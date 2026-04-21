「Kuradashi」たまプラーザ テラス店 4月22日にリニューアルオープン

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、「Kuradashi」初の常設店舗である「たまプラーザ テラス店」（横浜市青葉区）を、2026年4月22日(水)にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、商品ラインナップの拡充とともに、社会貢献をより身近に感じられる売場へと刷新しました。快適で「宝探し」のようなワクワク感を楽しめるだけでなく、家計の「お得」と社会への「お徳」を同時に実感できるお買い物体験をご提供いたします。また、4月22日(水)より3日間限定で、1,200円以上のお買い上げで10%OFFとなるリニューアルオープンセールを開催いたします。

■リニューアルの背景

クラダシは、ミッションを「善いビジネスで未来に実りを。」 と掲げ 、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす事業を展開しています。

その中核をなすフードロス削減事業「Kuradashi Food」では、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を展開し、フードロス削減を目指して、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。さらに、売り上げの一部で環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体を支援しています。

「Kuradashi」たまプラーザ テラス店は、おトクなお買い物を通じて持続可能な社会を考え、行動するきっかけを提供したいという想いから2023年5月に誕生しました。オープンから約3年、地域の皆さまに「日常的に社会貢献に参加できるお店」として親しまれ、フードロス削減に加え、社会貢献団体への支援金は累計245万円（※1）に達しています。

このたび、お客さまからいただいた「もっと多くの種類から選びたい」「レジ周りでもゆっくり商品を見たい」といった声にお応えし、より便利で親しみやすい店舗へとアップデートをすべく、4月22日(水)に「Kuradashi」たまプラーザテラス店はリニューアルオープンいたします。

※1 2023年7月～2026年3月までの累計支援額

▽リニューアルのポイント

１.商品ラインナップの拡充

商品棚と冷凍ケースの増設により、これまで以上に多彩な商品の陳列が可能になりました。人気の冷凍食品や、これまでは店舗に並びきらなかったバリエーション豊かな食品・日用品など、取扱数を大幅に拡大。宝探しのようなワクワク感を楽しめる売場へとさらに進化させました。

２.「お徳」を可視化する売場作り

Kuradashiでのお買い物がどのような支援につながっているかをより直感的に感じていただけるよう、支援先や累計支援額の掲示場所をレジ横へ移設しました。お会計の際、ご自身のアクションがもたらした「社会への貢献」をその場で確認できるため、家計にうれしい「お得感」だけでなく、良いことをしたという「お徳感」もより一層実感いただけます。

■リニューアルオープンセール開催

これまで支えてくださった地域の皆さまへの感謝と、新しくなった店舗をより多くのお客さまに体験していただきたいという想いから、リニューアルオープンを記念した期間限定のセールを開催いたします。

【概要】

・開催期間：2026年4月22日(水)10:00 ～ 4月24日(金)20:00

・特典 ：1,200円（税込）以上のお買い上げで、レジにてお会計総額から10%OFF

・対象商品：店内全商品

【店舗概要】

・店名 ：「Kuradashi」たまプラーザテラス店

・所在地 ：神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ テラス ゲートプラザ1F

・営業時間 ：10:00～20:00

・店舗詳細 ：https://www.tamaplaza-terrace.com/floor/detail/?cd=000520

今後もクラダシは、フードロス削減をはじめ、さまざまな社会課題を価値へと転換しつつ、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす「ソーシャルグロースカンパニー（Social Growth Company）」を目指してまいります。

■Kuradashi Food：フードロス削減の大きな輪をつくる。

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営を核に、サプライチェーンの上流から下流までの全工程に深く関与し、これまでのECの枠を超え、食品メーカーの在庫管理や物流戦略を共に考えることで、フードロス削減が循環する「善い食産業」のインフラとなることを目指します。

URL：https://corp.kuradashi.jp/food/

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：33,659トン ・経済効果：163億7,672万円

・CO2削減量 ：89,231t-CO2 ・支援総額：181,283,531円

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「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。