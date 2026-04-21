¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹ ¡Ú°ìÉ÷Æ²¡Û ¤¬ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Ë½é¿Ê½Ð¡ª
4/28(²Ð)¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.¡×ËÜ´Û3³¬¤Ë¸©Æâ9Å¹ÊÞÌÜ¤Î°ìÉ÷Æ²¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.Å¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥Ê¥¬¥ì¥ä¥Þ¥ª¥ª¥¿¥«¥Î¥â¥ê¥¨¥¹¥·¡¼¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©270-0139 ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹Æî1ÃúÌÜ5¡¼1 Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C ËÜ´Û3³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00 ¡Á 22¡§00¡Ê21¡§30 L.O.¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§26ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§63.51Ö¡Ê19.21ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1172
»ÜÀß¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://www.otakanomori-sc.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤Î¡ÖÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÂ¿È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Î¿·Å¹¡Ö°ìÉ÷Æ² Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.Å¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ9Å¹ÊÞÌÜ¡¢Î®»³»ÔÆâ½é¤Î°ìÉ÷Æ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î®»³¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬½»¤à³¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÅ¹¤ÏÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬½¸¤¦Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.¡×¤ÎËÜ´Û3³¬°û¿©Å¹³¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Ï³ÆÀþ¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹±Ø¡×¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤òÀß¤±¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤Ï³ÆÀÊ¤Ë1Âæ¤º¤ÄÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤«¤é¡£ÂØ¶Ì¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¥ª¡¼¥À¡¼¤â¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤Ï³ÆÀÊ¤Ë1Âæ¤º¤ÄÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤«¤é¡£ÂØ¶Ì¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¥ª¡¼¥À¡¼¤â¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡Ö°ìÉ÷Æ² Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.Å¹¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö°ìÉ÷Æ² Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.Å¹¡×Æâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.Å¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥Ê¥¬¥ì¥ä¥Þ¥ª¥ª¥¿¥«¥Î¥â¥ê¥¨¥¹¥·¡¼¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©270-0139 ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹Æî1ÃúÌÜ5¡¼1 Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C ËÜ´Û3³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00 ¡Á 22¡§00¡Ê21¡§30 L.O.¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§26ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§63.51Ö¡Ê19.21ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1172
»ÜÀß¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://www.otakanomori-sc.com/
¢£¼ç¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×312Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ171Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯12·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com