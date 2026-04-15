第139回Canton Fair（広州交易会）が4月15日に開幕します－規模を拡大し、イノベーションに重点を置く

中国・広州 2026年4月15日 /PRNewswire/ -- 第139回中国輸出入商品交易会（Canton Fair）は、4月15日から5月5日まで、広州で3期に分けて開催されます。

第139回Canton Fairの総展示面積は155万平方メートル、出展小間数は75,700小間、参加企業数は32,000社以上であり、いずれも前回を上回ります。約3,900社の初出展企業が参加し、Canton Fairが企業とグローバル市場、質の高い貿易機会を結びつける役割を果たしていることが示されています。

世界貿易と産業発展の変化を反映し、Canton Fairは出展者構成と展示構成をさらに最適化しました。ゾーンの数は179に拡大し、スマートウェアラブル、ディスプレイ技術、消費者向けドローン、プレハブ住宅、中庭施設といった急成長分野に焦点を当てた9つのゾーンが新たに導入されました。これらの新ゾーンには、1,300以上のブースに約670社が集まります。

先進的な製造業と新たな質の高い生産力が際立っています。出展企業の60％以上が、産業用インターネットアプリケーション、人工知能、5Gソリューション、グリーンで低炭素な生産といった次世代技術を採用しています。Canton Fairでは465万点以上の展示品が出展され、革新的な製品、環境配慮型製品、独自の知的財産を有する製品が大きな割合を占めます。

Canton Fairでは、バイヤー向けのワンストップサービスセンター、通年の事前登録、バイヤー専用のCanton Fairニュースレターがそれぞれ初めて導入され、バイヤーサービスもさらに強化されました。これらの強化により、より効率的でパーソナライズされた情報提供と需給マッチングが可能になり、バイヤーはより簡単にフェアを回り、全体的な体験を向上させることができるようになりました。新しいバイヤーの視点から見ると、Canton Fairは、アップグレードされたCanton Fairアプリ（26の機能と14の新しいAI活用シナリオを搭載）により、参加計画、事前登録からフェア後のフォローアップまで、シームレスなインテリジェントジャーニーを提供します。

世界中からのバイヤー参加者は、規模と多様性の両面で拡大を続けています。4月9日現在、21万人以上の海外バイヤーが事前登録しており、昨年春の開催から20％増加しました。また、確定した大手調達企業は30％増の290社となりました。BRI諸国、ラテンアメリカ、アフリカからのバイヤーはいずれも顕著な伸びを記録し、専門バイヤーが初めて登録者の70％以上を占めるようになりました。

渡航制約に直面する中東のバイヤーに対応するため、Canton Fairはハイブリッドサービスモデルを強化しました。これには、オンラインでの需給マッチング、海外ソーシャルメディアでのライブストリームイベント、中国で事業を展開する海外企業向けに最適化された現地サービスが含まれます。

事前登録はこちらから：https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16





（日本語リリース：クライアント提供）

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