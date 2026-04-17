ViXion、ブラインドサッカーの国際試合会場で視覚テクノロジーの共創拠点「VISI-ONE Innovation Hub」ブースに出展

ViXion株式会社

ViXion株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年4月18日（土）・19日（日）にグランフロント大阪で開催される「IBSAブラインドサッカーアジア選手権2026」の試合会場内に設けられる、視覚テクノロジーの共創拠点「VISI-ONE Innovation Hub」ブースに出展します。

本出展では、4月17日に発売したばかりのオートフォーカスアイウェア「ViXion2」など、視覚課題に向き合う製品を展示します。視覚課題の当事者と直接向き合う競技の現場で、技術の社会実装に向けた取り組みを示します。

◼︎当事者・競技団体・企業が共創する「VISI-ONE Innovation Hub」

「VISI-ONE Innovation Hub」は、一般財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーション、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会、スカイライトコンサルティング株式会社が共同で推進する取り組みです。

視覚障がい者や支援団体などの当事者と、大企業・スタートアップ・研究者・テクノロジー開発者が参画し、視覚課題の解決に向けた製品・サービス・解決策を共創することを目的としています。ViXionは2025年6月より、視覚課題に向き合うハードウェアスタートアップとして、本取り組みに参画しています。

◼︎最新の視覚テクノロジーが集結

この度「IBSAブラインドサッカーアジア選手権2026」の試合会場内に設けられる本ブースには、視覚課題に向き合う最新視覚テクノロジーが集結します。

ViXion製品は、Ashirase社による歩行ナビゲーションデバイスなどとともに展示され、来場者は多角的に最新の視覚テクノロジーを体験できます。

◼︎ViXionの展示製品

オートフォーカスアイウェア「ViXion2」（2026年4月17日発売）

目の酷使や加齢にともなう“見えにくさ”の課題をサポートするオートフォーカス機能搭載の次世代アイウェアシリーズの最新モデル。見たい距離にレンズが自動でピントを合わせ、近くも遠くもスムーズに“見える体験”を実現します。

今後もViXionは、視覚課題の現場との接点を大切にしながら開発を進めてまいります。

◼︎出展概要

◼︎VISI-ONE Innovation Hubについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105928/table/126_1_200d8ea5e1a766f9d6fd574ebee8a9eb.jpg?v=202604180151 ]

視覚課題当事者にとってより良い未来をつくり出すために、視覚障がい者、ブラインドサッカー競技団体、視覚障がい者支援団体などの当事者と、大企業、スタートアップ、投資家、研究者、テクノロジー開発者など多彩なステークホルダーが参画し、製品・サービス・解決策を共同で生み出すことを目指すイノベーション創出の場。当事者支援への貢献と同時に、大手企業・テクノロジー系スタートアップに新規事業創出や技術革新の機会を提供する。

推進団体：一般財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーション、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会、スカイライトコンサルティング株式会社

◼︎ViXionについて

ViXion株式会社は、「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」というパーパスの実現を目指すハードウェアスタートアップです。自動でピントを合わせるオートフォーカスアイウェア『ViXion』シリーズは、クラウドファンディングで累計5.5億円超の支援を達成し、「CEATEC 2024」総務大臣賞、「2024年グッドデザイン・ベスト100」に選出されました。

＜各種webサイト＞

公式webサイト：https://vixion.jp/

X：https://x.com/ViXion_inc

YouTube：https://www.youtube.com/@ViXion_inc