楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『Again／Mr.Children』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『Again／Mr.Children（ピアノソロ）[LPS2250]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2250
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage1】
『Again／Mr.Children（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1966]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1966
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage2】
『Again／Mr.Children（メロディ譜）[LTML43]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML43
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける Again 原調初級版／Mr.Children（ピアノソロ）[LPS2251]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2251
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける Again 原調初級版／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける Again ハ長調版／Mr.Children（ピアノソロ）[LPS2252]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2252
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける Again ハ長調版／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『Again／Mr.Children（ピアノソロ）[LPS2250]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2250
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage1】
『Again／Mr.Children（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1966]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1966
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage2】
『Again／Mr.Children（メロディ譜）[LTML43]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML43
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける Again 原調初級版／Mr.Children（ピアノソロ）[LPS2251]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2251
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける Again 原調初級版／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける Again ハ長調版／Mr.Children（ピアノソロ）[LPS2252]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2252
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける Again ハ長調版／Mr.Children」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347150/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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