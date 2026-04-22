若井産業株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役：若井 俊宏)は、せっこうボード壁に取り付けることで、マグネットが使えるスペースを作れる壁付け台座「マグネットベース」を、2026年4月20日より発売いたします。





商品本体(ホワイト)

パッケージ(ホワイト)





本製品は、壁面収納・壁面活用を提案する既存シリーズ「スマートフック」のシリーズ品として発売するもので、プリント類の掲示やクーポンの一時保管、写真・ポストカードのディスプレイ、軽量小物の吊り下げなどに活用できます。冷蔵庫以外にはマグネットが使いにくいという住空間の不便に着目し、せっこうボード壁をより便利に活用できるよう開発しました。





販売ページ：

https://store.wakaisangyo.co.jp/products/sm10mag









■商品概要

「マグネットベース」は、壁に取り付けて使うマグネット用の台座です。内部に薄い鉄板を内蔵しているため、磁石をつけることができます。壁面をより便利に活用するための「スマートフック」シリーズの一品として、掲示・整理・ディスプレイなど、暮らしの中のちょっとした不便を解消する用途を想定しています。





使用例：クーポン券（ホワイト）





学校や園のおたより、地域のお知らせ、メモ、クーポンなどの紙類を留める用途のほか、マグネットフックを組み合わせることで、軽量物の吊り下げにも対応します。

冷蔵庫やスチール家具など、もともとマグネットが使える場所に集中しがちだった掲示・整理機能を、せっこうボード壁の好きな場所へ拡張できる点が特長です。









■開発背景

プリント類やメモ、クーポンなどを一時的に貼っておく場所として、家庭内では冷蔵庫が定番になっています。一方で、掲示するものが増えるとスペースが足りなくなったり、玄関やリビング、子ども部屋など、冷蔵庫以外の場所にも「ここに貼れたら便利なのに」と感じる場面が少なくありません。





近年の住宅ではせっこうボード壁が主流である一方、マグネットをそのまま使える壁面は限られています。

若井産業株式会社ではこれまでも、壁面を有効活用する「スマートフック」シリーズを通じて、住空間の利便性向上を提案してきました。

そこで今回、「壁の好きな場所にマグネットを使えるようにできれば、もっと暮らしが便利になるのではないか」という発想から、本製品を開発しました。建築資材メーカーとして培ってきた壁面への固定に関する知見を生かし、住空間になじみやすく、手軽に設置できるマグネット用台座として提案します。









■特長

1.せっこうボード壁に、マグネットが使えるスペースを作れる

現代の住宅で多く採用されているせっこうボード壁に取り付けることで、マグネットが使えるスペースを後付けできます。

「ちょっとここに掲示したい」「ここにフックを付けたい」といった場所に、必要な分だけピンポイントで設置できるのが特長です。





※本製品は厚さ9.5mm以上のせっこうボード(GB-R)専用です。土壁など、せっこうボード以外の壁には使用できません。





2.ロングセラー商品「ラクピン」採用で、しっかり固定





壁への固定には、若井産業のロングセラー商品「ラクピン」を採用しています。

壁の内部でピンが開く構造により、一般的なピンよりもしっかり固定しやすい仕様です。取り付けは指で押し込むだけで、画鋲感覚で手軽に使用できます。





3.傾きが目立ちにくい円形デザイン

本体は円形デザインを採用しており、壁に固定する際に角度がずれても見た目が気になりにくい形状です。

細かな計測や角度合わせが不要で、気軽に取り付けることができます。





4.掲示から整理まで、暮らしのさまざまな用途に対応

紙類の掲示だけでなく、マグネットフックを活用した軽量小物の整理にも使用できます。

暮らしの導線や用途に合わせて設置場所を選べるため、玄関・リビング・ワークスペースなど幅広い場所で活用可能です。









■使用シーン

●学校や園のおたより、地域のお知らせの掲示に





使用例：プリント





学校・園からの配布物や町内のお知らせ、宅配の不在票などを、家族の目につきやすい場所にまとめて掲示できます。

冷蔵庫に集中しがちなプリント類を分散でき、必要な情報を見やすく整理できます。





●クーポンやチケットの一時保管に





使用例：クーポン券(ブラック)





小さくて散らばりやすいクーポンやチケットの置き場としても便利です。

玄関近くの壁に設置すれば、外出時に目につきやすく、持ち忘れ防止につながります。





●写真やポストカードのディスプレイに





使用例：写真やポストカード





写真やポストカードに穴を開けることなく、気軽に飾ることができます。

マグネットで留めるため差し替えが簡単で、季節や気分に合わせたディスプレイが楽しめます。





●マグネットフックを使った軽量小物の吊り下げに





使用例：マグネットフック





マグネットフックと組み合わせることで、軽量小物の吊り下げにも活用できます。

収納を少しだけ増やしたい場所や、定位置を作りたい場所に取り付けることで、暮らしの利便性向上に役立ちます。









■製品概要

製品名 ： マグネットベース

発売日 ： 2026年4月20日

価格 ： 715円(税込)

サイズ ： 直径約35mm × 厚さ約10mm

カラー ： ホワイト、ブラック

入数 ： 1個入り

主な用途 ： せっこうボード壁への紙類の掲示、軽量物の吊り下げ など

販売ページ： https://store.wakaisangyo.co.jp/products/sm10mag





パッケージ(ホワイト)

パッケージ(ブラック)





※仕様・価格は変更となる場合があります。