こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】メディア社会学科から今年も2作品受賞！ACジャパン広告学生賞18年連続受賞
武蔵大学（東京都練馬区／学長 郄橋徳行）社会学部では、制作活動を通じて社会問題への関心を深め、自らの知見や主張を積極的に発信するため、「ACジャパン広告学生賞」（公益社団法人ACジャパン主催）へ毎年出品しています。2025年度はテレビCM部門で審査員特別賞と優秀賞を受賞しました。今回で18年連続の受賞となります。
第22回「ACジャパン広告学生賞」受賞作品
■テレビCM部門（応募作品総数302作品）
【審査員特別賞】
『会ったことで見えた笑顔』より
作品名：『会ったことで見えた笑顔』
テーマ：コミュニケーション
制作者：村田優衣、市川楓（社会学部メディア社会学科2年※受賞当時)
受賞コメント：
私達は、人に直接会って何かを伝えることの大切さをテーマにCMを制作しました。スマートフォンがあればいつでもどこでも簡単に連絡を取れる現代では、わざわざ会いに行って直接気持ちを伝える機会が減ってきています。このCMを見た人が、些細なことでもたまには直接伝えに行こう！と思ってくれると嬉しいです。また、直接会って伝えることの大切さだけではなく、行動で伝わる気持ちの深さにも目を向けてもらえればと思います。（村田優衣 ・市川楓）
【優秀賞】
『缶をヒロう勇気』より
作品名：『缶をヒロう勇気』
テーマ：人助け
制作者：牧野響紀（社会学部メディア社会学科4年※受賞当時)
受賞コメント：
この度は優秀賞をいただき大変嬉しく思います。本作品は卒業制作として作成し、空き缶を拾うほどの小さな勇気で、誰かが救われる可能性を表現しました。撮影にあたり、親族をはじめ先生や身近な人の協力があって完成させることができました。この場を借りて心より感謝申し上げます。（牧野響紀）
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
第22回「ACジャパン広告学生賞」受賞作品
【審査員特別賞】
『会ったことで見えた笑顔』より
作品名：『会ったことで見えた笑顔』
テーマ：コミュニケーション
制作者：村田優衣、市川楓（社会学部メディア社会学科2年※受賞当時)
受賞コメント：
私達は、人に直接会って何かを伝えることの大切さをテーマにCMを制作しました。スマートフォンがあればいつでもどこでも簡単に連絡を取れる現代では、わざわざ会いに行って直接気持ちを伝える機会が減ってきています。このCMを見た人が、些細なことでもたまには直接伝えに行こう！と思ってくれると嬉しいです。また、直接会って伝えることの大切さだけではなく、行動で伝わる気持ちの深さにも目を向けてもらえればと思います。（村田優衣 ・市川楓）
【優秀賞】
『缶をヒロう勇気』より
作品名：『缶をヒロう勇気』
テーマ：人助け
制作者：牧野響紀（社会学部メディア社会学科4年※受賞当時)
受賞コメント：
この度は優秀賞をいただき大変嬉しく思います。本作品は卒業制作として作成し、空き缶を拾うほどの小さな勇気で、誰かが救われる可能性を表現しました。撮影にあたり、親族をはじめ先生や身近な人の協力があって完成させることができました。この場を借りて心より感謝申し上げます。（牧野響紀）
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/