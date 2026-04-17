株式会社凌芸舎が、ホームページ作成およびプレスリリース配信サービス「BiZ PAGE+（ビズページプラス）」において、外部ニュース媒体に向けた無料のRSS配信の提供を開始すると発表しました。同時に、ジャンル特化型メディアへのニュース配信が可能になったことから、外部メディアからの問い合わせ受付も開始したと説明しています。





「BiZ PAGE+」は、大規模なポータルサイト「ライブドア」のドメインを活用し、企業のウェブサイト構築と情報発信を支援するプラットフォームです。今回のRSS配信の導入により、カテゴリ別に細分化された情報提供が可能となりました。これにより、利用企業の発信するプレスリリースが、より適切なターゲット層へ届きやすくなる効果が見込まれます。



本サービスは、製造業や建設業、一次産業に携わる企業向けに完全無料で提供されており、その他の企業も月額固定費で利用できる点が特徴とされています。自社の認知度向上や新規顧客の獲得を目指す企業にとって、費用負担を抑えながら継続的な情報発信を行う手段として位置づけられています。今後は連携メディアの拡大により、さらなる波及効果を生み出す展開が期待されます。





「BiZ PAGE+」および新機能の概要

・サービス名： BiZ PAGE+（ビズページプラス）

・公式サイト：

https://bizpageplus.livedoor.com/lp/

・RSSニュースフィードURL：

https://bizpageplus.livedoor.com/news/feed.rss

・主な特徴：

・外部ニュース媒体に向けたカテゴリ別の無料RSS配信を開始。

・月間約3億PVを誇る「ライブドア」のドメイン上にホームページを作成可能。

・毎月1回までのプレスリリース配信と、ライブドアニュースでのAI記事化を保証。

・ライブドアニュースからの導線設置による継続的なユーザー獲得支援。

・サイトの制作、運用、サーバー・ドメイン管理費などが含まれる。

・製造業、建設業、一次産業の企業は完全無料。一般企業向けプランは月額10,000円（税別）で提供。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。