャーを強化し、AIに認識されやすくするため、先日、JSON-LD（JavaScript Object Notation for Linked Data）スキーママークアップを導入しました。当社は今後もプレスリリース配信ネットワーク、ワークフロー、配信後レポート機能の全体でAIの採用を進めます。
AIアルゴリズムが信頼するのは実在メディアに掲載されたニュースであり、Media OutReach Newswireのリリース掲載保証により、AIに発見される可能性が高くなります。当社がシンガポールおよびアジア太平洋（APAC）地域でリリースの掲載を保証するパートナーには、Asia News Network (ANN)、AsiaOne、CNA、Vulcan Post、MoneyFM89.3、Malay Mail、The Sun Daily、Dagang News、MySinchew、Vietnam News、Vietnam Plus、The Manila Timesその他多くの主力メディアが含まれます。
Jenniferは、加えて次のように述べました。「APAC、米国、カナダ、英国、欧州、そして中南米、中東、アフリカに広がるグローバルなプレスリリース配信ネットワークを展開する当社は、東南アジアの企業や政府が長く続くブランドエクイティと信頼を世界的に構築できるよう支援できる独自の立場にあります。Pamelaを迎えることで、SEOとGEOの双方に加え、国際的なアーンドメディアの獲得を推進できる当社独自の強みをクライアントが活用できるよう支援していきたいと考えています。」
この8年間、PamelaはRuder Finn、Ogilvy PR、Omnicom PR Groupなどのコンサルティング会社で上級管理職を歴任し、その前は社内の立場において、航空会社のHK Expressでマーケティング・PRの責任者を、航空会社のScoot（SIA Group傘下）で広報・ゲストリレーションズの責任者を務めました。
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、そして企業や代理店、行政機関のPR担当者に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信、そしてデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによるレポートの新たな形を提示し、PR担当者に総合広報ソリューションを提供しています。
20万人のジャーナリストや編集者、7万を超えるメディア媒体、1,500社のメディアパートナー、40以上の言語をカバーするグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、実在のニュースサイトへの原文転載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーです。実在のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルに信頼され、SEOやAI検索のGEOが強化され、ブランドがLLMに引用されやすくなります。
当社は香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、ASEAN、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/