自動車用ビジョンカメラセンサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月15に「自動車用ビジョンカメラセンサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ビジョンカメラセンサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用ビジョンカメラセンサー市場の概要
自動車用ビジョンカメラセンサー市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用ビジョンカメラセンサー市場規模は 2035 年に約 227億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用ビジョンカメラセンサー市場規模は約 91億米ドルとなっています。自動車用ビジョンカメラセンサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用ビジョンカメラセンサー市場におけるシェアの拡大は、電気自動車（EV）およびコネクテッドカーの生産増加によるものです。世界のEV生産は急速に拡大しており、特にアジア太平洋地域においてその傾向が顕著です。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告書によれば、インドにおけるEV生産台数は2025年に377,000台に達しており、これがビジョンカメラやセンサーへの需要を牽引しています。
自動車用ビジョンカメラセンサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-vision-camera-sensor-market/590642203
自動車用ビジョンカメラセンサーに関する市場調査によると、政府による厳格な安全規制や、車両の安全性および利便性に対する消費者の需要の高まりを背景に、市場シェアは拡大していくと予測されています。さらに、画像センサーの急速な技術進歩に加え、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転技術の導入が拡大していることも、市場の成長を一層加速させています。
しかし、霧、雨、雪といった悪天候時や、低照度・夜間環境下における性能上の限界が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347166/images/bodyimage1】
自動車用ビジョンカメラセンサー市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用ビジョンカメラセンサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ビジョンカメラセンサーの市場調査は、アプリケーション別、技術別、車両タイプ別、コンポーネントタイプ別と地域別に分割されています。
自動車用ビジョンカメラセンサー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/trial-reading-request-590642203
アプリケーション別に基づいて、自動車用ビジョンカメラセンサー市場は、ADAS、自動運転車、車両安全および交通管理に分割されています。ADASセグメントは、車線逸脱警報、自動緊急ブレーキ、前方衝突警報といった先進運転支援機能へのカメラベースシステムの搭載が進んでいることを背景に、予測期間中において55%の市場シェアを占めると見込まれています。さらに、規制要件や安全評価プログラムの強化、ならびに運転者および同乗者の安全性に対する消費者の意識向上も、同セグメントの成長を牽引する要因となっています。
自動車用ビジョンカメラセンサー市場の概要
自動車用ビジョンカメラセンサー市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用ビジョンカメラセンサー市場規模は 2035 年に約 227億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用ビジョンカメラセンサー市場規模は約 91億米ドルとなっています。自動車用ビジョンカメラセンサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用ビジョンカメラセンサー市場におけるシェアの拡大は、電気自動車（EV）およびコネクテッドカーの生産増加によるものです。世界のEV生産は急速に拡大しており、特にアジア太平洋地域においてその傾向が顕著です。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告書によれば、インドにおけるEV生産台数は2025年に377,000台に達しており、これがビジョンカメラやセンサーへの需要を牽引しています。
自動車用ビジョンカメラセンサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-vision-camera-sensor-market/590642203
自動車用ビジョンカメラセンサーに関する市場調査によると、政府による厳格な安全規制や、車両の安全性および利便性に対する消費者の需要の高まりを背景に、市場シェアは拡大していくと予測されています。さらに、画像センサーの急速な技術進歩に加え、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転技術の導入が拡大していることも、市場の成長を一層加速させています。
しかし、霧、雨、雪といった悪天候時や、低照度・夜間環境下における性能上の限界が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347166/images/bodyimage1】
自動車用ビジョンカメラセンサー市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用ビジョンカメラセンサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ビジョンカメラセンサーの市場調査は、アプリケーション別、技術別、車両タイプ別、コンポーネントタイプ別と地域別に分割されています。
自動車用ビジョンカメラセンサー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/trial-reading-request-590642203
アプリケーション別に基づいて、自動車用ビジョンカメラセンサー市場は、ADAS、自動運転車、車両安全および交通管理に分割されています。ADASセグメントは、車線逸脱警報、自動緊急ブレーキ、前方衝突警報といった先進運転支援機能へのカメラベースシステムの搭載が進んでいることを背景に、予測期間中において55%の市場シェアを占めると見込まれています。さらに、規制要件や安全評価プログラムの強化、ならびに運転者および同乗者の安全性に対する消費者の意識向上も、同セグメントの成長を牽引する要因となっています。